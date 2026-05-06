“Kesalahanmu adalah kesalahanku” - Amad mengungkap “perubahan terbesar” di Man Utd di bawah asuhan Michael Carrick

Rasa kebersamaan adalah hal yang dianggap Amad sebagai perubahan paling signifikan di klub ini. Pemain asal Pantai Gading ini, yang telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini serta menyumbang dua gol dan tiga assist, menekankan bahwa rasa takut melakukan kesalahan kini telah sirna. "Saya pikir perubahan terbesar mungkin karena tim kini lebih solid. Di ruang ganti, kami benar-benar bersatu; setiap kesalahan bukanlah masalah, kesalahanmu adalah kesalahanku, jadi kami adalah tim yang tidak peduli jika kamu membuat kesalahan, kamu bisa mencoba lagi, jadi kami terus maju, kami ingin menang sebagai sebuah tim," jelasnya.