Kesalahan Markus Leonardo... Apakah kekacauan yang ditimbulkan oleh Inzagi telah menghancurkan masa depan Al-Hilal dengan harga yang terlalu murah?

Dapat dikatakan bahwa Markus Leonardo menjadi korban kekacauan yang dialami klub Al-Hilal, di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, terutama di lini depan.

Sebelum kedatangan Inzaghi, Markus Leonardo adalah penyerang kedua Al-Hilal pada musim pertamanya, di bawah penyerang asal Serbia Aleksandar Mitrović, sebelum akhirnya menjadi penyerang utama akibat banyaknya cedera yang dialami Mitrović.

Dengan kedatangan pelatih asal Italia tersebut, Al-Hilal mencari penyerang baru untuk memimpin tim, setelah kepergian Mitrović. Setelah gagal mendatangkan pemain asal Nigeria Victor Osimhen dari Napoli, “Al-Za’im” pun merekrut penyerang asal Uruguay Darwin Núñez dari Liverpool.

Rencananya, Leonardo akan didaftarkan sebagai penyerang di bawah batas usia, seperti yang terjadi pada musim sebelumnya. Namun, manajemen klub terkejut karena hal itu tidak dapat dilakukan, karena ia telah melampaui batas usia yang ditentukan, sehingga ia akan mengisi salah satu dari delapan slot pemain asing.

Dan seiring dengan performa Nunez yang buruk, Al-Hilal memanfaatkan cedera bek sayap Portugal João Cancelo untuk mengeluarkannya dari daftar pemain lokal, dan memasukkan Marcos Leonardo sebagai penggantinya, untuk menjadi penyerang cadangan bagi bintang asal Uruguay tersebut, sebelum akhirnya merebut posisi starter darinya.

Namun, kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Pada bursa transfer musim dingin, Al-Hilal merekrut dua penyerang baru; salah satunya sangat berpengalaman, yaitu pemain Prancis Karim Benzema, dan yang lainnya masih sangat muda, yaitu pemain Pantai Gading Mohamed Kader Miti.

Dengan bergabungnya Benzema dan Miti, Marcos Leonardo kembali kehilangan posisinya, di mana striker Prancis itu menjadi satu-satunya penyerang utama, sementara pemain asal Pantai Gading itu menjadi cadangannya, sedangkan peran penyerang Brasil itu semakin berkurang, seiring dengan keluarnya Nunez dari skuad lokal.

Pada akhir musim, Al-Hilal memiliki empat penyerang asing dalam skuadnya yang nasibnya belum jelas, termasuk tiga pemain yang sudah melebihi batas usia, yaitu Benzema, Nunez, dan Marcos Leonardo, hingga akhirnya “Al-Za’im” memutuskan untuk melepas penyerang asal Brasil tersebut.