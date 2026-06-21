Di setiap edisi Piala Dunia, selalu muncul seorang bintang muda yang menonjol di kancah internasional dan memaksa klub-klub besar Eropa untuk menata ulang prioritas mereka di bursa transfer.
Dan di Piala Dunia 2026, tampaknya pemain Maroko Ayoub Bouadi sedang melangkah mantap menuju peran tersebut, setelah bertransformasi dari talenta menjanjikan menjadi salah satu nama paling dicari di Benua Eropa.
Pemain berusia 18 tahun ini hanya membutuhkan dua pertandingan untuk membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang cukup untuk bermain di level tertinggi, setelah memimpin timnas Maroko meraih hasil yang mengesankan di babak penyisihan grup, mulai dari hasil imbang melawan Brasil hingga kemenangan atas Skotlandia, di grup yang oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu yang tersulit di turnamen tersebut.