'Kesedihan yang mendalam' - Gianluigi Donnarumma mengaku menangis tersedu-sedu setelah kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia kali ini
Kekecewaan mendalam sang kapten usai kekalahan akibat penalti
Donnarumma akhirnya angkat bicara menyusul kekalahan memalukan Italia di ajang internasional. Azzurri menderita hasil imbang 1-1 yang mengecewakan, yang disusul dengan kekalahan 4-1 dalam adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina. Kiper Paris Saint-Germain ini tidak dapat berbicara kepada media segera setelah peluit akhir dibunyikan pada Selasa malam, karena federasi Italia telah memberlakukan larangan ketat bagi para pemain untuk berbicara kepada media di zona campuran dan ruang pers. Melalui media sosial keesokan harinya, pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan perasaannya terkait hasil yang mengecewakan tersebut.
Berbagi duka bersama bangsa yang sedang berduka
Kapten tim, yang secara mengejutkan belum pernah tampil di turnamen Piala Dunia, membagikan pesan yang sangat pribadi kepada para pengikutnya. Ia mengakui bahwa rasa sakit karena kembali gagal lolos ke turnamen besar merupakan beban bersama yang dirasakan oleh seluruh bangsa. Menjelaskan secara lengkap kondisi perasaannya, Donnarumma menyatakan: "Tadi malam, setelah pertandingan, saya menangis. Saya menangis karena kecewa tidak bisa membawa Italia ke tempat yang seharusnya. Saya menangis karena kesedihan yang sangat mendalam yang saya rasakan, bersama seluruh tim biru yang saya bangga menjadi kaptennya, dan yang saya tahu, pada saat ini, kalian juga merasakannya, para penggemar tim nasional kita."
Menemukan keberanian di tengah reruntuhan kekalahan
Meskipun kekalahan ini terasa begitu telak, sang kiper menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan setimnya di tim nasional pada akhirnya harus menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Dalam upaya menghibur para pendukung yang sedang kecewa, ia menambahkan: "Memang benar, kata-kata tak lagi berguna. Namun, ada satu hal yang sangat saya rasakan dalam diri saya dan ingin saya bagikan kepada kalian. Setelah kekecewaan sebesar ini, kita harus menemukan keberanian untuk membalik halaman, sekali lagi. Dan untuk itu, dibutuhkan banyak kekuatan, gairah, dan keyakinan. Selalu percaya adalah mesin untuk melangkah maju. Karena hidup tahu cara memberi imbalan kepada mereka yang memberikan segalanya, tanpa menghemat diri. Dan di situlah kita harus memulai. Bersama-sama. Sekali lagi. Untuk membawa Italia kembali ke tempat yang pantas didudukinya."
Apa langkah selanjutnya bagi Donnarumma?
Pemain berusia 27 tahun itu kini harus kembali memusatkan perhatiannya pada kompetisi klub, di mana Manchester City menghadapi akhir musim yang berat. Klub ini berisiko kehilangan gelar-gelar besar, setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid. Perjuangan mereka untuk merebut gelar Liga Premier terlihat sangat sulit, karena Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 70 poin dari 31 pertandingan, sementara City tertinggal sembilan poin dengan 61 poin dari 30 pertandingan. Namun, Manchester City telah mengamankan trofi musim ini, dengan menjuarai Carabao Cup pada 22 Maret setelah menang 2-0 atas Arsenal. Donnarumma dan rekan-rekannya juga akan berusaha mempertahankan harapan mereka di Piala FA saat menjamu juara liga bertahan Liverpool pada 4 April.