AFP
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Kesalahan lain dari Vozinha kembali berakibat fatal saat Rwanda bangkit untuk mengalahkan Tanjung Verde dalam kualifikasi Piala Afrika
Tim tamu yang tidak diunggulkan bangkit secara menentukan
Sebuah kesalahan fatal dari Vozinha menghadiahkan gol penentu kemenangan bagi Rwanda pada babak kedua untuk menuntaskan kebangkitan penuh semangat menjadi 2-1 di Praia. Cape Verde sempat menikmati awal impian ketika Gilson Benchimol mencetak gol dalam lima menit pertama. Namun, tim tamu menyamakan kedudukan tepat menjelang turun minum melalui Claude Niyomugabo sebelum Elie Iradukunda memanfaatkan kesalahan sang kiper, yang gagal mengantisipasi umpan silang, untuk menceploskan bola ke gawang kosong.
- (C)Getty Images
Blunder kiper merusak harapan di level kontinental
Blunder pada menit ke-52 itu menjadi pukulan besar kedua yang datang beruntun bagi penjaga gawang veteran Colo-Colo tersebut dalam kampanye kualifikasi Piala Afrika ini. Kiper berusia 40 tahun itu sebelumnya juga sudah mendapat sorotan tajam pada matchday pertama, setelah memikul tanggung jawab atas gol ketiga Mali dalam kekalahan mengecewakan 3-1. Serangkaian kesalahan mencolok secara beruntun tak terelakkan memunculkan keraguan atas status tak tergoyahkannya sebagai kiper pilihan utama negaranya.
Pahlawan Piala Dunia menghadapi tekanan
Penurunan performa yang tajam ini sangat kontras dengan aksi heroik Vozinha di Piala Dunia 2026, ketika ia meraih sorotan global berkat tujuh penyelamatan dalam hasil imbang mengejutkan 0-0 pada fase grup melawan Spanyol. Kiper veteran itu, yang kini memiliki 28,3 juta pengikut di Instagram, baru-baru ini mengakui bahwa privasi pribadinya telah sepenuhnya lenyap setelah ketenarannya di turnamen tersebut.
Dengan kampanye kualifikasi tim yang kini mulai berantakan, manajer baru Humberto Bettencourt menghadapi prospek berat untuk mencadangkan ikon nasional yang belum lama ini membantu pendahulunya, Bubista, mencapai babak 32 besar Piala Dunia sebelum tersingkir dari Argentina.
- Nicolo Campo
Peluang lolos yang suram menuntut keajaiban
Dua kekalahan beruntun di kualifikasi membuat tim kepulauan itu terpuruk di dasar Grup K tanpa poin, dengan ambisi mereka di level kontinental berada di ujung tanduk. Kontrasnya nyaris tak bisa lebih besar bagi Rwanda yang sedang melaju kencang, yang mengambil kendali penuh atas grup itu setelah menyusul kemenangan atas Liberia dengan comeback yang diraih lewat perjuangan keras ini di Praia. Cape Verde kini menghadapi margin kesalahan yang nyaris tidak ada, ketika hanya akhir yang sempurna dalam laga-laga tersisa mereka yang akan menjaga harapan tipis untuk lolos tetap hidup.
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