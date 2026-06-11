'Kesalahpahaman' - Anthony Gordon dan Jude Bellingham terlibat dalam insiden penalti yang canggung di timnas Inggris, saat bintang Real Madrid itu kehilangan kesempatan untuk mengambil tendangan penalti

Berbicara setelah pertandingan, yang tertunda selama satu jam akibat badai petir di Florida, Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kekacauan tersebut. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa prosedur biasa dalam menentukan penendang penalti terganggu akibat banyaknya pergantian pemain yang dilakukan selama laga persahabatan tersebut, di mana penendang penalti utama, Harry Kane, telah ditarik keluar dari lapangan.

“Ada banyak pergantian pemain dan kemudian urutan penendang tidak jelas lagi,” jelas Tuchel kepada wartawan. “Anthony adalah penendang kedua. Itu tidak tertera di papan, biasanya tertera di papan karena kami tahu kami hanya memiliki lima pemain pengganti, sudah banyak pergantian, jadi terjadi sedikit miskomunikasi. Itu tanggung jawab kami dan kami harus mengomunikasikannya secara lisan.”

Tuchel kemudian berkomentar tentang etos kerja Bellingham di lini tengah. Ia mengatakan: “Kami telah menegaskan DNA tim kami, terutama saat tidak menguasai bola, intensitas, dan tekanan. Saya ingin melihat Jude berkolaborasi hari ini untuk pertama kalinya dengan Harry (Kane), Elliot (Anderson), dan Declan (Rice) di tengah lapangan. Saya tahu apa yang Morgan (Rogers) berikan di sana. Saya sudah melihatnya berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya bagi Jude. Dia menerima ide-ide ini. Dia harus melakukannya, dan dia senang melakukannya, dan itu adalah bagian dari permainan kami. Dan dia melakukannya seperti semua orang lain pada level yang tinggi.”



