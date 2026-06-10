Jackson masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol dan mengecewakan di Bank of America Stadium, Charlotte. Kurang dari lima menit kemudian, ia nyaris membawa tim Afrika itu unggul, namun tendangannya dari jarak dekat setelah menerima umpan silang dari Sarr meleset jauh dari gawang.

Situasi semakin memburuk di menit-menit akhir: Pada menit ke-82, ia mendapat kartu kuning setelah mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berebut bola di lini tengah dan mengenai lawan di bagian dada.

Tak sampai dua menit kemudian, ia harus meninggalkan lapangan: Jackson kehilangan bola di dekat garis tengah, mengejar penyerang Saudi Abdullah Al-Hamdan, dan menendang tumitnya dalam duel lari. Sementara lawannya meringkuk kesakitan di lapangan, Jackson mendapat kartu kuning dan diusir dari lapangan.

Pada putaran final Piala Dunia yang dimulai Kamis ini, Senegal tergabung dalam grup yang sulit: Jackson dan rekan-rekan setimnya akan berhadapan dengan kandidat juara Prancis, Norwegia yang dinilai kuat, dan Irak.