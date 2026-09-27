AFP
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Kesalahan horor Orjan Nyland menghadiahkan kemenangan untuk Portugal saat Goncalo Ramos mencetak gol untuk merusak gol Erling Haaland
Portugal mencetak gol lebih dulu meski ada ancaman dari Haaland
Pertandingan UEFA Nations League di Ullevaal Stadion dipromosikan sebagai duel kelas berat antara Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo, meski yang disebut terakhir harus menyaksikan menit-menit awal dari bangku cadangan. Meski superstar Al-Nassr itu absen dari starting XI, laga langsung hidup dengan tempo luar biasa. Joao Neves, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-22, nyaris menandai momen itu dengan gol saat sundulannya melayang tipis di atas mistar gawang pada menit ke-13, menandai niat awal Portugal untuk mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan.
Norwegia merespons lewat striker andalan mereka, Haaland, yang melihat upayanya yang mengarah ke gawang digagalkan dengan brilian oleh kaki Diogo Costa. Peluang yang terbuang itu terbukti mahal beberapa saat kemudian pada menit ke-17. Joao Felix, yang sebelumnya sudah menunjukkan ketajamannya dengan gol kemenangan melawan Wales, menerima bola di tepi kotak penalti dan dengan tenang menceploskannya ke gawang untuk membawa tim tamu unggul.
- AFP
Dias menggagalkan rekan setimnya di City dalam masterclass bertahan
Tertinggal di kandang sendiri untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Norwegia mengerahkan segalanya ke depan demi mencari gol penyeimbang sebelum jeda. Peluang emas muncul ketika Costa hanya bisa menepis sebuah tembakan tepat ke jalur Haaland. Penyerang Manchester City itu tampak pasti mencetak gol, tetapi ia digagalkan oleh blok tekel meluncur sensasional dari rekan setimnya di klub, Ruben Dias. Bek Portugal itu menjatuhkan diri di depan bola untuk menjaga keunggulan, memperlihatkan kegigihan bertahan yang membuat Portugal mampu mencatat nirbobol di babak pertama dalam enam pertandingan beruntun.
Unit pertahanan Portugal tetap berada di bawah tekanan besar seiring babak pertama berjalan, dengan Costa beberapa kali dipaksa beraksi untuk mengatasi keunggulan duel udara Haaland. Sang kiper menggagalkan dua sundulan keras dari penyerang tersebut, sementara Sander Berge juga nyaris mencetak gol, mengarahkan sundulannya tipis di samping tiang. Meski sempat mendapat ancaman-ancaman itu, tim asuhan Jorge Jesus mampu melewati badai tekanan, memasuki jeda dengan keunggulan tipis satu gol mereka tetap terjaga ketika penonton tuan rumah semakin frustrasi dengan kegagalan tim mereka mengubah periode dominan menjadi gol.
Blunder Nyland menghadiahkan gol penentu bagi Ramos
Norwegia akhirnya menemukan gol pemecah kebuntuan mereka pada awal babak kedua, dan tidak mengejutkan melihat Haaland menjadi pusat aksi. Enam menit setelah laga dimulai kembali, penyerang tajam itu bereaksi paling cepat terhadap bola liar di dalam kotak penalti untuk menceploskan bola dari jarak dekat. Gol ini membuat total gol internasionalnya yang luar biasa menjadi 65 gol hanya dalam 57 penampilan untuk negaranya. Lebih jauh lagi, itu memperpanjang rentetan individunya yang luar biasa, setelah kini mencetak gol dalam 16 dari 17 penampilan kompetitif terakhirnya untuk tim nasional Norwegia.
Namun, kegembiraan di Oslo hanya berlangsung singkat akibat kelengahan konsentrasi yang fatal dari Nyland hanya tiga menit setelah gol penyeimbang itu. Kiper veteran tersebut mencoba mengalirkan umpan rutin dari lini belakang, tetapi justru memberikan bola langsung kepada Goncalo Ramos. Penyerang AC Milan itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mencungkil bola melewati kiper yang sudah mati langkah dan masuk ke gawang kosong demi gol internasionalnya yang ke-12.
- AFP
Brasil kukuh di puncak Grup A4
Drama berlanjut tak lama kemudian ketika malam buruk Nyland nyaris menjadi lebih parah. Sang kiper kalah cepat dari Ramos dalam menyambut bola terobosan jauh, yang sekali lagi menuntaskannya ke gawang kosong, tetapi bendera hakim garis menyelamatkan Nyland dari rasa malu yang lebih besar karena gol tersebut dianulir akibat offside. Fase akhir pertandingan berubah menjadi laga yang berlangsung sengit ketika Norwegia memburu gol penyeimbang kedua, tetapi pertahanan Portugal, yang dikomandoi Costa yang tampil impresif, tetap kokoh menghadapi gempuran bola-bola panjang dan umpan silang untuk mengamankan tiga poin penuh dalam suasana yang tidak bersahabat.
Hasil ini menjadi pencapaian signifikan bagi Portugal, yang kini telah memenangi tujuh dari 10 pertandingan terakhir mereka dan tetap tak terkalahkan dalam dua laga pertama era Jorge Jesus. Dengan mengakhiri rangkaian 14 pertandingan tanpa kekalahan Norwegia di kandang sendiri, Portugal naik ke puncak Grup A4 Nations League, melanjutkan tren start kuat mereka di kompetisi ini. Bagi Norwegia, ini menjadi kisah frustrasi yang sudah familiar saat menghadapi lawan spesifik ini, setelah menelan kekalahan kesembilan dalam 12 pertemuan dan tetap tertahan di tiga poin setelah dua pertandingan pembuka kampanye ini.
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