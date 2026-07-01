Kesepakatan besar berikutnya di NBA! Los Angeles Lakers mendatangkan pemain andalan untuk Luka Doncic

Seperti dilaporkan oleh Shams Charania dari ESPN Insider, Lakers telah mendatangkan Walker Kessler dari Utah Jazz dan sebagai gantinya menyerahkan pilihan putaran pertama mereka yang tidak dilindungi untuk tahun 2031 dan 2033. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup pertukaran hak pilih putaran pertama untuk tahun 2028 dan 2030. Kessler menandatangani kontrak empat tahun senilai 130 juta dolar di L.A..
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Setelah kepergian yang cukup menyakitkan dari LeBron James—yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Lakers—serta Luke Kennard dan Marcus Smart, yang melepaskan opsi pemainnya dan bergabung dengan Houston Rockets, Kessler menjadi rekrutan besar pertama Lakers untuk musim mendatang.
Informasi lebih lanjut akan segera menyusul.