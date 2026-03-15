Igor Tudor benar-benar mengalami awal yang bencana sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Meskipun demikian, setelah lima kekalahan beruntun, tim ini berhasil meraih sedikit kelegaan saat melawan Liverpool FC, namun Spurs masih menunggu kemenangan di Liga Premier sejak 28 Desember 2025. Hantu degradasi telah lama menghantui London; Spurs kini hanya unggul satu poin dari Nottingham dan West Ham, yang saat ini berada di posisi pertama zona degradasi.
Kesalahan yang memalukan? Pelatih Spurs Igor Tudor jadi bahan tertawaan - Tottenham berhasil meraih kemenangan penting atas Liverpool dan Wirtz
Bahkan sebelum skor imbang 1-1 melawan The Reds, Tudor sekali lagi tampil kurang memuaskan dan langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Pasalnya, rekaman TV memperlihatkan bagaimana Tudor, sebelum pertandingan dimulai, tampaknya ingin menyapa rekan sesama pelatihnya, Arne Slot, namun malah salah mengira Slot sebagai manajer timnya sendiri, Allan Dixon, yang ia dekati dari belakang dan coba goda dengan menepuk bahunya.
Namun, tindakan itu justru berbalik menjadi bumerang. Dixon, yang sama seperti Slot juga berkepala botak, bereaksi terkejut saat melihat Tudor - dan sang pelatih asal Kroasia itu pun tampak sedikit bingung. Setelah itu, Tudor terus mencari Slot dan akhirnya menemukannya di dekat bangku cadangan Liverpool.
Sebelumnya, pada pertengahan pekan, pelatih Spurs yang masih belum pernah menang (lima pertandingan, empat kekalahan, satu imbang) itu mendapat kritikan karena awalnya menempatkan kiper utama Guglielmo Vicario di bangku cadangan menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions, lalu menarik kembali kiper cadangan Antonin Kinsky setelah hanya 17 menit dan dua kesalahan fatal.
Spurs merayakan kemenangan tipis berkat gol penyeimbang di menit-menit akhir
Dominik Szoboszlai (menit ke-18) membawa LFC unggul melalui tendangan bebas langsung, sementara Florian Wirtz, yang baru kedua kalinya masuk starting lineup setelah pulih dari cedera, diganti pada menit ke-64. Richarlison (menit ke-90) berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Tim asuhan manajer Slot pun gagal dalam uji coba terakhir mereka menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray Istanbul pada Rabu. Liverpool kalah 0-1 pada leg pertama di Turki.
Tottenham juga akan bertanding di Liga Champions pada Rabu, namun kekalahan 2-5 pada leg pertama melawan Atletico Madrid bukanlah masalah utama bagi tim asal London tersebut saat ini. Setelah enam kekalahan beruntun - empat di antaranya di bawah asuhan Tudor - Spurs memang kembali meraih satu poin, namun juara Liga Europa ini sudah lama terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi di liga. Sebagai tim peringkat ke-16, Tottenham hanya unggul satu poin dari zona degradasi langsung.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.