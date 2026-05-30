Dan hal itu disadari oleh petenis yang tiga kali mencapai final Grand Slam ini, yang merupakan satu-satunya pemain dari lima besar peringkat dunia yang masih bertahan di turnamen ini dan merasa puas dengan performanya. "Meskipun hari ini saya mengalami sedikit penurunan performa, saya merasa bahwa level permainan saya sudah ada di sana," kata Zverev: "Saya akan melakukan segala upaya untuk terus bermain tenis dengan baik di pekan kedua dan memenangkan semua pertandingan saya."

Zverev sejauh ini menjalani turnamen dengan sangat percaya diri - termasuk menanggapi banyaknya pertanyaan apakah momen besarnya akan tiba setelah para pesaingnya tersingkir di Paris.

Para ahli setidaknya yakin bahwa dia bisa sukses. Boris Becker tanpa ragu menyebut pemain berusia 29 tahun itu sebagai "favorit utama" di Eurosport setelah kekalahan dramatis Sinner, dan Mats Wilander pun sependapat dengannya. "Tentu saja dia menempatkan dirinya di bawah tekanan yang sangat besar, karena dia ingin akhirnya memenangkan gelar Grand Slam pertamanya," kata pemenang Paris tiga kali itu: "Tapi sekarang tekanan juga datang dari luar - dari kita semua. Semua orang percaya bahwa dia mungkin tidak akan pernah memenangkan gelar ini jika kali ini dia tidak berhasil," kata pria asal Swedia itu.

Wilander langsung menambahkan bahwa dia yakin Zverev akan meraih gelar Grand Slam. Kesempatan di Paris sudah di depan mata.