Penurunan performa yang tajam ini sangat kontras dengan aksi heroik Vozinha di Piala Dunia 2026, ketika ia meraih sorotan global berkat tujuh penyelamatan dalam hasil imbang mengejutkan 0-0 pada fase grup melawan Spanyol. Kiper veteran itu, yang kini memiliki 28,3 juta pengikut di Instagram, baru-baru ini mengakui bahwa privasi pribadinya telah sepenuhnya lenyap setelah ketenarannya di turnamen tersebut.

Dengan kampanye kualifikasi tim yang kini mulai berantakan, manajer baru Humberto Bettencourt menghadapi prospek berat untuk mencadangkan ikon nasional yang belum lama ini membantu pendahulunya, Bubista, mencapai babak 32 besar Piala Dunia sebelum tersingkir dari Argentina.