Kesempatan kedua bagi Jack Grealish? Kabar terbaru mengenai masa depannya di Man City setelah masa peminjaman di Everton - dengan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di Stadion Etihad

Kepergian Grealish dari City yang tampaknya tak terelakkan kini ditunda seiring kedatangan Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola. Pemain berusia 30 tahun itu semula tampaknya akan meninggalkan Etihad Stadium secara permanen pada musim panas ini setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman.

Namun, Maresca telah menyampaikan kepada dewan direksi bahwa ia ingin mengevaluasi sang pemain sayap secara langsung selama persiapan pramusim mendatang, seperti dilaporkan oleh TEAMtalk. Alih-alih menyetujui penjualan segera dengan nilai rendah, manajer asal Italia yang baru ini siap memberikan kesempatan yang sesungguhnya kepada mantan kapten Aston Villa tersebut untuk merebut kembali posisi penting di skuad tim utamanya.



