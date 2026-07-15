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‘Kesempatan terakhir’ - Mengapa Dele Alli gagal bersinar di Serie A setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Como, sementara mantan bintang Man Utd Scott McTominay justru bersinar di Napoli
Dele menjadi pemain bebas transfer setelah tampil sekali bersama Como
Dele telah menghabiskan waktu selama 10 bulan dalam situasi tersebut, tanpa ada klub yang bersedia mengambil risiko terukur dengan merekrutnya. Pemain berusia 30 tahun itu terus berusaha menjaga kebugarannya sambil menjalani program latihan individu.
Dengan mendekatnya musim baru, mungkin saja pemain yang telah mencetak 51 gol di Liga Premier dan 37 penampilan untuk timnas Inggris ini akan menemukan klub baru sebelum kompetisi kembali bergulir.
Tampaknya peluangnya sangat kecil — mengingat ia juga gagal di Everton dan selama masa peminjaman di Turki bersama Besiktas — bahwa kesempatan bermain di level teratas akan terbuka di liga-liga utama Eropa. Langkah mundur mungkin diperlukan agar ia bisa membangun momentum ke depan sekali lagi.
Minat dari jajaran EFL sebelumnya telah santer dibicarakan—di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Wrexham dan Birmingham, yang masing-masing memiliki Ryan Reynolds dan Tom Brady di jajaran direksi mereka—dan jelas diperlukan awal yang baru agar percikan yang hilang dapat dinyalakan kembali.
Rencananya, proses tersebut akan diselesaikan di lingkungan Danau Como yang indah, tetapi Dele hanya bermain kurang dari 10 menit dalam satu-satunya penampilannya sebagai pemain pengganti melawan AC Milan, yang berakhir dengan kartu merah sebelum kontraknya diputus.
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Mengapa Dele mengalami kesulitan di Serie A?
Mantan bek Nottingham Forest dan timnas Inggris, Walker, sangat memahami tantangan hidup di Italia, setelah bergabung dengan Sampdoria pada tahun 1992. Saat diwawancarai oleh GOAL—dalam kerja sama dengan Betinia—ia menjawab pertanyaan mengenai mengapa Dele mengalami kesulitan di Serie A sementara mantan gelandang Manchester United, Scott McTominay, justru tampil gemilang di Napoli: “Dalam karier, menurut saya ini seperti kesempatan terakhir baginya.
“Saya rasa itu tidak berlaku bagi McTominay. Dia bergabung dengan tim papan atas di sana, yang menurut saya benar-benar menginginkannya. Sedangkan Dele, mungkin saat itu sedang berada di tahap karier di mana mereka berharap semuanya akan berjalan lancar.
“Dan untuk pindah ke sana, menyesuaikan diri selama empat atau lima bulan pertama adalah bagian yang paling sulit. Selain itu, karakter juga berpengaruh. Dele, mungkin dia sudah terbiasa berada di Inggris dan itu sulit. Jadi, proses penyesuaiannya benar-benar berat.
“Mudah saja mengatakan bahwa hal itu tidak berhasil baginya, tapi proses adaptasinya memang sangat sulit. Dan saya sendiri bisa membuktikannya. Proses adaptasinya memang sangat sulit. Jadi, hal itu tidak berhasil bagi semua orang. Dan di Italia, mereka tidak memberi Anda waktu. Semakin besar status bintang Anda, semakin sedikit waktu yang Anda miliki. Jadi, Anda harus langsung tampil maksimal di sana, dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.”
Bisakah mantan bintang timnas Inggris, Dele, mengembalikan kariernya ke jalur yang benar?
Seorang pria lain yang sangat memahami tuntutan Serie A, Roberto Di Matteo, sebelumnya pernah bercerita kepada GOAL tentang Dele—yang saat itu masih menjadi pemain muda penuh harapan di akademi MK Dons ketika mantan pemain internasional Italia itu menjabat sebagai pelatih tim utama di Milton Keynes: “Dari luar, sulit untuk menilai situasinya.
“Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengannya secara pribadi. Dia pernah berada di puncak kariernya, namun entah bagaimana, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan pribadinya. Ini sulit. Sangat disayangkan bahwa kita telah kehilangan salah satu talenta muda Inggris yang cemerlang.
“Saya tidak tahu apa yang dia butuhkan untuk bangkit kembali. Ini sulit. Saya hanya berharap dia segera menemukannya sehingga dia bisa menikmati sepak bolanya, hidupnya kembali, dan bersenang-senang.”
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Dele berharap bisa menemukan klub baru untuk musim 2026-27
Dele menolak untuk menyerah, karena masih ada cukup waktu untuk mengembalikan kariernya—yang telah menyimpang secara mengkhawatirkan dari jalurnya—kembali ke jalur yang benar. Dia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mengambil risiko.
Masih harus dilihat apakah peluang-peluang tersebut akan muncul pada musim 2026-27, mengingat pembicaraan mengenai ketertarikan Real Madrid terhadap pemain yang pernah menjadi bintang bersama Harry Kane di London Utara mulai terasa seolah-olah sudah terjadi berabad-abad yang lalu.
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