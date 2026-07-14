'Kesempatan sekali seumur hidup!' - Nico O'Reilly menikmati 'tantangan' melawan Lionel Messi saat Inggris bersiap menghadapi pemain terbaik sepanjang masa Argentina di semifinal Piala Dunia

O'Reilly diperkirakan akan menghadapi salah satu tugas tersulit dalam sepak bola saat Inggris berhadapan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia. Pemain muda Manchester City ini mungkin akan ditugaskan untuk mengawal Messi saat kedua tim bersaing memperebutkan tempat di final.

Messi datang dalam performa yang luar biasa. Kapten Argentina itu membuka turnamen ini dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair, menyamai rekor Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia sebelum menambah jumlah golnya lebih jauh. Pemain berusia 39 tahun itu kini telah mencetak delapan gol di turnamen ini, sehingga total golnya di Piala Dunia menjadi 21. Ia kini berada di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe dari Prancis dalam perebutan Sepatu Emas.