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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan hampir rampung! Chelsea capai kesepakatan dengan Como untuk transfer Trevoh Chalobah saat Cesc Fabregas mendapatkan keinginannya

T. Chalobah
Chelsea
Transfers
Premier League
Como
Serie A
C. Fabregas

Chelsea telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjual Trevoh Chalobah ke klub Italia Como, yang menandai berakhirnya kebersamaan panjang sang bek dengan klub asal London Barat tersebut. Kesepakatan ini menjadi pencapaian penting bagi Cesc Fabregas, yang terus mendorong untuk membawa lulusan akademi serbabisa itu ke Serie A.

  • Lulusan akademi Chelsea menuju petualangan di Italia

    Chelsea secara resmi telah mencapai kesepakatan verbal dengan Como untuk transfer permanen Chalobah, mengakhiri salah satu saga yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini.

    Menurut The Sun, pemain berusia 26 tahun itu, yang telah menjadi bagian penting dari skuad Chelsea sejak masa mudanya, kini diperkirakan akan terbang ke Italia untuk merampungkan kepindahan tersebut setelah kedua klub menyepakati aspek finansial dari kesepakatan ini.

    Kesepakatan antara kedua klub dipahami berupa biaya tetap €30 juta, bonus €6 juta, dan klausul penjualan kembali untuk bek tengah asal Inggris tersebut. Total paket ini, yang berpotensi mencapai €36 juta, memenuhi valuasi yang dipasang Chelsea untuk sang bek pada awal musim panas ini.

    Terlepas dari minat dari klub-klub lain di seluruh Eropa dan di Premier League, proyek di Como yang dipimpin ikon mantan Chelsea Fabregas terbukti menjadi opsi paling menarik bagi sang pemain karena ia ingin memantapkan dirinya sebagai starter di salah satu dari lima liga top Eropa.




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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Fabregas mengamankan pilar penting di lini pertahanan

    Bagi Cesc Fabregas, perekrutan Chalobah merupakan pernyataan niat yang besar dari klub Italia tersebut. Manajer asal Spanyol itu ingin memperkuat lini pertahanannya dengan pemain-pemain berpengalaman yang memiliki kualitas teknis untuk membangun serangan dari belakang, dan Chalobah sangat cocok dengan profil tersebut.

    Laporan menunjukkan bahwa terobosan dalam negosiasi terjadi setelah periode ketika pembicaraan untuk Chalobah dari Chelsea kembali memanas, yang mengarah pada kesepakatan verbal saat ini.

    Chalobah sudah menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak jangka panjang dengan klub Italia yang ambisius itu beberapa pekan lalu, membuka jalan agar transfer tersebut dapat diselesaikan setelah nilai kesepakatan antarklub ditetapkan. Bek tersebut diyakini tertarik dengan kepindahan ke Italia, dengan prospek bermain di Liga Champions menjadi daya tarik besar.

  • Akhir sebuah era di Stamford Bridge

    Chalobah merupakan produk akademi Chelsea dan mencatatkan 151 penampilan tim utama setelah menjalani masa peminjaman bersama Ipswich, Huddersfield, dan Lorient, tetapi kini tampak siap memulai babak baru bersama Como yang berkembang pesat di bawah Fabregas.

    Kepergiannya menandai hengkangnya talenta binaan sendiri lainnya, sebuah tren yang sudah menjadi hal akrab bagi para pendukung Chelsea dalam beberapa musim terakhir. Meski Chalobah adalah anggota skuad yang dihargai dan kerap dipuji karena sikap profesionalnya, kemunculan rekrutan-rekrutan baru di lini belakang membuat jalannya menuju sepak bola reguler di tim utama kian terhalang di London barat.

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  • Trevoh-Chalobah(C)GettyImages

    Awal baru di tepi Danau Como

    Transisi ke sepak bola Italia akan memberi Chalobah kesempatan untuk mengikuti jejak bek Inggris lainnya, seperti Fikayo Tomori dan Chris Smalling, yang telah meraih kesuksesan besar di Serie A.

    Sifat taktis permainan di Italia kerap dipandang sebagai lingkungan ideal bagi para bek untuk mengasah kemampuan mereka, dan di bawah Fabregas, Chalobah diharapkan mengambil peran kepemimpinan dalam skuad yang ingin bersaing dengan raksasa-raksasa tradisional liga.

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