Berbicara kepada The United Stand, Rooney mengungkapkan kekecewaannya karena winger remaja Lacey dibiarkan tetap di bangku cadangan. Mantan striker itu merasa skor yang nyaman menciptakan situasi ideal untuk menguji pemain muda tersebut.

"Yang ingin saya lihat, dan saya sedikit kecewa karena itu tidak terjadi, adalah Shea Lacey masuk saat pertandingan sudah selesai," kata Rooney. "Bagi pemain muda, ketika pertandingan sudah beres, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan di level tersebut."

Rooney menarik paralel dengan kemunculan terkenal Marcus Rashford dalam situasi serupa, dengan menekankan bagaimana penampilan singkat bisa meluncurkan sebuah karier.

"Saya ingin melihat Shea Lacey masuk hanya untuk mendapat gambaran tentang apa yang sudah kita lihat pada pramusim," tambahnya. "Itu adalah momen-momen kecil seperti itu, ketika Anda tidak mendapatkan banyak kesempatan sepanjang musim untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi, itu sedikit menjadi peluang yang terlewatkan."



