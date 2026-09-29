Real Madrid telah muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan van Dijk, yang masa depannya di Liverpool masih diselimuti ketidakpastian. Bek veteran Belanda itu, yang kini berusia 35 tahun, sedang mendekati tahap akhir dari kontraknya saat ini di Anfield, yang akan berakhir pada musim panas 2027.

Menurut Mundo Deportivo, klub Premier League itu masih belum mengajukan tawaran perpanjangan kontrak resmi kepada kaptennya, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia bisa dibiarkan pergi secara gratis pada akhir masa baktinya.

Bagi Florentino Perez dan jajaran direksi Madrid, prospek mengamankan salah satu bek paling berprestasi di dunia tanpa biaya transfer merupakan peluang yang terlalu bagus untuk diabaikan. Klub tersebut telah mengubah strategi perekrutannya dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus besar pada pemain bebas transfer berprofil tinggi untuk menambah kedalaman skuad sambil mengelola sumber daya keuangan.