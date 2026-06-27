AFP
Diterjemahkan oleh
'Kesempatan emas' - Erik ten Hag 'bangga' setelah berhasil mendatangkan mantan pemain pinjaman Manchester United ke klub Eredivisie
Klub Eredivisie merekrut seorang penyerang
Klub yang bermarkas di Enschede tersebut secara resmi telah menyelesaikan perekrutan besar-besaran sang penyerang berusia 33 tahun melalui transfer bebas. Saat ini sedang bertugas bersama timnas Belanda di Piala Dunia, penyerang veteran tersebut meninggalkan Amsterdam setelah mencetak 20 gol selama dua musim. Ten Hag menggunakan pengaruhnya di balik layar untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, dan berhasil meyakinkan mantan penyerang andalannya di Old Trafford itu untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub.
- Getty Images Sport
Ten Hag memuji keberhasilan tersebut
Mantan manajer United itu mengungkapkan rasa puas yang luar biasa setelah berhasil mendatangkan penyerang lokal yang produktif tersebut. Ia yakin etos kerja yang luar biasa dan rekam jejak internasional yang mumpuni dari penyerang veteran ini akan secara signifikan meningkatkan standar klub, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Ten Hag menyatakan: "Kami sangat bangga bahwa Wout Weghorst akan bermain untuk FC Twente. Siapa yang tidak akan senang ketika seorang striker Oranje dengan lebih dari lima puluh penampilan internasional bergabung dengan klub Anda?
"Transfer ini merupakan peluang emas bagi kami. Ia adalah seorang profesional kelas atas dan contoh terbaik tentang apa yang dapat dicapai seorang pesepakbola ketika mereka memberikan segalanya. Seorang pemain dengan rekam jejak yang begitu mengesankan biasanya berada di luar jangkauan FC Twente.
"Dia selalu menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa, serta penuh ambisi. Sebagai putra daerah, Wout sangat termotivasi untuk meraih prestasi istimewa di sini. Kami yakin dia akan memainkan peran kunci dalam kesuksesan FC Twente di masa depan. Wout akan memberikan kontribusi ekstra bagi kami."
Impian masa kecil menjadi kenyataan
Transfer ini memiliki makna emosional yang mendalam bagi Weghorst, yang lahir di Borne, tak jauh dari sana, dan tumbuh besar sebagai pendukung klub yang berbasis di Enschede tersebut. Setelah pernah merayakan kemenangan bersejarah klub tersebut dalam ajang domestik dari tribun penonton saat masih menjadi penggemar muda, pemain internasional berpengalaman ini mengungkapkan bahwa bermain untuk tim idola masa kecilnya mewujudkan ambisi terakhirnya di dunia sepak bola profesional.
Weghorst menambahkan: "Ini adalah transfer yang sangat istimewa bagi saya. Saya sangat bangga bisa mengenakan seragam FC Twente mulai musim depan. Sebagai penggemar muda, saya merayakan kemenangan piala FC Twente di De Kuip pada tahun 2001 dan 2011, berdiri di Oude Markt saat klub ini meraih gelar liga pada tahun 2010, dan menyaksikan dari tribun selama banyak malam Eropa yang tak terlupakan di De Grolsch Veste. Itu semua adalah kenangan yang tak terlupakan.
"Banyak impian sepak bola saya yang sudah terwujud, tetapi masih ada satu yang tersisa… Ini membuat semuanya menjadi lengkap. Mulai musim depan, saya akan memberikan segalanya untuk merayakan kesuksesan bersama FC Twente – kali ini, bukan sebagai penggemar, melainkan sebagai pemain."
- Getty Images Sport
Proses integrasi pramusim menanti
Weghorst akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia. Tugas utamanya saat ini adalah beradaptasi dengan lancar ke dalam lini serang selama latihan pramusim guna mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi domestik dan kontinental yang menantang. Persiapan intensif ini akan langsung berlanjut ke pertandingan resmi, karena musim Eredivisie 2026–27 akan secara resmi dimulai pada akhir pekan tanggal 7–9 Agustus.