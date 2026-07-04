Kesalahan wasit yang sangat fatal memicu tuduhan adanya perlakuan istimewa terhadap Argentina

Kemenangan Argentina atas Cape Verde dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu, pada babak 32 besar Piala Dunia, memicu banyak kontroversi.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa kontroversi tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga karena sebuah adegan yang menyebar ke seluruh dunia dan memicu gelombang kemarahan selama Piala Dunia.

Pada menit ke-115 pertandingan, saat Argentina memimpin dengan skor 3-2, tim Cape Verde mendapatkan tendangan bebas dari sisi kiri.

Sidney Lopes Cabral melepaskan tendangan langsung ke arah gawang yang dijaga Emiliano Martínez, yang berhasil menepisnya dan mencegah Cape Verde menyamakan kedudukan.

Namun, di tengah kerumunan pemain di dalam kotak penalti, Nicolás Taliafico menerima pukulan keras di hidungnya yang menyebabkan pendarahan ringan.

Setelah menunggu lebih dari satu menit, di mana Taliafico tetap terbaring di lapangan akibat cedera tersebut, wasit Drew Fisher memintanya meninggalkan lapangan untuk mengganti bajunya yang berlumuran darah.

Tim medis timnas Argentina tidak masuk ke lapangan, tetapi mereka segera merawat pemain tersebut begitu ia keluar, dengan menutup kedua lubang hidungnya untuk menghentikan pendarahan.