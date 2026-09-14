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Kesepakatan baru segera datang! Crystal Palace memulai pembicaraan kontrak untuk mengikat kapten Dean Henderson
Mengamankan masa depan seorang pemimpin kunci
Menurut The Athletic, Crystal Palace sedang bekerja secara proaktif untuk mengamankan masa depan jangka panjang Henderson, dengan klub telah memasuki pembicaraan formal mengenai perpanjangan kontrak. Henderson, yang datang dari Manchester United dalam kesepakatan senilai sekitar £20 juta pada 2023, saat ini masih memiliki sisa dua tahun dalam perjanjian awalnya yang berdurasi lima tahun.
Pemain berusia 29 tahun itu mengalami peningkatan status yang signifikan sejak kedatangannya di ibu kota, dengan mencatatkan 119 penampilan di semua kompetisi dan membukukan 38 clean sheet. Setelah berhasil melewati periode awal persaingan untuk menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan di bawah mistar, kemunculannya sebagai kiper utama klub pada akhirnya menyebabkan kepergian Sam Johnstone, yang pindah ke Wolverhampton Wanderers dalam kesepakatan senilai £10 juta dua tahun lalu.
- Getty Images Sport
Mengatasi kemunduran akibat cedera dan minat transfer
Kabar mengenai pembicaraan kontrak itu datang pada saat Henderson semakin dekat untuk kembali ke kondisi kebugaran penuh. Kiper tersebut sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya dalam laga uji coba pramusim terakhir Crystal Palace. Meski mengalami masalah itu, ia tetap menjadi starter dalam tiga laga pembuka Premier League musim ini, dengan satu-satunya pertandingan yang ia lewatkan sejauh ini adalah kekalahan baru-baru ini melawan Ipswich Town.
Nottingham Forest adalah salah satu klub yang sangat sering dikaitkan dengan kepindahan Henderson pada bursa transfer musim panas terbaru. Klub East Midlands itu, tempat Henderson sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses, melihat upaya untuk merekrutnya ditolak oleh Palace pada bursa transfer musim panas karena Crystal Palace menegaskan bahwa ia tidak dijual dengan harga berapa pun.
Memimpin dari belakang sebagai kapten
Pengaruh Henderson di Selhurst Park semakin besar selama bursa transfer musim dingin menyusul perubahan besar dalam kelompok kepemimpinan skuad. Setelah penjualan Marc Guehi ke Manchester City pada Januari, Henderson ditunjuk sebagai kapten klub, sebuah bukti dari karakternya yang vokal dan respek yang ia miliki di ruang ganti.
Henderson memainkan peran krusial dalam raihan trofi bersejarah Crystal Palace belakangan ini, sekaligus menegaskan dirinya sebagai sosok yang benar-benar tampil besar di laga-laga besar. Aksi heroiknya dimulai pada final Piala FA 2024-25, ketika ia melakukan penyelamatan penalti dramatis untuk menggagalkan Omar Marmoush dan memastikan trofi. Pemain internasional Inggris itu kemudian membawa momentum kemenangan tersebut ke kampanye berikutnya, menginspirasi Palace meraih kejayaan Community Shield FA pada 2025 sebelum menjadi jangkar pertahanan mereka hingga menjuarai UEFA Conference League secara bersejarah musim lalu.
- Getty Images Sport
Henderson bakal absen dalam laga-laga penting
Negosiasi kontrak ini berlangsung di tengah awal musim yang sulit bagi Crystal Palace, yang berada di peringkat ke-16 klasemen setelah kalah dalam tiga dari empat laga pembuka Premier League dan hanya meraih satu kemenangan. Crystal Palace dijadwalkan memulai kampanye UEFA Europa League mereka pada Kamis saat menjamu Lech Poznan, sebelum bertandang menghadapi Leeds United pada Minggu dalam laga terakhir mereka sebelum jeda internasional, dengan Henderson diperkirakan akan absen dalam kedua pertandingan itu saat ia melanjutkan pemulihannya.
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