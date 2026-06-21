Penampilan memukau yang ditunjukkan pemain muda ini tidak luput dari perhatian para pencari bakat klub-klub besar Eropa.

Selama beberapa pekan terakhir, nama Bouadi dikaitkan dengan sejumlah klub raksasa, terutama Liverpool dari Inggris dan Bayern Munich dari Jerman, sebelum Real Madrid ikut serta secara serius dalam negosiasi.

Menurut laporan media Spanyol, manajemen klub "Los Blancos" terus memantau pemain tersebut dengan cermat, dan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk menyelesaikan transfer ini selama bursa transfer musim panas mendatang, sebagai bagian dari kebijakan klub yang berfokus pada perekrutan talenta muda terbaik di seluruh dunia.

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Meskipun ada minat besar dari klub-klub Eropa, keputusan akhir mungkin tidak hanya bergantung pada nilai transfer atau keinginan Lille untuk menjualnya.

Klub Prancis tersebut sangat menyadari bahwa nilai pasar pemainnya telah melonjak drastis selama Piala Dunia, dan diperkirakan akan terjadi persaingan sengit antar beberapa klub untuk merekrutnya setelah turnamen berakhir, yang berpotensi mengubah kesepakatan ini menjadi lelang terbuka.

Namun pada akhirnya, keinginan sang pemainlah yang menjadi faktor penentu, terutama karena Bouadi kini memiliki kesempatan langka untuk pindah ke salah satu klub terbesar dalam sejarah sepak bola, padahal usianya baru 18 tahun.