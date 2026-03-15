Kesalahan yang memalukan? Pelatih Spurs Igor Tudor jadi bahan tertawaan - Tottenham berhasil meraih kemenangan penting atas Liverpool dan Wirtz

Bahkan sebelum skor imbang 1-1 melawan The Reds, Tudor sekali lagi tampil kurang memuaskan dan langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Pasalnya, rekaman TV memperlihatkan bagaimana Tudor, sebelum pertandingan dimulai, tampaknya ingin menyapa rekan sesama pelatihnya, Arne Slot, namun malah salah mengira Slot sebagai manajer timnya sendiri, Allan Dixon, yang ia dekati dari belakang dan coba goda dengan menepuk bahunya.

Namun, tindakan itu justru berbalik menjadi bumerang. Dixon, yang sama seperti Slot juga berkepala botak, bereaksi terkejut saat melihat Tudor - dan sang pelatih asal Kroasia itu pun tampak sedikit bingung. Setelah itu, Tudor terus mencari Slot dan akhirnya menemukannya di dekat bangku cadangan Liverpool.

Sebelumnya, pada pertengahan pekan, pelatih Spurs yang masih belum pernah menang (lima pertandingan, empat kekalahan, satu imbang) itu mendapat kritikan karena awalnya menempatkan kiper utama Guglielmo Vicario di bangku cadangan menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions, lalu menarik kembali kiper cadangan Antonin Kinsky setelah hanya 17 menit dan dua kesalahan fatal.