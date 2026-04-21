Getty
Diterjemahkan oleh
Kesalahan terbesar Chelsea? The Blues ‘membangun rumah yang sangat jelek’ setelah keputusan pemecatan yang mengejutkan
Maresca dipecat setelah meraih dua trofi pada tahun 2025
Maresca berhasil mencatatkan dua prestasi penting selama masa jabatannya di London Barat, yakni meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Ia juga membawa Chelsea kembali ke kompetisi elit Eropa, namun tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan fondasi tersebut.
Pada Hari Tahun Baru, pelatih asal Italia tersebut—setelah mengkritik kurangnya dukungan dari dewan direksi—secara tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya oleh The Blues. Liam Rosenior kemudian ditunjuk sebagai penggantinya—dengan Todd Boehly dan rekan-rekannya mendatangkan seorang pelatih yang sangat dihargai dari salah satu klub saudara Chelsea, yakni klub Ligue 1, Strasbourg.
- Getty Images Sport
Apakah Chelsea melakukan kesalahan dengan melepas Maresca?
Rosenior masih membawa The Blues dalam perburuan gelar Piala FA, menjelang laga semifinal melawan Leeds, namun timnya kini tertahan di peringkat keenam klasemen Liga Premier—terpaut tujuh poin dari zona Liga Champions sementara para pesaing mulai merapat dari belakang.
Mengingat kemajuan yang dicapai di bawah asuhan Maresca, serta kesulitan dalam menjaga konsistensi yang dialami sejak saat itu, apakah Chelsea telah membuat pilihan yang salah dalam hal kepemimpinan di bangku cadangan?
Pihak manajemen Chelsea dituduh membangun 'gedung jelek' di Stamford Bridge
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Chelsea—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Spreadex Sports—menjelaskan di mana letak kesalahannya bagi Chelsea dan mengapa perbaikan segera mungkin sulit diwujudkan: “Mereka sedang dalam masalah. Siapa yang akan mereka rekrut untuk mengambil alih posisi itu?
“Siapa pun yang pergi ke sana, orang itu tahu bahwa orang-orang akan memperhatikan dia dan bertanya-tanya apakah ada ikatan yang mengikatnya. Begitulah yang akan terjadi. Jika itulah cara yang Anda inginkan dalam sepak bola, maka itu terserah Anda.
“Tapi lihatlah Maresca, dia tidak bisa melakukannya. Dia diberi tahu berapa lama pemain harus dimainkan dan hal-hal semacam itu, serta siapa yang boleh dan tidak boleh dimainkan. Dia benar-benar ingin membuat keputusan itu bersama staf pribadinya yang sudah bekerja dengannya cukup lama.
“Dia memang belum berpengalaman sebagai manajer, tapi dia sudah lama berada di staf pelatih. Dia sudah lama berada di lingkungan seperti itu—bekerja dengan Pep [Guardiola], misalnya, jadi kamu bisa mendapat gambaran umum tentang apa yang terjadi.
“Tapi ketika ada orang lain yang, ketika Anda tahu bahwa tujuan utama mereka adalah mencari uang, maka itulah cara mereka melakukannya—bukan tentang tim memenangkan pertandingan sepak bola.
“Tidak peduli apa yang mereka lakukan di atas sana, apa yang mereka bicarakan, jika Chelsea tidak menang dalam pertandingan sepak bola, mereka tidak menghasilkan uang yang mereka inginkan. Jadi prioritas utama adalah memastikan semuanya berjalan lancar di lapangan, menciptakan suasana yang harmonis di lapangan, dan membuat semua orang bahagia. Dan saat Anda mulai naik level, maka segalanya akan berubah.
“Jika Anda melihat sebuah rumah saat baru dibangun, tampilan awalnya tidak terlalu bagus. Namun begitu fondasinya sudah kokoh, Anda memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri ke arah mana pun yang ingin Anda tuju. Chelsea belum melakukannya. Mereka belum memiliki fondasi yang kokoh dan sedang membangun rumah yang sangat jelek karena dari luar, semua orang melihatnya dan tidak ingin masuk melalui pintu depan!”
- Getty
Apa yang akan terjadi pada Palmer dan Fernandez selama bursa transfer musim panas ini?
Chelsea terancam kehilangan beberapa pemain andalannya sebelum mereka berhasil menstabilkan situasi dan merancang rencana perbaikan tim. Rosenior kini dihadapkan pada banyak pertanyaan yang tidak menyenangkan terkait masa depannya, setelah hanya mampu memenangkan 11 dari 22 pertandingan yang dipimpinnya.
Pemain internasional Inggris Cole Palmer dan pemenang Piala Dunia asal Argentina Enzo Fernandez juga menjadi bahan pembicaraan transfer yang tidak diinginkan menjelang bursa transfer musim panas, meskipun keduanya berpotensi tampil menonjol dalam laga tengah pekan melawan Brighton sebelum bertolak ke Wembley untuk menghadapi Leeds pada hari Minggu.