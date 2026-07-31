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'Kesedihan mendalam' - Ucapan duka mengalir untuk Franco Baresi setelah AC Milan mengonfirmasi bek legendaris itu telah meninggal dunia
Legenda Milan meninggal dunia
Dunia sepak bola berduka menyusul wafatnya legenda AC Milan dan Italia, Baresi, pada usia 66 tahun. Bek tengah ikonis itu secara luas dianggap sebagai salah satu bek terhebat dalam sejarah olahraga ini. Baresi menghabiskan seluruh karier profesionalnya bersama AC Milan, dan menegaskan dirinya sebagai simbol dominasi klub tersebut. Kepergiannya memicu gelombang duka yang langsung datang dari mantan rekan setim, klub-klub rival, dan badan pengatur sepak bola.
- Getty Images
Zoff menyampaikan belasungkawa.
Mantan kiper Italia Dino Zoff memberikan penghormatan kepada rekan senegaranya yang legendaris itu. Pemenang Piala Dunia itu menyoroti dampak besar Baresi baik di dalam maupun di luar lapangan.
"Ini adalah momen kesedihan yang besar atas kepergian sosok luar biasa, seorang pesepakbola." Zoff mengenang Baresi. "Franco adalah pribadi yang baik dan seorang juara di dalam maupun di luar lapangan. Ini benar-benar kehilangan besar bagi keluarganya, bagi para penggemar, dan bagi sepakbola Italia. Sebagai pemain, dia memenangi segalanya di semua level, piala, gelar liga, dan bersama tim nasional, semuanya dengan prestasi besar. Kehilangan Franco adalah kehilangan bagi seluruh olahraga Italia."
Real Madrid mengenang pertarungan di Eropa
Real Madrid merilis pernyataan menyentuh yang menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Baresi dan Milan. Raksasa Spanyol itu mengenang duel-duel terkenal mereka di Piala Champions melawan Baresi pada era Arrigo Sacchi. Milan menyingkirkan Real Madrid dalam perjalanan mereka menuju trofi tersebut pada 1989 dan 1990. Baresi terkenal sebagai kapten Milan saat meraih kemenangan ikonis 5-0 atas tim Spanyol itu pada periode dominan tersebut.
UEFA juga menyampaikan penghormatan mereka kepada bek sarat prestasi itu. Badan sepak bola Eropa itu memuji karier gemilang yang mencakup tiga Piala Champions, dua Piala Super UEFA, dan 81 caps bersama tim nasional Italia.
- AFP
Sepak bola Italia bersatu dalam duka
Klub-klub di seluruh Semenanjung Italia bersatu untuk menyampaikan penghormatan mereka kepada ikon yang telah berpulang. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis dan pelatih Massimiliano Allegri mengeluarkan pesan bersama berisi belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Baresi. Sesama klub Serie A, Monza, juga turut menyampaikan duka mereka, dengan menyebut Baresi sebagai ikon sepak bola dunia. Mereka memuji mantan bek tersebut sebagai teladan mutlak bagi generasi mendatang untuk diikuti.
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