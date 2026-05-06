“Kesalahanmu adalah kesalahanku” - Amad mengungkap “perubahan terbesar” di Man Utd di bawah asuhan Michael Carrick
Era baru di bawah kepemimpinan Michael Carrick
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Amad menjelaskan transformasi luar biasa yang dialami Manchester United sejak Carrick ditunjuk pada 13 Januari. Manajer sementara tersebut telah menstabilkan tim, dengan mencatatkan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam 14 pertandingan yang dipimpinnya. Amad, yang kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2030, telah menjadi sosok kunci dalam kebangkitan ini. Pemain sayap berbakat ini mengungkapkan kegembiraannya atas suasana yang ada saat ini. "Saya sangat menikmati bermain bersamanya [Carrick]. Sejujurnya, dia orang yang baik, berbicara dengan semua orang, dan memiliki hubungan yang baik dengan setiap pemain. Itu adalah sesuatu yang sangat membantu," katanya.
Membangun ruang ganti yang terpadu
Rasa kebersamaan adalah hal yang dianggap Amad sebagai perubahan paling signifikan di klub ini. Pemain asal Pantai Gading ini, yang telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini serta menyumbang dua gol dan tiga assist, menekankan bahwa rasa takut melakukan kesalahan kini telah sirna. "Saya pikir perubahan terbesar mungkin karena tim kini lebih solid. Di ruang ganti, kami benar-benar bersatu; setiap kesalahan bukanlah masalah, kesalahanmu adalah kesalahanku, jadi kami adalah tim yang tidak peduli jika kamu membuat kesalahan, kamu bisa mencoba lagi, jadi kami terus maju, kami ingin menang sebagai sebuah tim," jelasnya.
Pengaruh staf pelatih
Amad juga tak segan-segan memberikan apresiasi kepada tim pendukung secara keseluruhan atas peran mereka dalam mengembalikan semangat tim selama beberapa bulan terakhir. Setelah bermain selama 2.173 menit musim ini, penyerang tersebut memahami tuntutan fisik dan mental yang dihadapi sepanjang musim. "Itu adalah hal yang mengubah tim, dan saya pikir itu juga berkat Michael Carrick dan stafnya, jangan lupakan juga Trav [asisten sementara Travis Binnion], serta staf lainnya. Mereka sangat penting bagi tim, dan mereka membawa energi seperti itu ke dalam tim, dan itu sangat penting," tambah sang penyerang.
Menatap musim depan
Dengan tiket ke Liga Champions musim depan yang sudah dipastikan, perhatian tentu akan beralih ke situasi kepelatihan Manchester United. Amad dengan jelas menyatakan pilihannya: "Semua orang senang dia menjadi manajer. Semua orang mendukungnya... kami akan senang jika dia tetap menjadi manajer musim depan."