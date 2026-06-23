"Kesalahan jelas wasit": Apakah gol rekor Lionel Messi di Piala Dunia seharusnya tidak sah?

Pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, dalam wawancara di MagentaTV menyebutnya sebagai “sangat menjengkelkan bahwa VAR tidak memiliki keberanian—seperti saat keputusan penalti—untuk mengatakan kepada wasitnya: ‘Coba keluar dan periksa kembali bagaimana gol 1-0 itu tercipta’.” Penilaian tegas Rangnick adalah: “Pelanggaran jelas terhadap Xaver Schlager.”

Seandainya wasit Amin Mohamed Omar juga melihatnya demikian, gol pembuka Argentina tidak akan tercipta. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: setelah Mac Allister melakukan tekel yang memang layak mendapat pelanggaran terhadap Rodrigo De Paul, bola kemudian sampai ke Messi, yang mengalihkan arah permainan dan beberapa detik kemudian menerima umpan kembali di tepi kotak penalti, lalu mencetak gol dengan gaya dingin khasnya.

“Bagi saya, itu pelanggaran,” kata Jürgen Klopp, yang bertindak sebagai pakar di MagentaTV, setuju dengan Rangnick. Rekan sesama pakar, Thomas Müller, menanggapi garis besar keputusan wasit yang cenderung membiarkan permainan berjalan: "Dari tribun, itu terlihat seperti pelanggaran. Di lapangan netral, bagi saya itu lebih cenderung pelanggaran, tetapi mengingat cara wasit membiarkan permainan berjalan dan karena dia juga menyentuh bola, sulit untuk membatalkan keputusan itu."

Mac Allister melakukan duel dengan Schlager dari belakang. Pemain Liverpool FC itu memang juga menyentuh bola, tetapi yang lebih utama ia mengenai pemain Austria tersebut dan menjatuhkannya; Schlager pun awalnya tetap terbaring di lapangan setelah duel tersebut. "Secara faktual, ini tidak bisa diselesaikan," kata pakar wasit Patrick Ittrich—yang telah mengakhiri kariernya setelah musim lalu—dalam wawancara di MagentaTV, dan ia dapat memahami mengapa VAR tidak turun tangan: "Bola memang disentuh, tapi tubuh lawan juga terkena. Itu tergantung pada penilaian wasit. Jika dia meniup peluit, tidak apa-apa. Jika dia tidak meniup peluit, itu juga tidak masalah. Cenderung dianggap pelanggaran, tetapi dia membiarkannya berjalan.”