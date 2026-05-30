Alexander Zverev muncul pada pukul 01.30 dini hari dengan mengenakan sandal jepit di area dalam Court Philippe-Chatrier, dan ia tahu persis apa yang ingin ia sampaikan. Serta apa yang tidak ingin ia sampaikan. Apakah ia kini menjadi kandidat terkuat untuk gelar juara Prancis Terbuka setelah tersingkirnya Jannik Sinner dan Novak Djokovic? Zverev sama sekali tidak mau membicarakan hal itu setelah berhasil melewati pertandingan larut malam melawan petenis Prancis Quentin Halys.
Kesalahan ucapan yang lucu dan situasi yang mendesak: Alexander Zverev tiba-tiba mendapat kesempatan emas di Prancis Terbuka
"Saya harus fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan, dan itu adalah pertandingan-pertandingan saya," kata petenis peringkat tiga dunia asal Hamburg itu setelah menang 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 atas petenis tuan rumah: "Sekarang saya akan bertanding melawan Frenkie de Jong, sisanya tidak menarik bagi saya."
Frenkie de Jong? Kesalahan ucapan kecil yang lucu itu terucap dari mulut Zverev setelah sekitar tiga jam kerja keras hingga larut malam, dan mungkin disebabkan oleh jam yang sudah larut. Tentu saja Zverev tahu bahwa ia tidak akan berhadapan dengan pemain sepak bola profesional FC Barcelona itu, melainkan dengan Jesper de Jong, yang telah merebut satu set darinya di Paris tahun lalu.
Petenis asal Belanda yang saat ini menduduki peringkat 106 dunia ini mencatatkan performa yang mengagumkan di Bois de Boulogne. Pemain berusia 25 tahun ini kalah di final kualifikasi, namun kemudian lolos ke babak utama sebagai "lucky loser". De Jong mengalahkan legenda Swiss Stan Wawrinka di pertandingan pertamanya dan terakhir kali di babak ketiga, ia mengalahkan pemain Rusia Karen Khachanov dalam lima set—pemain yang pernah dikalahkan Zverev di final Olimpiade Tokyo 2021. Zverev harus tampil maksimal.
Alexander Zverev: Sekarang atau tidak sama sekali setelah Sinner tersingkir di Prancis Terbuka
Dan hal itu disadari oleh petenis yang tiga kali mencapai final Grand Slam ini, yang merupakan satu-satunya pemain dari lima besar peringkat dunia yang masih bertahan di turnamen ini dan merasa puas dengan performanya. "Meskipun hari ini saya mengalami sedikit penurunan performa, saya merasa bahwa level permainan saya sudah ada di sana," kata Zverev: "Saya akan melakukan segala upaya untuk terus bermain tenis dengan baik di pekan kedua dan memenangkan semua pertandingan saya."
Zverev sejauh ini menjalani turnamen dengan sangat percaya diri - termasuk menanggapi banyaknya pertanyaan apakah momen besarnya akan tiba setelah para pesaingnya tersingkir di Paris.
Para ahli setidaknya yakin bahwa dia bisa sukses. Boris Becker tanpa ragu menyebut pemain berusia 29 tahun itu sebagai "favorit utama" di Eurosport setelah kekalahan dramatis Sinner, dan Mats Wilander pun sependapat dengannya. "Tentu saja dia menempatkan dirinya di bawah tekanan yang sangat besar, karena dia ingin akhirnya memenangkan gelar Grand Slam pertamanya," kata pemenang Paris tiga kali itu: "Tapi sekarang tekanan juga datang dari luar - dari kita semua. Semua orang percaya bahwa dia mungkin tidak akan pernah memenangkan gelar ini jika kali ini dia tidak berhasil," kata pria asal Swedia itu.
Wilander langsung menambahkan bahwa dia yakin Zverev akan meraih gelar Grand Slam. Kesempatan di Paris sudah di depan mata.