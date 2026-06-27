'Kesempatan emas' - Erik ten Hag 'bangga' setelah berhasil mendatangkan mantan pemain pinjaman Manchester United ke klub Eredivisie

Mantan manajer United itu mengungkapkan rasa puas yang luar biasa setelah berhasil mendatangkan penyerang lokal yang produktif tersebut. Ia yakin etos kerja yang luar biasa dan rekam jejak internasional yang mumpuni dari penyerang veteran ini akan secara signifikan meningkatkan standar klub, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Ten Hag menyatakan: "Kami sangat bangga bahwa Wout Weghorst akan bermain untuk FC Twente. Siapa yang tidak akan senang ketika seorang striker Oranje dengan lebih dari lima puluh penampilan internasional bergabung dengan klub Anda?

"Transfer ini merupakan peluang emas bagi kami. Ia adalah seorang profesional kelas atas dan contoh terbaik tentang apa yang dapat dicapai seorang pesepakbola ketika mereka memberikan segalanya. Seorang pemain dengan rekam jejak yang begitu mengesankan biasanya berada di luar jangkauan FC Twente.

"Dia selalu menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa, serta penuh ambisi. Sebagai putra daerah, Wout sangat termotivasi untuk meraih prestasi istimewa di sini. Kami yakin dia akan memainkan peran kunci dalam kesuksesan FC Twente di masa depan. Wout akan memberikan kontribusi ekstra bagi kami."