Sebagaimana dilaporkan oleh Voetbal International, Feyenoord Rotterdam telah menolak tawaran dari klub Liga Premier Nottingham Forest untuk bek sayap berusia 20 tahun tersebut.
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Kesempatan baru bagi FC Bayern München? Klub Liga Premier tampaknya gagal dengan tawaran untuk calon pemain transfer FCB
Dengan demikian, Tricky Trees dilaporkan telah menawar sebesar 17,5 juta euro untuk jasa Read. Namun, tampaknya tawaran tersebut belum cukup bagi klub yang telah 16 kali menjuarai liga Belanda itu.
Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Read dikaitkan dengan kepindahan ke FC Bayern, di mana ia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat posisi bek sayap.
Ia sendiri semakin memicu rumor tersebut melalui sebuah wawancara pada bulan Mei, di mana ia tidak menutup kemungkinan masa depannya di Feyenoord dan menegaskan ketertarikannya untuk pindah klub. "Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada klub-klub yang mengamati saya dan bahwa pindah klub mungkin akan terjadi pada musim panas nanti. Saya juga tidak ingin merahasiakannya. Saya belum memutuskan apa-apa, jadi saya masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Bisa jadi itu adalah pertandingan kandang terakhir saya, tapi saya tidak ingin mengatakan hal itu terlalu dini."
Namun demikian, spekulasi tersebut belum membuahkan hasil konkret sejak saat itu. Selain itu, juara terbanyak Jerman tersebut baru-baru ini merekrut Nathaniel Brown, seorang pemain yang selain berperan sebagai bek kiri, juga dapat diturunkan di posisi Read sebagai bek kanan dalam formasi empat bek. Belum jelas sejauh mana Bayern Munich masih membutuhkan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut.
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Manchester City juga dikabarkan tertarik pada Givairo Real
Tidak diragukan lagi bahwa Read memiliki bakat untuk bermain di panggung besar. Dalam 54 penampilannya bersama Feyenoord di Eredivisie sejauh ini, ia telah mengumpulkan 16 poin (lima gol, sebelas assist). Ia juga telah merasakan atmosfer kompetisi internasional di Liga Champions dan Liga Europa.
Selain FC Bayern, Manchester City juga dikabarkan tertarik padanya. Dilaporkan bahwa The Skyblues telah mengamati pemain asal Belanda ini secara intensif menjelang akhir musim dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran transfer.
Jika ManCity benar-benar serius mengejar Read, nilai transfernya bisa saja melonjak lebih tinggi lagi. Terlebih lagi, ia masih memiliki kontrak hingga tahun 2029 di Rotterdam. FC Liverpool juga sempat dikabarkan tertarik, namun pada bursa transfer musim dingin lalu, The Reds memutuskan untuk tidak melakukan transfer.
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