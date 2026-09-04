Kesepakatan BATAL! Mengapa transfer mengejutkan bek Athletic Club Aymeric Laporte ke Barcelona pada musim panas ini gagal terwujud meski ada harapan €15 juta

Barcelona dilaporkan memprioritaskan perekrutan bek tengah berkaki kiri yang mampu mengisi peran taktis spesifik yang sebelumnya ditempati Inigo Martinez yang hengkang musim panas lalu, dan Laporte muncul sebagai target utama mereka.

Menurut The Athletic, pemain internasional Spanyol itu tertarik pindah ke Camp Nou, dengan Barca pada awalnya diyakini bisa mengaktifkan klausul rilis yang terjangkau, yang kabarnya disampaikan kubu sang bek berada sedikit di bawah angka €15 juta.

Namun, tuntutan finansial Athletic Club terbukti jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Barcelona menganggap harga yang diminta itu terlalu mencekik dan langsung mundur dari negosiasi, sehingga transfer tersebut tidak pernah mencapai tahap lanjut.



