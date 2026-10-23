Ketika ditanya tentang masa depan rekan senegaranya di tengah rumor kepergian yang tampaknya tak kunjung reda, mantan pemain timnas Uruguay Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan utama untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia harus kembali bermain lebih dulu.

“Sungguh luar biasa karena ketika dia meninggalkan Portugal [saat di Sporting], dia sebenarnya akan bergabung dengan Chelsea. Saya sangat ingin dia bergabung dengan Chelsea, tetapi dia pergi ke Paris dan kemudian ke Manchester. Itulah keputusan-keputusan yang diambil dalam kariernya.

“Menurut saya, dia harus kembali bermain lebih dulu. Saya rasa dia tidak akan pindah sebelum memainkan beberapa pertandingan, atau setidaknya itu akan sulit. Saya ingat pernah mengalami cedera serius, dan satu-satunya hal yang Anda pikirkan adalah kembali ke lapangan dan membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Setelah itu, barulah mengambil keputusan.

“Namun, tentu saja, dengan segala hormat kepada para pemain Man United, saya akan merasa punya peluang untuk bermain. Setelah itu, semuanya bergantung pada pelatih dan seperti apa dirinya.

“Di Manchester United saat ini, Anda tentu akan berharap Ugarte bermain di lini tengah setelah kembali bugar. Jadi, mari kita tunggu apakah ada perubahan antara sekarang dan saat dia kembali.”