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Kesempatan menebus diri di Manchester United bagi Manuel Ugarte? Mengapa transfer pada 2027 belum pasti, sementara Gus Poyet yakin gelandang Uruguay itu bisa memberikan dampak positif setelah cedera
Ugarte bergabung dengan Manchester United melalui transfer senilai £42 juta.
Setelah tumbang di ajang utama FIFA di Amerika Utara, peluang untuk merampungkan transfer pada bursa musim panas pun tertutup. Tidak ada yang mau mengeluarkan banyak uang untuk pemain yang harus menepi selama beberapa bulan.
Namun, pandangan umum saat itu adalah kesepakatan mungkin tercapai pada Januari, jika proses pemulihannya yang panjang menunjukkan kemajuan positif. Tampaknya kecil harapan Ugarte untuk kembali mendapat tempat di Manchester United.
Ia baru mencatatkan 69 penampilan untuk United sejak bergabung dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer £42 juta ($56 juta) pada Agustus 2024. Saat itu, kegigihannya di lini tengah diharapkan dapat membantu klub besar Liga Primer tersebut.
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Manchester United telah memperkuat lini tengah mereka.
Namun, Ugarte tak pernah benar-benar meyakinkan dan posisinya dalam hierarki tim merosot ketika veteran asal Brasil, Casemiro, mengambil alih peran penting sebagai gelandang bertahan. Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba semuanya didatangkan menjelang musim 2026-27.
Namun, performa United tetap tidak konsisten di bawah pelatih kepala Michael Carrick, sehingga kembali memicu pembicaraan soal pergantian pelatih. Saat Ugarte kembali bugar, sosok baru bisa saja memegang kendali di kursi pelatih.
Transfer atau kesempatan kedua: Apa selanjutnya bagi Ugarte?
Ketika ditanya tentang masa depan rekan senegaranya di tengah rumor kepergian yang tampaknya tak kunjung reda, mantan pemain timnas Uruguay Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan utama untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia harus kembali bermain lebih dulu.
“Sungguh luar biasa karena ketika dia meninggalkan Portugal [saat di Sporting], dia sebenarnya akan bergabung dengan Chelsea. Saya sangat ingin dia bergabung dengan Chelsea, tetapi dia pergi ke Paris dan kemudian ke Manchester. Itulah keputusan-keputusan yang diambil dalam kariernya.
“Menurut saya, dia harus kembali bermain lebih dulu. Saya rasa dia tidak akan pindah sebelum memainkan beberapa pertandingan, atau setidaknya itu akan sulit. Saya ingat pernah mengalami cedera serius, dan satu-satunya hal yang Anda pikirkan adalah kembali ke lapangan dan membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Setelah itu, barulah mengambil keputusan.
“Namun, tentu saja, dengan segala hormat kepada para pemain Man United, saya akan merasa punya peluang untuk bermain. Setelah itu, semuanya bergantung pada pelatih dan seperti apa dirinya.
“Di Manchester United saat ini, Anda tentu akan berharap Ugarte bermain di lini tengah setelah kembali bugar. Jadi, mari kita tunggu apakah ada perubahan antara sekarang dan saat dia kembali.”
- Getty
Saat kontrak Ugarte di Old Trafford berakhir
Ugarte menandatangani kontrak lima tahun dengan Manchester United saat pindah ke Manchester, yang berlaku hingga musim panas 2029. Artinya, Manchester United tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya ataupun membuka diri terhadap tawaran.
Namun, keputusan besar perlu diambil mengenai apakah pemain pekerja keras berusia 25 tahun itu masuk dalam rencana jangka panjang klub. Setelah ia kembali berlatih di lapangan, kondisinya dan peluangnya untuk kembali bersaing mendapatkan waktu bermain reguler dapat dinilai dengan lebih baik.
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