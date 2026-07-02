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'Kesalahan serius' - Pelatih Belgia menjelaskan bagaimana timnya memanfaatkan kelemahan besar Senegal saat Romelu Lukaku dkk berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan di menit-menit akhir Piala Dunia
Belgia berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir secara bersejarah
Belgia mencatatkan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia dengan membalikkan ketertinggalan dua gol di menit-menit akhir laga babak 32 besar melawan Senegal. Tertinggal 2-0 saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Setan Merah bangkit untuk memaksa perpanjangan waktu sebelum akhirnya memastikan kemenangan 3-2 dan lolos ke babak 16 besar.
Setelah pertandingan, Garcia menyebut keputusan Senegal untuk mempertahankan keunggulan mereka sebagai titik balik. Penilaian awalnya terhadap pertandingan tersebut segera menarik perhatian, dan komentarnya memicu perdebatan mengenai maknanya.
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Garcia mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya
Saat berbicara kepada RTBF setelah pertandingan, Garcia menjelaskan mengapa ia yakin Belgia mampu bangkit dari ketertinggalan 2-0. Komentarnya berfokus pada pendekatan taktis Senegal setelah mereka unggul, meskipun satu kalimat tertentu kemudian menjadi sorotan.
"Kami mengenal tim-tim seperti ini; mereka kehilangan kendali taktis menjelang akhir pertandingan," kata Garcia. "Saat skor 2-0, kami tahu mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan gawang mereka, yang menurut saya merupakan kesalahan serius. Ingatkan saya, saat kami unggul 2-0, agar tidak melakukan hal itu! Karena ketika Anda kebobolan gol seperti yang mereka alami saat skor menjadi 2-1, permainan berubah total, dan kami pun mampu menyamakan kedudukan."
Ketika ditanya mengenai pernyataan tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Garcia awalnya membantah menggunakan kata-kata tersebut sebelum memberikan klarifikasi lebih lanjut.
"Tidak, tidak, saya tidak mengatakan itu. Anda salah menafsirkan kata-kata saya. Senegal layak lolos sama seperti kami," jelasnya, seperti dikutip Maxifoot. "Saya mengatakan bahwa ketika Anda unggul, dan ini berlaku untuk semua tim di dunia, Anda cenderung mundur dan berusaha mempertahankan gawang. Kami terus menekan ke depan, dan mereka mundur. Dan saya pikir jika kami tidak mencetak gol kedua, kami tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan."
Garcia menegaskan bahwa momentumlah yang menentukan hasil pertandingan tersebut
Garcia menegaskan bahwa gol pertama Belgia benar-benar mengubah momentum pertandingan dan menekankan bahwa analisisnya berlaku untuk tim mana pun yang berusaha mempertahankan keunggulan, bukan hanya Senegal saja.
Dia juga memuji penampilan Senegal, dengan mengatakan: "Ketika kami mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, pertandingan itu berubah 'jiwanya', seperti yang kami katakan dalam bahasa Prancis. Setelah itu, di babak perpanjangan waktu, pertandingan itu seperti pertandingan tinju, di mana kedua tim saling bertukar pukulan. Pada akhirnya, saya pikir penalti itu wajar. Saya ingin mengatakan bahwa Senegal layak lolos sama seperti kami, tetapi saya senang kami yang lolos, karena kami berhasil bangkit dari ketertinggalan yang cukup jauh."
- Getty Images Sport
Belgia kini mengalihkan perhatiannya ke babak 16 besar
Belgia kini akan menghadapi Amerika Serikat di babak 16 besar setelah berhasil mempertahankan peluang mereka di Piala Dunia dengan cara yang dramatis. Tim asuhan Garcia berharap dapat memanfaatkan kepercayaan diri yang tercipta berkat comeback mereka.