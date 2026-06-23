Tindakan keras yang dilakukan gelandang Argentina Alexis Mac Allister terhadap pemain Austria Xaver Schlager di dekat garis tengah lapangan—yang memicu terciptanya gol pertama Messi dalam kemenangan 2-0 Argentina pada pertandingan penyisihan grup Piala Dunia hari Senin—menjadi bahan perbincangan yang hangat setelah peluit akhir dibunyikan.
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"Kesalahan jelas wasit": Apakah gol rekor Lionel Messi di Piala Dunia seharusnya tidak sah?
Pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, dalam wawancara di MagentaTV menyebutnya sebagai “sangat menjengkelkan bahwa VAR tidak memiliki keberanian—seperti saat keputusan penalti—untuk mengatakan kepada wasitnya: ‘Coba keluar dan periksa kembali bagaimana gol 1-0 itu tercipta’.” Penilaian tegas Rangnick adalah: “Pelanggaran jelas terhadap Xaver Schlager.”
Seandainya wasit Amin Mohamed Omar juga melihatnya demikian, gol pembuka Argentina tidak akan tercipta. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: setelah Mac Allister melakukan tekel yang memang layak mendapat pelanggaran terhadap Rodrigo De Paul, bola kemudian sampai ke Messi, yang mengalihkan arah permainan dan beberapa detik kemudian menerima umpan kembali di tepi kotak penalti, lalu mencetak gol dengan gaya dingin khasnya.
“Bagi saya, itu pelanggaran,” kata Jürgen Klopp, yang bertindak sebagai pakar di MagentaTV, setuju dengan Rangnick. Rekan sesama pakar, Thomas Müller, menanggapi garis besar keputusan wasit yang cenderung membiarkan permainan berjalan: "Dari tribun, itu terlihat seperti pelanggaran. Di lapangan netral, bagi saya itu lebih cenderung pelanggaran, tetapi mengingat cara wasit membiarkan permainan berjalan dan karena dia juga menyentuh bola, sulit untuk membatalkan keputusan itu."
Mac Allister melakukan duel dengan Schlager dari belakang. Pemain Liverpool FC itu memang juga menyentuh bola, tetapi yang lebih utama ia mengenai pemain Austria tersebut dan menjatuhkannya; Schlager pun awalnya tetap terbaring di lapangan setelah duel tersebut. "Secara faktual, ini tidak bisa diselesaikan," kata pakar wasit Patrick Ittrich—yang telah mengakhiri kariernya setelah musim lalu—dalam wawancara di MagentaTV, dan ia dapat memahami mengapa VAR tidak turun tangan: "Bola memang disentuh, tapi tubuh lawan juga terkena. Itu tergantung pada penilaian wasit. Jika dia meniup peluit, tidak apa-apa. Jika dia tidak meniup peluit, itu juga tidak masalah. Cenderung dianggap pelanggaran, tetapi dia membiarkannya berjalan.”
- AFP
Apakah gol Lionel Messi yang memecahkan rekor Piala Dunia itu tidak sah? "VAR seharusnya membatalkan gol itu"
Namun, hal yang paling membuat Rangnick kesal adalah: pada penalti awal untuk Argentina—yang pada akhirnya gagal dieksekusi oleh Messi—VAR justru turun tangan setelah sebuah insiden yang, menurut pendapatnya, sebenarnya bisa dibiarkan berlalu begitu saja berdasarkan cara wasit Omar memimpin pertandingan. Schlager dan Stefan Posch mengepung penyerang Argentina, Lautaro Martinez, di sini; sementara Schlager juga menyentuh bola, Posch justru hanya menabrak Martinez. Di lapangan, Omar awalnya tidak meniup peluit untuk penalti, namun setelah meninjau tayangan ulang, ia akhirnya memutuskan untuk memberikan penalti.
Legenda kiper Manchester United, Peter Schmeichel, juga mengingat adegan penalti tersebut ketika ia mulai mengkritik wasit terkait gol pertama Argentina. “Saya tidak yakin gol itu seharusnya sah. Ingatlah bagaimana mereka mendapatkan penalti itu," kata pria asal Denmark itu sebagai pakar TV di FOX, dan mengenai tekel Mac Allister terhadap Schlager: "Ada tendangan dari belakang. Itu adalah tendangan bebas. [...] VAR seharusnya membatalkan gol tersebut. Itu adalah kesalahan wasit yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, saya sedikit merasa kasihan kepada Austria."
Sementara itu, Konrad Laimer dari FC Bayern—seorang pemain Austria—juga melontarkan sindiran ke arah wasit, meskipun sindiran tersebut tidak secara langsung merujuk pada gol pertama Messi, melainkan pada gaya permainan sang juara dunia yang menurutnya sangat keras: “Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan pemain Argentina, rasanya seperti 700 pelanggaran. Dan mereka hanya mendapat satu kartu kuning, pada menit ke-70 (Facundo Medina pada menit ke-76, red.). Entah karena alasan apa, kartu kuning tidak lagi diberikan,” keluh Laimer di MagentaTV dan menambahkan setelah menghela napas: “Saya tidak boleh terlalu marah, karena itu juga tidak ada gunanya.”
- AFP
Lionel Messi dan Kylian Mbappé bersaing memperebutkan status sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia
Bagi Messi, gol pembuka yang dicetaknya pada menit ke-38 itu sangat istimewa: Itu adalah gol ke-17 yang dicetak penyerang Inter Miami tersebut di ajang Piala Dunia, sehingga ia berhasil melampaui rekor Miroslav Klose (16 gol) dan kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Di masa tambahan waktu, Messi kemudian mencetak gol lagi untuk mengunci skor akhir 2-0, sehingga kini total golnya di Piala Dunia menjadi 18.
Salah satu kisah Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada adalah persaingan antara Messi dan Kylian Mbappé untuk memperebutkan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Penyerang bintang Prancis ini, setelah mencetak dua gol pada laga pembuka melawan Senegal (3:1), kembali mencetak dua gol pada pertandingan grup kedua melawan Irak (3:0) dan kini total telah mengoleksi 16 gol di Piala Dunia. Dengan demikian, Mbappe untuk saat ini telah menyamai rekor Klose, namun di akhir Piala Dunia 2026, ia pasti akan sangat ingin berada di atas Messi.
Sementara tim Argentina asuhan Messi, yang telah meraih dua kemenangan pembuka, sudah dipastikan menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan babak penyisihan terakhir melawan Yordania, Austria akan bertanding dalam laga penentuan perebutan posisi kedua melawan Aljazair pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (waktu Jerman). Kedua tim berhasil memenangkan pertandingan masing-masing melawan Yordania dan kini sama-sama mengoleksi tiga poin. Karena Austria memiliki selisih gol yang lebih baik, hasil imbang saja sudah cukup bagi tim ÖFB untuk finis di posisi kedua.
Lionel Messi kini memimpin sendirian: 5 Besar Pencetak Gol Terbanyak dalam Sejarah Piala Dunia
Posisi
Pemain
Negara
Penampilan
Pertandingan
Gol
1
Lionel Messi
Argentina
6
28
18
2
Kylian Mbappé
Prancis
3
16
16
3
Miroslav Klose
Jerman
4
24
16
4
Ronaldo
Brasil
4
19
15
5
Gerd Müller
Jerman
2
13
14