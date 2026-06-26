Tidak ada harapan bagi klub-klub lain yang tertarik: seperti dilaporkan Fabrizio Romano,Como telah mempercepat prosesnya dan mencapai kesepakatan untuk membeli kembali Nico Paz dari Real Madrid dengan harga 60 juta euro, meskipun Los Merengues telah memastikan adanya klausul pembelian kembali baru atas pemain asal Argentina tersebut.