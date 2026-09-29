Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kesepakatan Konate lainnya? Real Madrid mempertimbangkan Virgil van Dijk sebagai calon pemain bebas transfer setelah situasi kontrak bek Liverpool itu mencuat
Madrid mengincar pembajakan pemain Liverpool
Real Madrid telah muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan van Dijk, yang masa depannya di Liverpool masih diselimuti ketidakpastian. Bek veteran Belanda itu, yang kini berusia 35 tahun, sedang mendekati tahap akhir dari kontraknya saat ini di Anfield, yang akan berakhir pada musim panas 2027.
Menurut Mundo Deportivo, klub Premier League itu masih belum mengajukan tawaran perpanjangan kontrak resmi kepada kaptennya, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia bisa dibiarkan pergi secara gratis pada akhir masa baktinya.
Bagi Florentino Perez dan jajaran direksi Madrid, prospek mengamankan salah satu bek paling berprestasi di dunia tanpa biaya transfer merupakan peluang yang terlalu bagus untuk diabaikan. Klub tersebut telah mengubah strategi perekrutannya dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus besar pada pemain bebas transfer berprofil tinggi untuk menambah kedalaman skuad sambil mengelola sumber daya keuangan.
- Getty Images Sport
Mengulangi formula Konate
Logika di balik ketertarikan Madrid berangkat dari keberhasilan mereka merekrut Ibrahima Konate lebih awal pada musim panas ini. Bek asal Prancis itu juga pindah dari Merseyside ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer, dan raksasa Spanyol itu yakin mereka bisa melakukan manuver jitu serupa dengan mantan partnernya di lini belakang.
Setelah lebih dulu mengintegrasikan salah satu pilar utama Liverpool ke unit pertahanan mereka, mendatangkan Van Dijk akan memberikan rasa familiar dan kemitraan instan di jantung pertahanan. Kontinuitas taktis ini dipandang sebagai keuntungan besar bagi Jose Mourinho saat ia berupaya mempertahankan dominasi Madrid baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Van Dijk bisa mengisi kekosongan di lini belakang yang mulai menganga
Ketertarikan terhadap Van Dijk bukan semata-mata soal sentimen; ini adalah langkah terukur untuk mengatasi celah yang mulai tampak dalam skuad. Dengan kontrak Antonio Rudiger saat ini juga akan berakhir dalam waktu dekat, klub membutuhkan pengganti berlevel tinggi yang bisa langsung nyetel.
Rekam jejak Van Dijk tak tertandingi, setelah finis sebagai runner-up dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2019 dan meraih setiap trofi utama yang tersedia selama waktunya di Inggris. Terlepas dari usianya, pembacaan permainannya dan kehadiran fisiknya tetap berada di level elite, menjadikannya kandidat ideal untuk peran sebagai penguatan jangka pendek di ibu kota Spanyol, tempat tekanan untuk tampil selalu ada.
- Getty Images Sport
Keraguan Flick di Barcelona
Meski Real Madrid tampak tertarik pada pemain veteran itu, rival abadinya Barcelona kabarnya mengambil sikap berbeda. Walau sang pemain ditawarkan kepada klub Catalan itu sebagai solusi potensial untuk kebutuhan mereka di lini belakang, pelatih kepala Hansi Flick tidak yakin dengan proposal tersebut. Manajer asal Jerman itu dikabarkan fokus pada proyek yang berpusat pada pemain muda dan khawatir memasukkan pemain berusia 36 tahun ke dalam skuad dapat mengganggu perkembangan talenta-talenta yang sedang muncul dari akademi La Masia. Flick waspada bahwa merekrut veteran dengan status sebesar itu bisa mengurangi waktu bermain para pemain yang lebih muda.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami