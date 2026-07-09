Dengan demikian, Tricky Trees dilaporkan telah menawar sebesar 17,5 juta euro untuk jasa Read. Namun, tampaknya tawaran tersebut belum cukup bagi klub yang telah 16 kali menjuarai liga Belanda itu.

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Read dikaitkan dengan kepindahan ke FC Bayern, di mana ia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat posisi bek sayap.

Ia sendiri semakin memicu rumor tersebut melalui sebuah wawancara pada bulan Mei, di mana ia tidak menutup kemungkinan masa depannya di Feyenoord dan menegaskan ketertarikannya untuk pindah klub. "Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada klub-klub yang mengamati saya dan bahwa pindah klub mungkin akan terjadi pada musim panas nanti. Saya juga tidak ingin merahasiakannya. Saya belum memutuskan apa-apa, jadi saya masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Bisa jadi itu adalah pertandingan kandang terakhir saya, tapi saya tidak ingin mengatakan hal itu terlalu dini."

Namun demikian, spekulasi tersebut belum membuahkan hasil konkret sejak saat itu. Selain itu, juara terbanyak Jerman tersebut baru-baru ini merekrut Nathaniel Brown, seorang pemain yang selain berperan sebagai bek kiri, juga dapat diturunkan di posisi Read sebagai bek kanan dalam formasi empat bek. Belum jelas sejauh mana Bayern Munich masih membutuhkan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut.