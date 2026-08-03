Kesepakatan hampir rampung! Chelsea capai kesepakatan dengan Como untuk transfer Trevoh Chalobah saat Cesc Fabregas mendapatkan keinginannya

Chelsea secara resmi telah mencapai kesepakatan verbal dengan Como untuk transfer permanen Chalobah, mengakhiri salah satu saga yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut The Sun, pemain berusia 26 tahun itu, yang telah menjadi bagian penting dari skuad Chelsea sejak masa mudanya, kini diperkirakan akan terbang ke Italia untuk merampungkan kepindahan tersebut setelah kedua klub menyepakati aspek finansial dari kesepakatan ini.

Kesepakatan antara kedua klub dipahami berupa biaya tetap €30 juta, bonus €6 juta, dan klausul penjualan kembali untuk bek tengah asal Inggris tersebut. Total paket ini, yang berpotensi mencapai €36 juta, memenuhi valuasi yang dipasang Chelsea untuk sang bek pada awal musim panas ini.

Terlepas dari minat dari klub-klub lain di seluruh Eropa dan di Premier League, proyek di Como yang dipimpin ikon mantan Chelsea Fabregas terbukti menjadi opsi paling menarik bagi sang pemain karena ia ingin memantapkan dirinya sebagai starter di salah satu dari lima liga top Eropa.











