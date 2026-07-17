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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Kesalahan Markus Leonardo... Apakah kekacauan yang ditimbulkan oleh Inzagi telah menghancurkan masa depan Al-Hilal dengan harga yang terlalu murah?

FEATURES
M. Leonardo
K. Benzema
D. Nunez
S. Inzaghi
Al Hilal
Ajax
Saudi Pro League
Brasil
Prancis
Uruguay
Italia
Arab Saudi
Belanda

Penyerang asal Brasil itu mungkin akan membuat "Si Pemimpin" menyesal

Kepergian penyerang Brasil Marcos Leonardo dari klub Al-Hilal tidaklah mengejutkan, karena sudah diketahui sejak lama bahwa hal itu pasti akan terjadi, namun keputusan ini tetap berpotensi membuat klub menyesal dalam waktu dekat, atau dalam jangka panjang.

Marcos Leonardo secara resmi meninggalkan Al-Hilal pada hari Jumat ini untuk bergabung dengan klub Ajax Amsterdam asal Belanda selama bursa transfer musim panas, dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2031.

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    Kekacauan Inzaji

    Dapat dikatakan bahwa Markus Leonardo menjadi korban kekacauan yang dialami klub Al-Hilal, di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, terutama di lini depan.

    Sebelum kedatangan Inzaghi, Markus Leonardo adalah penyerang kedua Al-Hilal pada musim pertamanya, di bawah penyerang asal Serbia Aleksandar Mitrović, sebelum akhirnya menjadi penyerang utama akibat banyaknya cedera yang dialami Mitrović.

    Dengan kedatangan pelatih asal Italia tersebut, Al-Hilal mencari penyerang baru untuk memimpin tim, setelah kepergian Mitrović. Setelah gagal mendatangkan pemain asal Nigeria Victor Osimhen dari Napoli, “Al-Za’im” pun merekrut penyerang asal Uruguay Darwin Núñez dari Liverpool.

    Rencananya, Leonardo akan didaftarkan sebagai penyerang di bawah batas usia, seperti yang terjadi pada musim sebelumnya. Namun, manajemen klub terkejut karena hal itu tidak dapat dilakukan, karena ia telah melampaui batas usia yang ditentukan, sehingga ia akan mengisi salah satu dari delapan slot pemain asing.

    Dan seiring dengan performa Nunez yang buruk, Al-Hilal memanfaatkan cedera bek sayap Portugal João Cancelo untuk mengeluarkannya dari daftar pemain lokal, dan memasukkan Marcos Leonardo sebagai penggantinya, untuk menjadi penyerang cadangan bagi bintang asal Uruguay tersebut, sebelum akhirnya merebut posisi starter darinya.

    Namun, kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Pada bursa transfer musim dingin, Al-Hilal merekrut dua penyerang baru; salah satunya sangat berpengalaman, yaitu pemain Prancis Karim Benzema, dan yang lainnya masih sangat muda, yaitu pemain Pantai Gading Mohamed Kader Miti.

    Dengan bergabungnya Benzema dan Miti, Marcos Leonardo kembali kehilangan posisinya, di mana striker Prancis itu menjadi satu-satunya penyerang utama, sementara pemain asal Pantai Gading itu menjadi cadangannya, sedangkan peran penyerang Brasil itu semakin berkurang, seiring dengan keluarnya Nunez dari skuad lokal.

    Pada akhir musim, Al-Hilal memiliki empat penyerang asing dalam skuadnya yang nasibnya belum jelas, termasuk tiga pemain yang sudah melebihi batas usia, yaitu Benzema, Nunez, dan Marcos Leonardo, hingga akhirnya “Al-Za’im” memutuskan untuk melepas penyerang asal Brasil tersebut.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal mengorbankan masa depannya

    Bisa dikatakan bahwa Al-Hilal memilih untuk mengorbankan penyerang yang salah, atau masa depannya, karena Marcos Leonardo adalah yang termuda di antara ketiga pemain tersebut, dengan usia hanya 23 tahun.

    Sebaliknya, Benzema akan menginjak usia 39 tahun pada akhir 2026, sedangkan Nunez berusia 27 tahun.

    Ini bukan hanya soal usia, karena Benzema jelas-jelas sering mengalami cedera sejak bergabung dengan Al-Hilal; ia bahkan hanya tampil dalam 13 pertandingan, sementara absen dalam 5 pertandingan pada tiga kesempatan terpisah akibat cedera.

    Memang benar ia mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist dalam 13 pertandingan tersebut, namun konsistensi penampilannya tetap tidak terjamin bagi penyerang asal Prancis ini, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi serta cedera yang berulang kali dialaminya dalam beberapa waktu terakhir.

    Sedangkan Nunez, jelas terlihat kesulitan yang dialaminya dalam hal mencetak gol, karena ia hanya mencetak 9 gol dalam 24 pertandingan bersama Al-Hilal, dengan rata-rata mendekati satu gol setiap 3 pertandingan.

    Kesulitan ini tidak hanya terlihat saat membela Al-Hilal; penyerang asal Uruguay ini telah mengalami kesulitan besar sejak musim terakhirnya bersama Liverpool, di mana ia hanya mencetak 7 gol dalam 47 pertandingan, yang berarti akan sulit baginya untuk memperbaiki performa tersebut di musim baru.

    Dengan banyaknya cedera yang dialami Benzema dan penurunan performa Nunez, seharusnya Marcos Leonardo tetap dipertahankan sebagai pengganti penyerang Prancis tersebut jika ia cedera, bahkan sebagai penggantinya setelah ia hengkang pada akhir musim.

  • Masalah Peluang yang Terlewatkan

    Kepergian Leonardo juga tidak mengejutkan, mengingat kritik dari para penggemar yang diterimanya sejak kedatangannya di Stadion Kingdom Arena pada musim panas 2024, terutama karena ia sering membuang beberapa peluang mudah.

    Hal ini bukanlah khayalan belaka, karena Leonardo memang sering membuang beberapa peluang mudah, namun ia mengimbanginya dengan mencetak banyak gol penting, sebagaimana terlihat dari catatannya di turnamen-turnamen besar yang diikuti oleh “El Capitán”.

    Musim panas lalu, penyerang asal Brasil ini mencetak 4 gol di Piala Dunia Antarklub, yang membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen tersebut, sejajar dengan Gonzalo García, Ángel Di María, dan Serhiy Gerasy.

    Tak ada yang bisa melupakan dua golnya ke gawang Manchester City, yang membawa Al-Hilal lolos ke perempat final Piala Dunia Antarklub, setelah kemenangan bersejarah dengan skor 4-3.

    Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Leonardo hanya mencetak gol ke gawang kosong, yang meskipun bukan sepenuhnya benar—karena pemain Brasil ini telah mencetak banyak gol yang sulit—namun hal ini tetap menunjukkan kemampuannya dalam bergerak secara sempurna.

    Adapun soal membuang peluang mudah, hal itu wajar bagi banyak penyerang; bahkan Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Portugal, adalah pemain yang paling sering membuang peluang besar di Liga Saudi musim lalu, sementara Julian Quionones, bintang Al-Qadisiyah asal Meksiko, berada di peringkat ketiga, meskipun ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak.

    Yang membedakan Leonardo dari Nunez adalah bahwa meskipun ia terkadang menyia-nyiakan beberapa peluang mudah, ia juga mencetak gol-gol penting lainnya, dan secara umum, ia lebih sering mencetak gol daripada menyia-nyiakannya.

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  • Harga yang harus dibayar atas kepergian Leonardo... terlalu murah

    Masalah terbesarnya adalah, Al-Hilal telah mengorbankan masa depannya hanya dengan imbalan 20 juta euro, sebagaimana diumumkan klub Belanda tersebut melalui situs resminya, yang merupakan harga yang terlalu murah mengingat kemampuan penyerang asal Brasil tersebut.

    Pada musim panas 2024, Al-Hilal merekrut Marcos Leonardo sebagai penyerang berbakat dari Benfica dengan biaya 40 juta euro, meskipun ia hanya mencetak 8 gol dalam 24 pertandingan, dengan rata-rata satu gol setiap tiga pertandingan.

    Setelah dua musim, pemain berusia 23 tahun itu hengkang dengan nilai setengah dari harga kontraknya, meskipun ia telah mencetak 48 gol dalam 82 pertandingan, dengan rata-rata lebih dari satu gol setiap dua pertandingan, belum lagi pengalaman berharga yang ia peroleh dari partisipasinya di turnamen kontinental dan dunia.

    Bahkan jika dibandingkan dengan rekan-rekannya di Stadion Al-Malik Arena, Leonardo hengkang dengan nilai yang kurang dari setengah dari nilai kontrak yang disepakati Al-Hilal dengan Darwin Núñez pada musim panas 2025, yang mencapai lebih dari 50 juta euro, meskipun terdapat perbedaan level yang jelas.

    Semua itu menegaskan bahwa Al-Hilal mungkin telah melakukan salah satu kesalahan terbesar pada musim panas ini, sebuah kesalahan yang dampaknya tidak hanya akan terasa pada musim depan, tetapi juga pada musim-musim berikutnya, ketika Leonardo mulai bersinar dan nilainya melonjak berkali-kali lipat.

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