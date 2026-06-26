Menurut laporan tersebut, gaji bintang penyerang tersebut akan digandakan menjadi angka yang fantastis, yakni 25 juta euro, guna membujuk Olise agar memperpanjang kontraknya—yang saat ini berlaku hingga 2029—lebih awal selama dua tahun lagi hingga musim panas 2031.
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"Kesepakatan bukanlah masalah": Ada satu hal tertentu yang konon menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak Michael Olise di FC Bayern München
Kabar tentang minat yang dilaporkan dari klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain, Manchester City, dan terutama Real Madrid telah memicu perubahan strategi mendadak di Säbener Straße. Dengan kenaikan gaji yang dijanjikan, pemain Prancis berusia 24 tahun itu akan langsung naik ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub.
"Michael Olise akan menerima tawaran yang luar biasa begitu ia kembali dari Piala Dunia. Tentunya dengan gaji yang lebih besar, agar ia bisa masuk ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi di FC Bayern München," kata Kepala Redaksi Sepak Bola Bild, Christian Falk. "Kecuali jika namanya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Erling Haaland, hanya ada sedikit pemain di dunia sepak bola yang berpenghasilan lebih tinggi daripada para pemain dengan gaji tertinggi di FC Bayern."
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Kesepakatan Olise di Bayern? "Dari segi keuangan, tidak ada masalah"
Namun, inti permasalahan dalam beberapa pekan mendatang terletak pada rencana masa depan sang pemain sayap kanan. "Dari sudut pandang finansial, saya yakin bahwa mencapai kesepakatan bukanlah masalah," kata Falk.
Sebaliknya, yang menjadi fokus adalah perspektif emosional dan olahraga sang pemain terkait tahun-tahun mendatang dalam kariernya. Falk menjelaskan: “Pertanyaan utamanya adalah, apakah Olise membayangkan dirinya mengenakan seragam putih Real Madrid yang menarik, ataukah ia memandang seragam merah FC Bayern München dan berpikir: ‘Itulah seragam terbaik yang bisa kubayangkan.’”
Apakah Real Madrid tidak memiliki peluang untuk merekrut Michael Olise?
Meskipun spekulasi mengenai masa depan sang superstar terus berlanjut, transfer pada jendela transfer saat ini tidak mungkin terjadi. "Saat ini, Real Madrid menyadari bahwa tidak ada peluang, bahkan jika mereka menawarkan 300 juta euro. Selain itu, klub Spanyol tersebut bersedia menahan diri jika FC Bayern München memang tidak bersedia melepas Michael Olise," jelas Falk.
Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa situasi seputar pemain ini akan "sedikit lebih tenang" dalam waktu dekat, karena pemain asal Prancis tersebut tidak memiliki daya tawar apa pun untuk hengkang lebih awal: "Dia memiliki kontrak jangka panjang di München. Jadi, tidak ada peluang bagi Olise untuk mendesak apa pun, bahkan jika dia menginginkannya. Namun, kami bahkan belum tahu apakah dia benar-benar ingin pindah."
Kontrak Olise di Munich saat ini masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dari Crystal Palace pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan sebesar hanya 53 juta euro dan sejak itu tampil gemilang di Munich. Dalam 107 pertandingan resmi, ia telah mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist hingga saat ini.
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Michael Olise: Data penampilan bersama FC Bayern pada musim 2025/26
Permainan: 52 Menit bermain: 4015 Gol: 22 Assist: 31