‘Kesempatan terakhir’ - Mengapa Dele Alli gagal bersinar di Serie A setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Como, sementara mantan bintang Man Utd Scott McTominay justru bersinar di Napoli

Dele telah menghabiskan waktu selama 10 bulan dalam situasi tersebut, tanpa ada klub yang bersedia mengambil risiko terukur dengan merekrutnya. Pemain berusia 30 tahun itu terus berusaha menjaga kebugarannya sambil menjalani program latihan individu.

Dengan mendekatnya musim baru, mungkin saja pemain yang telah mencetak 51 gol di Liga Premier dan 37 penampilan untuk timnas Inggris ini akan menemukan klub baru sebelum kompetisi kembali bergulir.

Tampaknya peluangnya sangat kecil — mengingat ia juga gagal di Everton dan selama masa peminjaman di Turki bersama Besiktas — bahwa kesempatan bermain di level teratas akan terbuka di liga-liga utama Eropa. Langkah mundur mungkin diperlukan agar ia bisa membangun momentum ke depan sekali lagi.

Minat dari jajaran EFL sebelumnya telah santer dibicarakan—di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Wrexham dan Birmingham, yang masing-masing memiliki Ryan Reynolds dan Tom Brady di jajaran direksi mereka—dan jelas diperlukan awal yang baru agar percikan yang hilang dapat dinyalakan kembali.

Rencananya, proses tersebut akan diselesaikan di lingkungan Danau Como yang indah, tetapi Dele hanya bermain kurang dari 10 menit dalam satu-satunya penampilannya sebagai pemain pengganti melawan AC Milan, yang berakhir dengan kartu merah sebelum kontraknya diputus.