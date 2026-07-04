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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kesalahan wasit yang sangat fatal memicu tuduhan adanya perlakuan istimewa terhadap Argentina

Argentina vs Cape Verde
Argentina
Cape Verde
World Cup
N. Tagliafico
Argentina

Kemenangan Argentina atas Cape Verde dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu, pada babak 32 besar Piala Dunia, memicu banyak kontroversi.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa kontroversi tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga karena sebuah adegan yang menyebar ke seluruh dunia dan memicu gelombang kemarahan selama Piala Dunia.

Pada menit ke-115 pertandingan, saat Argentina memimpin dengan skor 3-2, tim Cape Verde mendapatkan tendangan bebas dari sisi kiri.

Sidney Lopes Cabral melepaskan tendangan langsung ke arah gawang yang dijaga Emiliano Martínez, yang berhasil menepisnya dan mencegah Cape Verde menyamakan kedudukan.

Namun, di tengah kerumunan pemain di dalam kotak penalti, Nicolás Taliafico menerima pukulan keras di hidungnya yang menyebabkan pendarahan ringan.

Setelah menunggu lebih dari satu menit, di mana Taliafico tetap terbaring di lapangan akibat cedera tersebut, wasit Drew Fisher memintanya meninggalkan lapangan untuk mengganti bajunya yang berlumuran darah.

Tim medis timnas Argentina tidak masuk ke lapangan, tetapi mereka segera merawat pemain tersebut begitu ia keluar, dengan menutup kedua lubang hidungnya untuk menghentikan pendarahan. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adu penalti Taliafico merupakan salah satu kasus wasit paling kontroversial

    Selain itu, wasit keempat juga berbicara dengan para pemain dan staf medis, serta memberikan instruksi yang diperlukan kepada mereka.

    Sementara itu, pertandingan dihentikan sementara, sementara tim Cape Verde menunggu eksekusi tendangan sudut. 

    Wasit menunggu hingga Taliafico siap, lalu mengizinkannya kembali ke lapangan. Segera setelah ia masuk, pertandingan dilanjutkan dan tendangan sudut tersebut dieksekusi.

    Insiden ini memicu kemarahan, sekaligus rasa heran di kalangan beberapa pemain Cape Verde.

    Sesuai peraturan, Nicolás Taliafico seharusnya menunggu selama satu menit penuh sebelum diizinkan kembali ke lapangan.

    Momen ini menjadi salah satu keputusan wasit paling kontroversial dalam pertandingan antara Argentina dan Cape Verde, terutama karena tim Afrika tersebut hampir saja melakukan tendangan sudut melawan lawan yang seharusnya bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit pada saat itu.

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