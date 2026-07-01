Kesepakatan besar berikutnya di NBA! Los Angeles Lakers mendatangkan pemain andalan untuk Luka Doncic

Setelah kepergian yang cukup menyakitkan dari LeBron James—yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Lakers—serta Luke Kennard dan Marcus Smart, yang melepaskan opsi pemainnya dan bergabung dengan Houston Rockets, Kessler menjadi rekrutan besar pertama Lakers untuk musim mendatang.

Informasi lebih lanjut akan segera menyusul.