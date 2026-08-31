APL
Diterjemahkan oleh
'Kesempatan yang terbuang!' - Wayne Rooney mengkritik Michael Carrick atas keputusan Manchester United yang 'mengecewakan' dalam kemenangan atas Ipswich
Sempat ketakutan di awal sebelum bangkit dengan lima gol
Manchester United bangkit dari kekalahan mengejutkan 2-0 melawan Hull City dengan kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town di Old Trafford. Situasi sempat terlihat suram pada awal laga ketika Leif Davis membawa tim tamu yang baru promosi unggul secara mengejutkan, memunculkan kekhawatiran akan hasil buruk lainnya.
Namun, hat-trick brilian Bruno Fernandes menjadi motor kebangkitan yang begitu ganas. Gol bunuh diri Jacob Greaves dan gol telat Bryan Mbeumo melengkapi pesta kemenangan itu, membuat gol Chuba Akpom pada masa injury time tak lebih dari sekadar hiburan.
Dengan pertandingan sudah sepenuhnya dalam kendali pada babak kedua, Carrick memilih memanfaatkan pemain cadangannya. Sang manajer memasukkan anggota skuad senior Benjamin Sesko, Andrey Santos, dan Noussair Mazraoui, dengan memprioritaskan kebugaran bertanding bagi para pemain mapan ketimbang memberi kesempatan kepada talenta akademi.
- Every Second Media
Rooney menyesali absennya penampilan singkat Lacey
Berbicara kepada The United Stand, Rooney mengungkapkan kekecewaannya karena winger remaja Lacey dibiarkan tetap di bangku cadangan. Mantan striker itu merasa skor yang nyaman menciptakan situasi ideal untuk menguji pemain muda tersebut.
"Yang ingin saya lihat, dan saya sedikit kecewa karena itu tidak terjadi, adalah Shea Lacey masuk saat pertandingan sudah selesai," kata Rooney. "Bagi pemain muda, ketika pertandingan sudah beres, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan di level tersebut."
Rooney menarik paralel dengan kemunculan terkenal Marcus Rashford dalam situasi serupa, dengan menekankan bagaimana penampilan singkat bisa meluncurkan sebuah karier.
"Saya ingin melihat Shea Lacey masuk hanya untuk mendapat gambaran tentang apa yang sudah kita lihat pada pramusim," tambahnya. "Itu adalah momen-momen kecil seperti itu, ketika Anda tidak mendapatkan banyak kesempatan sepanjang musim untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi, itu sedikit menjadi peluang yang terlewatkan."
Carrick memuji mentalitas tim yang krusial
Terlepas dari kritik Rooney, emosi yang paling dominan bagi Carrick adalah kelegaan setelah melalui pekan yang sulit. Pelatih kepala itu memuji ketangguhan mental skuadnya setelah tertinggal lebih dulu saat menghadapi Ipswich, terutama usai kekalahan menyakitkan di markas Hull.
"Kami sudah membicarakan sebelumnya soal mencoba bangkit dari pekan lalu, lalu kami mengalami sedikit kemunduran, jika Anda suka, dengan tertinggal satu gol," kata Carrick kepada pers. "Namun, sikap pantang menyerah, keyakinan, kepercayaan diri, dan kebersamaan yang ditunjukkan para pemain pada momen itu... saya rasa itu sangat menyenangkan bagi saya."
Upaya kolektif itu dipimpin oleh Kobbie Mainoo, yang menguasai lini tengah pada starter pertamanya musim ini. Carrick pun cepat melontarkan pujian kepada pemain internasional yang kembali itu, seraya mencatat bahwa meski Fernandes akan mencuri perhatian, Mainoo "luar biasa" dan sangat penting dalam menopang keseluruhan performa tim.
- Getty Images Sport
Laga tandang ke Everton mendahului kembalinya ke Liga Champions yang telah lama dinantikan
Manchester United kini harus menjadikan penampilan dominan ini sebagai pijakan saat mereka bertandang menghadapi Everton dalam laga Premier League berikutnya. Setelah perjalanan mereka ke Merseyside, Manchester United akan kembali ke Liga Champions dalam momen yang sangat dinantikan. Setelah absen dari kompetisi antarklub utama Eropa sejak kampanye 2023-24, United akan memulai perjalanan kontinental 2026-27 mereka dengan menjamu wakil Azerbaijan, Sabah FK, di Old Trafford.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami