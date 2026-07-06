



Pada bulan Mei tahun lalu, Federasi Sepak Bola Brasil secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Carlo Ancelotti asal Italia untuk memimpin tim nasional senior dalam sebuah langkah bersejarah.

Ancelotti adalah pelatih asing pertama dalam sejarah Brasil, negara yang telah melahirkan banyak pelatih legendaris dan meraih prestasi bersejarah bersama mereka.

Federasi Brasil saat itu menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak dengan Carlo Ancelotti bukan sekadar langkah strategis, melainkan pernyataan tegas kepada dunia bahwa mereka bertekad untuk kembali ke puncak sepak bola.

Asosiasi tersebut menekankan bahwa Ancelotti adalah pelatih terhebat dalam sejarah dan kini memimpin tim nasional terhebat di dunia, sambil menambahkan, “Bersama-sama, kita akan menulis bab baru dalam sejarah gemilang sepak bola Brasil.”

Langkah tersebut mendapat dukungan besar dari para legenda Brasil seperti Zé Roberto, yang menegaskan bahwa Ancelotti memiliki kemampuan untuk mengubah mentalitas tim secara total, mengembalikan kebanggaan para penggemar, dan memimpin Brasil menuju gelar juara Piala Dunia.

Dunga juga mengungkapkan keyakinannya terhadap filosofi pelatih asal Italia tersebut serta kemampuannya untuk meraih hasil positif, sementara Zico menyebutnya sebagai sosok yang “tak terbantahkan”, sambil menyoroti bahwa Ancelotti mencintai sepak bola Brasil dan memahami karakteristiknya dengan baik.