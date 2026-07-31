Mantan kiper Italia Dino Zoff memberikan penghormatan kepada rekan senegaranya yang legendaris itu. Pemenang Piala Dunia itu menyoroti dampak besar Baresi baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Ini adalah momen kesedihan yang besar atas kepergian sosok luar biasa, seorang pesepakbola." Zoff mengenang Baresi. "Franco adalah pribadi yang baik dan seorang juara di dalam maupun di luar lapangan. Ini benar-benar kehilangan besar bagi keluarganya, bagi para penggemar, dan bagi sepakbola Italia. Sebagai pemain, dia memenangi segalanya di semua level, piala, gelar liga, dan bersama tim nasional, semuanya dengan prestasi besar. Kehilangan Franco adalah kehilangan bagi seluruh olahraga Italia."