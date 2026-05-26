Kesalahan Jose Mourinho? Legenda Chelsea Gus Poyet menjelaskan mengapa The Blues membuat keputusan yang tepat dengan menunjuk Xabi Alonso daripada ‘The Special One’
Era baru di bawah kepemimpinan Alonso
Dalam wawancara dengan The Action Network, Poyet mengungkapkan antusiasmenya atas penunjukan Alonso sebagai pelatih di Stamford Bridge. Alonso bergabung setelah masa yang penuh gejolak di Real Madrid, di mana ia menangani 34 pertandingan, meraih 24 kemenangan, empat hasil imbang, dan enam kekalahan sebelum kepergiannya yang mendadak. Hal ini terjadi setelah masa jabatannya yang bersejarah di Bayer Leverkusen, di mana ia memenangkan gelar liga Jerman, piala, dan piala super, serta mencatatkan 89 kemenangan dari 140 pertandingan. Meskipun mengalami kesulitan di Spanyol, Poyet tetap optimis. "Saya sangat senang dengan kesepakatan ini. Saya benar-benar sangat senang Xabi akan bergabung di sana," kata Poyet. "Sebagai pemain, ia memahami permainan dengan cara yang luar biasa. Terkadang Anda bisa tahu pemain mana yang berpotensi menjadi pelatih."
Sisi positif dari tidak adanya Uni Eropa
Chelsea gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah finis di peringkat ke-10 musim ini, namun Poyet berpendapat bahwa kegagalan ini justru menjadi keuntungan besar bagi manajer baru. "Saya akan mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial. Dan saya tidak takut mengatakannya. Bagi sang manajer, ini justru lebih baik," jelas pria asal Uruguay itu. "Bagi Xabi Alonso, ini lebih baik. Karena dia mendapat lebih banyak waktu untuk bekerja selama pekan. Ketika Anda mulai bermain setiap pekan, Anda tidak punya waktu untuk menerapkan sistem Anda dengan benar. Persis seperti yang dia lakukan di Leverkusen. Tim ini membutuhkan waktu. Dan waktu yang Anda dapatkan di antara akhir pekan karena tidak bermain di kompetisi Eropa sangatlah berharga." Waktu latihan tambahan ini bisa menjadi katalisator yang dibutuhkan klub.
Melupakan rasa rindu pada Mourinho
Keputusan untuk merekrut Alonso secara efektif mengakhiri spekulasi mengenai masa jabatan ketiga Jose Mourinho, yang kini berada di ambang kembalinya ke Real Madrid musim depan. Meskipun Mourinho berhasil meraih tiga gelar Liga Premier, tiga Piala Liga, satu Piala FA, dan satu Community Shield selama masa jabatannya yang ikonik bersama Chelsea, ia mengalami fase yang naik-turun dalam beberapa tahun terakhir. Poyet meyakini bahwa skuad saat ini menjadi faktor penentu keputusan untuk melangkah maju. "Saya menyukai Jose dan saya pikir dia akan selamanya menjadi legenda Chelsea. Namun, ini lebih tentang para pemain, bukan tentang dirinya," kata Poyet. "Saya pikir dengan Xabi Alonso, ini adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang berbeda dengan karakteristik para pemain."
Proyek Renovasi Stamford Bridge
Ke depan, Alonso dihadapkan pada tugas berat untuk menerapkan strategi yang ia terapkan di Leverkusen ke Liga Premier. Chelsea telah memberikan dukungan penuh kepada manajer barunya untuk membangun identitas taktis yang jelas di luar tekanan kompetisi Eropa. Dengan kembalinya Mourinho ke Spanyol, semua mata akan tertuju ke Stamford Bridge untuk melihat apakah Alonso benar-benar mampu membangkitkan kembali klub London tersebut dan naik kembali ke papan atas klasemen musim ini.