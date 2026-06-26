Tidak ada harapan bagi klub-klub lain yang tertarik: seperti dilaporkan Fabrizio Romano,Como telah mempercepat prosesnya dan mencapai kesepakatan untuk membeli kembali Nico Paz dari Real Madrid dengan harga 60 juta euro, meskipun Los Merengues telah memastikan adanya klausul pembelian kembali baru atas pemain asal Argentina tersebut.
Calciomercato/Getty Images
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Kesepakatan antara Como dan Real Madrid: Nico Paz telah dibeli, namun klausul pembelian kembali tetap berlaku
LANGKAH REAL
Real Madrid telah mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Nico Paz beberapa hari terakhir ini, dengan memberikan Como hak prioritas hingga akhir bulan ini untuk membelinya kembali seharga 60 juta, sementara klub-klub lain yang tertarik dinilai sebesar 70 juta.
PERJANJIAN DENGAN COMO
Di antara klub-klub tersebut ada Inter, namun Nerazzurri tidak akan punya waktu untuk bertindak: Como membayar 60 juta, sementara Real Madrid menaikkan nilai opsi pembelian kembali menjadi 80 juta euro. Nico Paz akan berlaga di Liga Champions di tepi danau.