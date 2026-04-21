Kesalahan terbesar Chelsea? The Blues ‘membangun rumah yang sangat jelek’ setelah keputusan pemecatan yang mengejutkan

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Chelsea—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Spreadex Sports—menjelaskan di mana letak kesalahannya bagi Chelsea dan mengapa perbaikan segera mungkin sulit diwujudkan: “Mereka sedang dalam masalah. Siapa yang akan mereka rekrut untuk mengambil alih posisi itu?

“Siapa pun yang pergi ke sana, orang itu tahu bahwa orang-orang akan memperhatikan dia dan bertanya-tanya apakah ada ikatan yang mengikatnya. Begitulah yang akan terjadi. Jika itulah cara yang Anda inginkan dalam sepak bola, maka itu terserah Anda.

“Tapi lihatlah Maresca, dia tidak bisa melakukannya. Dia diberi tahu berapa lama pemain harus dimainkan dan hal-hal semacam itu, serta siapa yang boleh dan tidak boleh dimainkan. Dia benar-benar ingin membuat keputusan itu bersama staf pribadinya yang sudah bekerja dengannya cukup lama.

“Dia memang belum berpengalaman sebagai manajer, tapi dia sudah lama berada di staf pelatih. Dia sudah lama berada di lingkungan seperti itu—bekerja dengan Pep [Guardiola], misalnya, jadi kamu bisa mendapat gambaran umum tentang apa yang terjadi.

“Tapi ketika ada orang lain yang, ketika Anda tahu bahwa tujuan utama mereka adalah mencari uang, maka itulah cara mereka melakukannya—bukan tentang tim memenangkan pertandingan sepak bola.

“Tidak peduli apa yang mereka lakukan di atas sana, apa yang mereka bicarakan, jika Chelsea tidak menang dalam pertandingan sepak bola, mereka tidak menghasilkan uang yang mereka inginkan. Jadi prioritas utama adalah memastikan semuanya berjalan lancar di lapangan, menciptakan suasana yang harmonis di lapangan, dan membuat semua orang bahagia. Dan saat Anda mulai naik level, maka segalanya akan berubah.

“Jika Anda melihat sebuah rumah saat baru dibangun, tampilan awalnya tidak terlalu bagus. Namun begitu fondasinya sudah kokoh, Anda memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri ke arah mana pun yang ingin Anda tuju. Chelsea belum melakukannya. Mereka belum memiliki fondasi yang kokoh dan sedang membangun rumah yang sangat jelek karena dari luar, semua orang melihatnya dan tidak ingin masuk melalui pintu depan!”