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'Kesalahpahaman' - Anthony Gordon dan Jude Bellingham terlibat dalam insiden penalti yang canggung di timnas Inggris, saat bintang Real Madrid itu kehilangan kesempatan untuk mengambil tendangan penalti
Kebingungan seputar penalti saat Inggris menang
Kemenangan Inggris 3-0 atas Kosta Rika di Orlando berlangsung relatif lancar, namun sebuah insiden aneh yang melibatkan Bellingham dan Gordon menarik perhatian pada babak kedua. Setelah The Three Lions mendapat hadiah penalti, Bellingham langsung merebut bola dengan niat memperbesar keunggulan Inggris. Namun, setelah ada intervensi singkat dari pinggir lapangan, pemain asal Madrid itu diperintahkan untuk menyerahkan bola kepada Gordon.
Pemain Barcelona yang sedang dalam performa terbaiknya itu pun maju dan melesakkan bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Meskipun pertukaran tersebut terlihat canggung di lapangan, Tuchel dengan cepat mengklarifikasi bahwa situasi tersebut muncul dari bangku cadangan, bukan karena ego pemain mana pun. "Kesalahpahaman" tersebut terjadi di tengah kesibukan saat Inggris berusaha mengatur skuad mereka menjelang pertandingan pembuka turnamen.
Tuchel menjelaskan kekeliruan tersebut
Berbicara setelah pertandingan, yang tertunda selama satu jam akibat badai petir di Florida, Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kekacauan tersebut. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa prosedur biasa dalam menentukan penendang penalti terganggu akibat banyaknya pergantian pemain yang dilakukan selama laga persahabatan tersebut, di mana penendang penalti utama, Harry Kane, telah ditarik keluar dari lapangan.
“Ada banyak pergantian pemain dan kemudian urutan penendang tidak jelas lagi,” jelas Tuchel kepada wartawan. “Anthony adalah penendang kedua. Itu tidak tertera di papan, biasanya tertera di papan karena kami tahu kami hanya memiliki lima pemain pengganti, sudah banyak pergantian, jadi terjadi sedikit miskomunikasi. Itu tanggung jawab kami dan kami harus mengomunikasikannya secara lisan.”
Tuchel kemudian berkomentar tentang etos kerja Bellingham di lini tengah. Ia mengatakan: “Kami telah menegaskan DNA tim kami, terutama saat tidak menguasai bola, intensitas, dan tekanan. Saya ingin melihat Jude berkolaborasi hari ini untuk pertama kalinya dengan Harry (Kane), Elliot (Anderson), dan Declan (Rice) di tengah lapangan. Saya tahu apa yang Morgan (Rogers) berikan di sana. Saya sudah melihatnya berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya bagi Jude. Dia menerima ide-ide ini. Dia harus melakukannya, dan dia senang melakukannya, dan itu adalah bagian dari permainan kami. Dan dia melakukannya seperti semua orang lain pada level yang tinggi.”
Prioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan individu
Ketika ditanya apakah insiden penalti atau penampilan individu Bellingham dan Gordon akan memengaruhi susunan pemain intinya untuk turnamen ini, Tuchel tetap bungkam. Ia menolak untuk menyoroti kedua pemain tersebut, melainkan memuji kerja sama tim dan sikap yang ditunjukkan para pemain cadangan di tengah teriknya cuaca Florida.
“Saya tidak ingin membicarakan kedua penampilan tersebut karena bagi saya, ini terlalu singkat untuk fokus pada kedua pemain ini,” katanya. “Kami memiliki tim yang sangat kuat sejak awal, kami tahu itu, dan kami memiliki pemain cadangan yang kuat karena itulah sifat tim ini dan sikap dari bangku cadangan sangatlah luar biasa. Saya hanya menyukai penampilan selama 90 menit, kedua pemain, Jude dan Anthony, adalah bagian darinya.”
- Getty Images Sport
Tiga Singa siap menghadapi Dallas
Terlepas dari insiden kecil saat tendangan penalti, suasana di kubu Inggris secara keseluruhan dipenuhi rasa percaya diri yang sangat tinggi. Gol-gol dari Rice, Gordon, dan Ollie Watkins memastikan kemenangan mudah bagi pasukan Tuchel, yang berhasil melewati ujian fisik ini tanpa ada masalah cedera baru. Skuad kini akan bertolak ke markas mereka di Kansas City untuk menyempurnakan persiapan terakhir sebelum menghadapi Kroasia di Dallas.
Tuchel yakin ikatan antar pemain sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa saat mereka mengejar trofi Piala Dunia pertama mereka dalam 60 tahun. “Jika kami benar-benar bisa bermain seperti ini dan berkembang seiring berjalannya turnamen serta memiliki kekompakan, persaudaraan, dan semangat tim seperti yang kami tunjukkan hari ini, maka kami akan memiliki hubungan yang luar biasa dengan para penggemar dan semoga ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa,” tambah sang manajer.