Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Kesempatan sekali seumur hidup!' - Nico O'Reilly menikmati 'tantangan' melawan Lionel Messi saat Inggris bersiap menghadapi pemain terbaik sepanjang masa Argentina di semifinal Piala Dunia
Inggris bersiap menghadapi ujian melawan Messi
O'Reilly diperkirakan akan menghadapi salah satu tugas tersulit dalam sepak bola saat Inggris berhadapan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia. Pemain muda Manchester City ini mungkin akan ditugaskan untuk mengawal Messi saat kedua tim bersaing memperebutkan tempat di final.
Messi datang dalam performa yang luar biasa. Kapten Argentina itu membuka turnamen ini dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair, menyamai rekor Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia sebelum menambah jumlah golnya lebih jauh. Pemain berusia 39 tahun itu kini telah mencetak delapan gol di turnamen ini, sehingga total golnya di Piala Dunia menjadi 21. Ia kini berada di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe dari Prancis dalam perebutan Sepatu Emas.
- Getty Images Sport
O'Reilly menyambut tantangan tersebut
Dalam wawancara dengan BBC Radio 5 Live menjelang pertandingan semifinal, O'Reilly mengaku sangat menantikan kesempatan untuk berhadapan dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu. Pemain muda Inggris ini menggambarkan momen tersebut sebagai kesempatan yang unik dan mengakui status Messi di dunia sepak bola.
"Saya tidak sabar," akunya. "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia sudah mendekati akhir kariernya. Bagi saya secara pribadi, dia adalah pemain terbaik yang pernah menginjak lapangan sepak bola. Dan ya, saya tidak sabar menanti tantangan ini."
Pickford melontarkan peringatan kepada Argentina
Meskipun sorotan tertuju sepenuhnya pada Messi, kiper Inggris Pickford telah mendesak rekan-rekan setimnya agar tidak terjebak dalam pandangan yang sempit. Kiper Everton itu meyakini bahwa hanya berfokus pada satu orang saja dapat membuat Three Lions rentan terhadap talenta-talenta kelas dunia lainnya yang dimiliki Lionel Scaloni.
"Dia telah mencetak begitu banyak gol dan berkontribusi pada begitu banyak gol sepanjang kariernya. Rasanya luar biasa akhirnya bisa berhadapan dengannya setelah sekian lama, dan saya sudah mengaguminya sejak masih kecil," kata Pickford.
"Kita semua tahu betapa hebatnya Messi, tapi kita juga tahu betapa hebatnya Argentina. Kita tidak bisa hanya mengandalkan [menghentikan] Messi. Kita harus fokus pada kekuatan-kekuatan lain mereka dan kelemahan-kelemahan yang bisa kita manfaatkan."
- AFP
Inggris menargetkan final Piala Dunia
Para pemenang akan melaju ke final Piala Dunia di Stadion New York New Jersey pada hari Minggu, 19 Juli. Jika Inggris mengalahkan Argentina, mereka akan berhadapan dengan Prancis atau Spanyol dalam upaya merebut trofi tersebut. Sampai saat itu, O'Reilly dan rekan-rekan setimnya tetap fokus pada tantangan untuk menghentikan Messi dan mengamankan tempat mereka di final.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami