Penyerang yang masih membela juara ganda Jerman itu menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat pada pertandingan persahabatan terakhir Senegal melawan Arab Saudi pada Kamis dini hari, sehingga harus meninggalkan lapangan lebih awal.
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Kesempatan emas terbuang dan kartu kuning dalam dua menit: Laga uji coba menjelang Piala Dunia berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang pemain FC Bayern
Jackson masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol dan mengecewakan di Bank of America Stadium, Charlotte. Kurang dari lima menit kemudian, ia nyaris membawa tim Afrika itu unggul, namun tendangannya dari jarak dekat setelah menerima umpan silang dari Sarr meleset jauh dari gawang.
Situasi semakin memburuk di menit-menit akhir: Pada menit ke-82, ia mendapat kartu kuning setelah mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berebut bola di lini tengah dan mengenai lawan di bagian dada.
Tak sampai dua menit kemudian, ia harus meninggalkan lapangan: Jackson kehilangan bola di dekat garis tengah, mengejar penyerang Saudi Abdullah Al-Hamdan, dan menendang tumitnya dalam duel lari. Sementara lawannya meringkuk kesakitan di lapangan, Jackson mendapat kartu kuning dan diusir dari lapangan.
Pada putaran final Piala Dunia yang dimulai Kamis ini, Senegal tergabung dalam grup yang sulit: Jackson dan rekan-rekan setimnya akan berhadapan dengan kandidat juara Prancis, Norwegia yang dinilai kuat, dan Irak.
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Apakah Nicolas Jackson akan tetap bertahan di Chelsea FC?
Belum jelas bagaimana kelanjutan karier Jackson setelah Piala Dunia. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa ia akan kembali ke Chelsea FC setelah masa peminjamannya di Munich berakhir. Meskipun ia awalnya dianggap sebagai pemain yang akan dijual, belakangan ini terjadi perkembangan yang mengejutkan.
Daily Mail baru-baru ini menulis bahwa rencana Chelsea adalah memberi Jackson kesempatan di bawah pelatih baru Xabi Alonso untuk membuktikan dirinya layak masuk skuad musim depan. Jackson masih menikmati "reputasi yang tinggi" di dalam klub.
Kepindahannya ke Jerman pada 2025 terutama disebabkan oleh perselisihan dengan pelatih kepala saat itu, Enzo Maresca. Maresca kini sudah tidak menjabat lagi dan Alonso akan mengambil alih pada musim baru. Kemungkinan Jackson tetap di Chelsea dan mendapatkan kesempatan bermain sangat terbuka, demikian dilaporkan.
Nicoloas Jackson terikat kontrak dengan Chelsea FC hingga tahun 2033
Meskipun kabarnya sudah ada tawaran dari Liga Premier untuk Jackson, penyerang berusia 24 tahun itu terbuka untuk tetap bertahan di Chelsea. Namun, hal itu dengan syarat ia bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Selain Jackson, Chelsea juga memiliki Joao Pedro, Liam Delap, dan Emmanuel Emegha di posisi penyerang tengah.
Jackson, yang juga bisa dimainkan di sayap dan di belakang penyerang tengah, bergabung dengan Chelsea dari FC Villarreal pada 2023 dengan biaya transfer lebih dari 35 juta euro. Kontraknya di sana masih berlaku hingga 2033.
Bagi FC Bayern, ia menjalani musim 2025/26 yang secara keseluruhan cukup baik sebagai pemain pengganti, tanpa harus terlalu menonjolkan diri sehingga klub asal Munich itu menggunakan opsi pembeliannya yang tinggi sebesar 65 juta euro. Dalam 34 pertandingan untuk Bayern, Jackson mencetak sebelas gol dan memberikan empat assist.
Sepuluh pencetak gol terbanyak Piala Dunia dalam sepuluh tahun terakhir
Tahun penyelenggaraan Raja Gol Negara Jumlah Gol 2022 Kylian Mbappe Prancis 8 2018 Harry Kane Inggris 6 2014 James Rodriguez Kolombia 6 2010 Thomas Müller Jerman 5 2006 Miroslav Klose Jerman 5 2002 Ronaldo Brasil 8 1998 Davor Suker Kroasia 6 1994 Oleg Salenko Rusia 6 1990 Toto Schillaci Italia 6 1986 Gary Lineker Inggris 6