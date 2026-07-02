'Kesalahan serius' - Pelatih Belgia menjelaskan bagaimana timnya memanfaatkan kelemahan besar Senegal saat Romelu Lukaku dkk berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan di menit-menit akhir Piala Dunia

Saat berbicara kepada RTBF setelah pertandingan, Garcia menjelaskan mengapa ia yakin Belgia mampu bangkit dari ketertinggalan 2-0. Komentarnya berfokus pada pendekatan taktis Senegal setelah mereka unggul, meskipun satu kalimat tertentu kemudian menjadi sorotan.

"Kami mengenal tim-tim seperti ini; mereka kehilangan kendali taktis menjelang akhir pertandingan," kata Garcia. "Saat skor 2-0, kami tahu mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan gawang mereka, yang menurut saya merupakan kesalahan serius. Ingatkan saya, saat kami unggul 2-0, agar tidak melakukan hal itu! Karena ketika Anda kebobolan gol seperti yang mereka alami saat skor menjadi 2-1, permainan berubah total, dan kami pun mampu menyamakan kedudukan."

Ketika ditanya mengenai pernyataan tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Garcia awalnya membantah menggunakan kata-kata tersebut sebelum memberikan klarifikasi lebih lanjut.

"Tidak, tidak, saya tidak mengatakan itu. Anda salah menafsirkan kata-kata saya. Senegal layak lolos sama seperti kami," jelasnya, seperti dikutip Maxifoot. "Saya mengatakan bahwa ketika Anda unggul, dan ini berlaku untuk semua tim di dunia, Anda cenderung mundur dan berusaha mempertahankan gawang. Kami terus menekan ke depan, dan mereka mundur. Dan saya pikir jika kami tidak mencetak gol kedua, kami tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan."