Menurut The Athletic, Crystal Palace sedang bekerja secara proaktif untuk mengamankan masa depan jangka panjang Henderson, dengan klub telah memasuki pembicaraan formal mengenai perpanjangan kontrak. Henderson, yang datang dari Manchester United dalam kesepakatan senilai sekitar £20 juta pada 2023, saat ini masih memiliki sisa dua tahun dalam perjanjian awalnya yang berdurasi lima tahun.

Pemain berusia 29 tahun itu mengalami peningkatan status yang signifikan sejak kedatangannya di ibu kota, dengan mencatatkan 119 penampilan di semua kompetisi dan membukukan 38 clean sheet. Setelah berhasil melewati periode awal persaingan untuk menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan di bawah mistar, kemunculannya sebagai kiper utama klub pada akhirnya menyebabkan kepergian Sam Johnstone, yang pindah ke Wolverhampton Wanderers dalam kesepakatan senilai £10 juta dua tahun lalu.