Kesalahan Jose Mourinho? Legenda Chelsea Gus Poyet menjelaskan mengapa The Blues membuat keputusan yang tepat dengan menunjuk Xabi Alonso daripada ‘The Special One’

Chelsea gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah finis di peringkat ke-10 musim ini, namun Poyet berpendapat bahwa kegagalan ini justru menjadi keuntungan besar bagi manajer baru. "Saya akan mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial. Dan saya tidak takut mengatakannya. Bagi sang manajer, ini justru lebih baik," jelas pria asal Uruguay itu. "Bagi Xabi Alonso, ini lebih baik. Karena dia mendapat lebih banyak waktu untuk bekerja selama pekan. Ketika Anda mulai bermain setiap pekan, Anda tidak punya waktu untuk menerapkan sistem Anda dengan benar. Persis seperti yang dia lakukan di Leverkusen. Tim ini membutuhkan waktu. Dan waktu yang Anda dapatkan di antara akhir pekan karena tidak bermain di kompetisi Eropa sangatlah berharga." Waktu latihan tambahan ini bisa menjadi katalisator yang dibutuhkan klub.