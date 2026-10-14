“Keselamatan harus menjadi prioritas utama!”: Piala Asia 2027 terancam ditunda secara mengejutkan hingga 2028 setelah serangan di Riyadh

MenurutChosun, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Piala Asia 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang, bisa diundur satu tahun hingga Januari 2028. Kemungkinan penundaan ini menyusul sejumlah insiden keamanan di Riyadh, termasuk serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid yang menyebabkan penghentian sementara operasional.

Ketidakstabilan politik tersebut telah berdampak pada penyelenggaraan sepakbola di Arab Saudi selaku negara tuan rumah.

Pertandingan Liga Champions Elite AFC antara Al-Nassr dan Naft Tehran di Riyadh baru-baru ini ditunda setelah sebuah rudal balistik dicegat di atas ibu kota.