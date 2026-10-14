AFP
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“Keselamatan harus menjadi prioritas utama!”: Piala Asia 2027 terancam ditunda secara mengejutkan hingga 2028 setelah serangan di Riyadh
Krisis keamanan di Arab Saudi memicu pembicaraan soal penundaan Piala Asia
MenurutChosun, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Piala Asia 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang, bisa diundur satu tahun hingga Januari 2028. Kemungkinan penundaan ini menyusul sejumlah insiden keamanan di Riyadh, termasuk serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid yang menyebabkan penghentian sementara operasional.
Ketidakstabilan politik tersebut telah berdampak pada penyelenggaraan sepakbola di Arab Saudi selaku negara tuan rumah.
Pertandingan Liga Champions Elite AFC antara Al-Nassr dan Naft Tehran di Riyadh baru-baru ini ditunda setelah sebuah rudal balistik dicegat di atas ibu kota.
- NurPhoto
Serikat pemain tuntut keselamatan diprioritaskan saat negara-negara menarik diri
Menanggapi meningkatnya kekhawatiran soal keamanan seputar turnamen tersebut, Presiden FIFPRO Asia-Oceania Boo Bush menegaskan bahwa keselamatan pemain harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan mendatang. "Keselamatan pemain, suporter, dan staf harus menjadi prioritas utama serta pertimbangan pokok dalam perencanaan dan penyelenggaraan Piala Asia," kata Bush.
"Penilaian risiko dilakukan sebelum semua tim nasional dipanggil, dan seiring situasi keamanan terus berubah, penilaian semacam itu akan sangat penting menjelang Piala Asia."
Asosiasi Sepak Bola Jepang telah menarik diri dari FIFAe World Cup mendatang di Arab Saudi dengan alasan hasil penilaian keamanan.
Asosiasi internasional menyusun rencana darurat
Tim-tim nasional di seluruh Asia tengah meninjau ulang jadwal persiapan dan rencana perjalanan internasional mereka ke Timur Tengah. Korea Selatan menaikkan tingkat peringatan perjalanan untuk Arab Saudi sembari mengkaji pengaturan alternatif bagi laga persahabatan melawan Arab Saudi dan Qatar yang direncanakan pada November.
Meski ada gangguan, laporan media setempat menunjukkan bahwa persiapan turnamen saat ini tetap berjalan dengan asumsi turnamen akan dimulai pada Januari 2027.
Namun, badan-badan pengelola sepakbola terus memantau perkembangan di kawasan tersebut secara saksama sebelum menetapkan tanggal final.
- AFP
AFC tetap bungkam saat tenggat pengambilan keputusan kian dekat
Konfederasi Sepak Bola Asia sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan perubahan jadwal atau penyesuaian lokasi. Keputusan pasti mengenai apakah turnamen akan ditunda hingga 2028 diperkirakan akan diambil setelah evaluasi keamanan lebih lanjut.
Negara-negara peserta kini menunggu arahan resmi dari AFC terkait jadwal pertandingan internasional mendatang dan pengaturan turnamen.
Penilaian keamanan di Riyadh akan menentukan apakah kompetisi unggulan tersebut dapat berlangsung sesuai rencana.
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