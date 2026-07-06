AFP
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Kesempatan kedua bagi Jack Grealish? Kabar terbaru mengenai masa depannya di Man City setelah masa peminjaman di Everton - dengan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di Stadion Etihad
Maresca menghentikan rencana hengkangnya Grealish
Kepergian Grealish dari City yang tampaknya tak terelakkan kini ditunda seiring kedatangan Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola. Pemain berusia 30 tahun itu semula tampaknya akan meninggalkan Etihad Stadium secara permanen pada musim panas ini setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman.
Namun, Maresca telah menyampaikan kepada dewan direksi bahwa ia ingin mengevaluasi sang pemain sayap secara langsung selama persiapan pramusim mendatang, seperti dilaporkan oleh TEAMtalk. Alih-alih menyetujui penjualan segera dengan nilai rendah, manajer asal Italia yang baru ini siap memberikan kesempatan yang sesungguhnya kepada mantan kapten Aston Villa tersebut untuk merebut kembali posisi penting di skuad tim utamanya.
- Getty Images Sport
Wilayah yang Sudah Tak Asing Lagi bagi Maresca
Ini bukanlah hal yang asing bagi pelatih kepala baru tersebut. Maresca sebelumnya bekerja bersama Grealish sebagai asisten Guardiola, selama periode yang oleh banyak pihak di klub masih dianggap sebagai masa kejayaan sang pemain sayap selama berkarier di City — 23 penampilan sebagai starter di Liga Premier yang menghasilkan total 12 gol dan assist.
Maresca telah lama menghormati Grealish dan tetap yakin bahwa masih ada potensi yang belum tergali di sana — bahkan, menurut pandangannya, lebih besar daripada yang berhasil ditunjukkan Grealish pada babak akhir era Guardiola.
Rencana transfer Everton ditunda
Pergantian manajer yang mendadak ini memaksa Everton untuk menunda rencana transfer lanjutan, meskipun mereka tetap tertarik untuk mempertahankan jasa Grealish selama satu musim lagi. The Toffees masih sangat berminat untuk mendatangkan sang playmaker—mungkin melalui peminjaman untuk kedua kalinya secara berturut-turut—bahkan setelah menyelesaikan kesepakatan permanen dengan klub untuk merekrut pemain sayap muda Chelsea, Tyrique George.
Grealish menghabiskan musim lalu untuk membangun kembali reputasinya sebagai pemain elit di Goodison Park, membuktikan dirinya sebagai pemain kreatif yang menonjol dengan mencatatkan enam assist dan dua gol dari 18 penampilan sebagai starter di Liga Premier. Kebangkitannya yang berkelanjutan hanya terhenti oleh cedera patah kaki yang tragis, yang secara prematur mengakhiri musim domestiknya dengan cara yang tidak menguntungkan.
- Getty Images Sport
Tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan akhir
City belum sepenuhnya menutup kemungkinan penjualan dan masih akan mempertimbangkan tawaran di akhir jendela transfer, mengingat Grealish akan memasuki tahun terakhir kontraknya. Namun, sikap klub jelas telah melunak sejak kedatangan Maresca, di mana sang pelatih kepala ingin menilai sendiri sang pemain sebelum keputusan kepindahan apa pun disetujui.
Apa yang tak lama ini tampak seperti kepindahan yang hampir pasti kini telah berubah menjadi kesempatan kedua yang sesungguhnya di bawah asuhan Maresca – meskipun Everton, dan mungkin klub-klub lain, belum mundur dari perburuan tersebut. Keputusan mengenai ke mana Grealish akan berlabuh diperkirakan baru akan diambil menjelang akhir jendela transfer.
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