"Kesepakatan bukanlah masalah": Ada satu hal tertentu yang konon menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak Michael Olise di FC Bayern München

Meskipun spekulasi mengenai masa depan sang superstar terus berlanjut, transfer pada jendela transfer saat ini tidak mungkin terjadi. "Saat ini, Real Madrid menyadari bahwa tidak ada peluang, bahkan jika mereka menawarkan 300 juta euro. Selain itu, klub Spanyol tersebut bersedia menahan diri jika FC Bayern München memang tidak bersedia melepas Michael Olise," jelas Falk.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa situasi seputar pemain ini akan "sedikit lebih tenang" dalam waktu dekat, karena pemain asal Prancis tersebut tidak memiliki daya tawar apa pun untuk hengkang lebih awal: "Dia memiliki kontrak jangka panjang di München. Jadi, tidak ada peluang bagi Olise untuk mendesak apa pun, bahkan jika dia menginginkannya. Namun, kami bahkan belum tahu apakah dia benar-benar ingin pindah."

Kontrak Olise di Munich saat ini masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dari Crystal Palace pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan sebesar hanya 53 juta euro dan sejak itu tampil gemilang di Munich. Dalam 107 pertandingan resmi, ia telah mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist hingga saat ini.