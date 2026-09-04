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Kesepakatan BATAL! Mengapa transfer mengejutkan bek Athletic Club Aymeric Laporte ke Barcelona pada musim panas ini gagal terwujud meski ada harapan €15 juta
Transfer Laporte yang gagal terwujud
Barcelona dilaporkan memprioritaskan perekrutan bek tengah berkaki kiri yang mampu mengisi peran taktis spesifik yang sebelumnya ditempati Inigo Martinez yang hengkang musim panas lalu, dan Laporte muncul sebagai target utama mereka.
Menurut The Athletic, pemain internasional Spanyol itu tertarik pindah ke Camp Nou, dengan Barca pada awalnya diyakini bisa mengaktifkan klausul rilis yang terjangkau, yang kabarnya disampaikan kubu sang bek berada sedikit di bawah angka €15 juta.
Namun, tuntutan finansial Athletic Club terbukti jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Barcelona menganggap harga yang diminta itu terlalu mencekik dan langsung mundur dari negosiasi, sehingga transfer tersebut tidak pernah mencapai tahap lanjut.
- Getty Images Sport
Aksi heroik di Piala Dunia picu ketertarikan
Ketertarikan Barcelona berawal langsung dari penampilan luar biasa Laporte di Piala Dunia 2026. Direktur olahraga Deco memantau pemain berusia 32 tahun itu secara langsung, menyaksikan Spanyol hanya kebobolan satu gol dalam perjalanan meraih trofi.
Mantan bintang Manchester City itu membentuk kemitraan yang tangguh dengan remaja Barcelona Pau Cubarsi selama turnamen internasional tersebut. Hubungan ini meyakinkan petinggi klub Catalan bahwa bek sarat gelar itu, yang mengoleksi enam gelar Premier League, satu Liga Champions, dan dua trofi internasional utama, bisa menyatu dengan mulus ke lini belakang mereka serta memberikan soliditas instan.
Deco memulai pembicaraan awal dengan perwakilan Laporte saat tur pramusim Barcelona di Amerika Serikat. Meski kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kembali kontak formal setelah Piala Dunia, kenyataan soal valuasi Athletic Club dengan cepat menghentikan setiap pembicaraan yang berkembang.
Ketegangan Basque masih membekas
Perburuan Laporte yang gagal menyoroti friksi yang masih berlangsung antara Barcelona dan Athletic Club. Hubungan antara dua institusi Spanyol itu tetap sangat tegang setelah pengejaran terbuka Barca yang berlangsung lama dan pada akhirnya gagal terhadap Nico Williams.
Akibatnya, jajaran petinggi Barcelona sama sekali tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam saga transfer panjang lainnya. Setelah harga permintaan yang melonjak ditetapkan, Barcelona sepenuhnya mundur, dengan sangat sadar bahwa Laporte masih terikat kontrak di Bilbao hingga Juni 2028 setelah kepulangannya senilai €10 juta dari Al-Nassr tahun lalu.
Klub asal Catalunya itu menjajaki opsi bek alternatif, termasuk upaya untuk Ruud Nijstad dari FC Twente, tetapi juga gagal mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, Barcelona menutup jendela transfer musim panas tanpa merekrut bek tengah berkaki kiri yang sangat mereka dambakan.
- Getty Images
Menyiasati jadwal musim gugur
Barcelona kini harus menjalani jadwal laga musim gugur yang berat tanpa tambahan kekuatan lini belakang yang mereka inginkan. Dengan sangat mengandalkan Cubarsi dan opsi bek tengah yang sudah ada, staf pelatih akan menuntut konsistensi segera untuk menjaga ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa seiring fase grup Liga Champions kian intens.
Meski gagal mendapatkan Laporte, jajaran direksi tetap puas dengan keseluruhan bisnis mereka pada bursa transfer musim panas. Klub itu bisa kembali melanjutkan pencarian bek berkaki kiri ketika bursa transfer Januari dibuka.
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