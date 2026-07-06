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AncelottiGetty Images

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Kesalahan identitas sepak bola... Bagaimana taruhan bersejarah Brasil pada Ancelotti berubah menjadi "kegagalan yang mengerikan"?

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Brazil vs Norway
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C. Ancelotti
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Kekalahan dari Norwegia mengungkap kelemahan era Ancelotti

 Brasil mengalami kejutan besar setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, menyusul kekalahan pahit dari Norwegia dengan skor 2-1.

Padahal, para pendukung Brasil sempat bermimpi akan kembalinya kejayaan di bawah asuhan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, kini mereka harus menelan pil pahit karena tersingkir dengan cara yang terkesan memalukan bagi juara dunia lima kali tersebut.

Melihat perjalanan Brasil dalam beberapa bulan terakhir dan selama Piala Dunia ini, pertanyaan terpenting yang muncul saat ini adalah: Apakah Brasil telah memilih pelatih yang tepat untuk mewujudkan impiannya di Piala Dunia?

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    Awal cerita... Langkah bersejarah


    Pada bulan Mei tahun lalu, Federasi Sepak Bola Brasil secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Carlo Ancelotti asal Italia untuk memimpin tim nasional senior dalam sebuah langkah bersejarah.

    Ancelotti adalah pelatih asing pertama dalam sejarah Brasil, negara yang telah melahirkan banyak pelatih legendaris dan meraih prestasi bersejarah bersama mereka.

    Federasi Brasil saat itu menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak dengan Carlo Ancelotti bukan sekadar langkah strategis, melainkan pernyataan tegas kepada dunia bahwa mereka bertekad untuk kembali ke puncak sepak bola.

    Asosiasi tersebut menekankan bahwa Ancelotti adalah pelatih terhebat dalam sejarah dan kini memimpin tim nasional terhebat di dunia, sambil menambahkan, “Bersama-sama, kita akan menulis bab baru dalam sejarah gemilang sepak bola Brasil.”

    Langkah tersebut mendapat dukungan besar dari para legenda Brasil seperti Zé Roberto, yang menegaskan bahwa Ancelotti memiliki kemampuan untuk mengubah mentalitas tim secara total, mengembalikan kebanggaan para penggemar, dan memimpin Brasil menuju gelar juara Piala Dunia.

    Dunga juga mengungkapkan keyakinannya terhadap filosofi pelatih asal Italia tersebut serta kemampuannya untuk meraih hasil positif, sementara Zico menyebutnya sebagai sosok yang “tak terbantahkan”, sambil menyoroti bahwa Ancelotti mencintai sepak bola Brasil dan memahami karakteristiknya dengan baik.

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    Kepastian lolos dan perpanjangan kontrak lebih awal


    Ancelotti dengan cepat beradaptasi di Brasil; ia membenamkan diri dalam budaya Brasil, menghadiri Karnaval Rio de Janeiro, tampil dalam iklan komersial, bahkan mampu berbicara dalam bahasa Portugis, serta menyanyikan lagu kebangsaan Brasil layaknya warga Brasil pada umumnya—hal-hal yang semakin meningkatkan popularitasnya.

    Optimisme terhadap kesuksesan Ancelotti pun semakin meningkat, terutama berkat hubungannya yang baik dengan sejumlah pemain yang pernah dilatihnya di Real Madrid, seperti Vinícius, atau yang pernah ia amati dari dekat, seperti Raphinha dari Barcelona.

    Selama babak kualifikasi, Ancelotti memimpin Brasil dalam 4 pertandingan; menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali, sehingga Seleção memastikan lolos ke Piala Dunia.

    Selama persiapan menuju Piala Dunia, tim ini menjalani 8 pertandingan persahabatan, di mana fluktuasi performa terlihat sangat jelas. Beberapa hasil pertandingan memicu kekhawatiran dan kemarahan para pendukung, seperti kekalahan 3-2 dari Jepang dan hasil imbang 1-1 melawan Tunisia, selain kekalahan 2-1 dari Prancis.

    Meskipun demikian, pada Mei lalu, Federasi Sepak Bola Brasil memperpanjang kontrak Ancelotti hingga tahun 2030, mengabaikan berbagai kritik terhadap kinerjanya selama setahun menjabat.

    Keputusan tersebut menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Brasil tidak memandang Piala Dunia saat ini sebagai akhir dari proyek tersebut, melainkan hanya sebagai titik awal dalam rencana yang lebih besar untuk mengembalikan “Seleção” ke puncak sepak bola dunia setelah bertahun-tahun mengalami kebingungan secara teknis dan administratif.

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    Piala Dunia Mengungkap Kelemahan Era Ancelotti


    Tim nasional Brasil tidak tampil sesuai harapan di Piala Dunia; mereka lolos dari kekalahan yang nyaris tak terelakkan melawan Maroko, sebelum mengalahkan Haiti dan Skotlandia, lalu dengan susah payah mengalahkan Jepang di babak kedua.

    Namun, tim ini menghadapi ujian sesungguhnya saat melawan Norwegia, di mana mereka tampil sangat lemah, dan akhirnya tersingkir dari turnamen di tengah kemarahan yang meluap-luap atas performa tim.

    Tim ini juga mengalami kelemahan serangan yang jelas di Piala Dunia, meskipun memiliki pemain sekelas Vinícius Júnior, bintang Real Madrid.

     Selain itu, pertandingan-pertandingan Brasil juga mengungkap hal yang sama sekali tak terduga, yaitu kelemahan pertahanan yang jelas, terutama karena Ancelotti berasal dari aliran Italia yang selama ini terkenal dengan kekuatan pertahanannya.

    Brasil juga tidak menampilkan sepak bola yang menghibur seperti yang selama ini menjadi ciri khasnya, terlepas dari hasil yang diraih, dan tentu saja Carlo Ancelotti harus bertanggung jawab atas hal ini.

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  • Mengapa Ancelotti gagal bersama Brasil?


    Ketika Federasi Sepak Bola Brasil mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Ancelotti, muncul optimisme buta bahwa pria yang telah menangani para bintang Real Madrid dengan sangat sukses itu mampu membawa “Seleção” ke podium juara Piala Dunia 2026.

    Namun, kegagalan mengejutkan di babak 16 besar mengungkap kenyataan pahit: Brasil bertaruh pada orang yang salah, bukan karena kurangnya kompetensinya, melainkan karena pertentangan identitas filosofis dan taktis.

    Kesalahan terbesar dalam proyek ini terletak pada jurang yang sangat lebar antara DNA sepak bola Brasil dan gagasan Ancelotti.

    Brasil selalu mengedepankan sepak bola yang didasarkan pada penguasaan bola, inovasi, dan sistem serangan yang memberikan kebebasan kepada para pemain untuk membangun permainan tim yang menarik.

     Sebaliknya, gaya Ancelotti sepanjang kariernya berpusat pada realisme yang ketat, transisi cepat, serta ketergantungan pada “bola langsung” dan terkadang “kekacauan terorganisir” yang menyerahkan penentuan hasil pertandingan pada solusi individu dan keterampilan pribadi para bintang tanpa struktur taktik menyerang yang ketat.

    Kontras yang mencolok ini membuat Brasil tampak tanpa identitas di Piala Dunia; mereka tidak mempertahankan pesona “Samba” yang biasa, juga tidak menyerap realisme Italia. Tim tersebut tampak tak berdaya secara taktis, dan terikat pada gaya permainan langsung yang tidak sesuai dengan sifat dan kemampuan para pemainnya.

    Federasi Sepak Bola Brasil telah membayar harga atas kekakuan dan pengabaian terhadap DNA timnya, sehingga sejarah sekali lagi membuktikan bahwa sekadar mengumpulkan para bintang tidak akan menciptakan tim nasional yang sukses, dan bahwa memaksa para pemain “Samba” untuk menari mengikuti irama “sepak bola langsung” sama saja dengan vonis mati dini bagi proyek Piala Dunia tersebut, sehingga Ancelotti terpaksa keluar melalui pintu belakang di tengah badai tuntutan pemecatan.