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Kesempatan yang disia-siakan oleh Bono... Apakah "kereta" Bouadi akan melaju menuju Real Madrid?

FEATURES
A. Bouaddi
Y. Bounou
Real Madrid
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Scotland vs Morocco
Scotland
Al Hilal
Maroko
Spanyol
Brasil
AS
Skotlandia
Arab Saudi

Tahta Kerajaan Menanti Maestro Maroko

Di setiap edisi Piala Dunia, selalu muncul seorang bintang muda yang menonjol di kancah internasional dan memaksa klub-klub besar Eropa untuk menata ulang prioritas mereka di bursa transfer.

Dan di Piala Dunia 2026, tampaknya pemain Maroko Ayoub Bouadi sedang melangkah mantap menuju peran tersebut, setelah bertransformasi dari talenta menjanjikan menjadi salah satu nama paling dicari di Benua Eropa.

Pemain berusia 18 tahun ini hanya membutuhkan dua pertandingan untuk membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang cukup untuk bermain di level tertinggi, setelah memimpin timnas Maroko meraih hasil yang mengesankan di babak penyisihan grup, mulai dari hasil imbang melawan Brasil hingga kemenangan atas Skotlandia, di grup yang oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu yang tersulit di turnamen tersebut.

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    Penguasaan penuh atas lini tengah

    Penampilan Bouadi bukan sekadar penampilan bagus dari seorang pemain muda yang berlaga di turnamen besar, melainkan demonstrasi nyata dari kemampuan seorang pemain yang memiliki kepribadian luar biasa di lapangan.

    Saat menghadapi Brasil, pemain Lille asal Prancis ini tidak hanya mampu mengimbangi nama-nama besar seperti Casemiro, Fabinho, dan Bruno Guimarães, tetapi juga tampil di banyak momen pertandingan sebagai pemain paling berpengaruh di lini tengah, baik dalam hal merebut bola, membangun serangan, maupun mengendalikan ritme permainan.

    Adegan serupa terulang saat melawan Skotlandia, di mana timnas Maroko mendominasi lini tengah, dan Bouadi menjadi salah satu faktor utama keunggulan tersebut, sehingga menegaskan bahwa penampilannya melawan Brasil bukanlah sekadar pengecualian atau momen sesaat.

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    Eropa membuka pintunya

    Penampilan memukau yang ditunjukkan pemain muda ini tidak luput dari perhatian para pencari bakat klub-klub besar Eropa.

    Selama beberapa pekan terakhir, nama Bouadi dikaitkan dengan sejumlah klub raksasa, terutama Liverpool dari Inggris dan Bayern Munich dari Jerman, sebelum Real Madrid ikut serta secara serius dalam negosiasi.

    Menurut laporan media Spanyol, manajemen klub "Los Blancos" terus memantau pemain tersebut dengan cermat, dan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk menyelesaikan transfer ini selama bursa transfer musim panas mendatang, sebagai bagian dari kebijakan klub yang berfokus pada perekrutan talenta muda terbaik di seluruh dunia.

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    Meskipun ada minat besar dari klub-klub Eropa, keputusan akhir mungkin tidak hanya bergantung pada nilai transfer atau keinginan Lille untuk menjualnya.

    Klub Prancis tersebut sangat menyadari bahwa nilai pasar pemainnya telah melonjak drastis selama Piala Dunia, dan diperkirakan akan terjadi persaingan sengit antar beberapa klub untuk merekrutnya setelah turnamen berakhir, yang berpotensi mengubah kesepakatan ini menjadi lelang terbuka.

    Namun pada akhirnya, keinginan sang pemainlah yang menjadi faktor penentu, terutama karena Bouadi kini memiliki kesempatan langka untuk pindah ke salah satu klub terbesar dalam sejarah sepak bola, padahal usianya baru 18 tahun.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah dia mengambil jalan yang berbeda dari Bono?

    Hal yang ironis dan menarik adalah bahwa kemungkinan kepindahan Bouadi ke Real Madrid mungkin akan mengingatkan kita pada kisah lain seputar sepak bola Maroko.

    Pada musim panas 2023, Yassine Bounou hampir mengenakan seragam Real Madrid setelah kiper Belgia Thibaut Courtois mengalami cedera, namun kiper asal Maroko itu akhirnya memilih pindah ke Al-Hilal Saudi, sebuah langkah yang saat itu dikaitkan dengan proyek olahraga dan tawaran finansial yang diajukan kepadanya.

    Tiga tahun kemudian, Bouadi kini dihadapkan pada kesempatan serupa, namun pada tahap yang berbeda dalam karier sepak bolanya, di mana ia masih berada di awal perjalanan dan berusaha membangun namanya di antara para pemain top dunia.