Pertandingan UEFA Nations League di Ullevaal Stadion dipromosikan sebagai duel kelas berat antara Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo, meski yang disebut terakhir harus menyaksikan menit-menit awal dari bangku cadangan. Meski superstar Al-Nassr itu absen dari starting XI, laga langsung hidup dengan tempo luar biasa. Joao Neves, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-22, nyaris menandai momen itu dengan gol saat sundulannya melayang tipis di atas mistar gawang pada menit ke-13, menandai niat awal Portugal untuk mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan.

Norwegia merespons lewat striker andalan mereka, Haaland, yang melihat upayanya yang mengarah ke gawang digagalkan dengan brilian oleh kaki Diogo Costa. Peluang yang terbuang itu terbukti mahal beberapa saat kemudian pada menit ke-17. Joao Felix, yang sebelumnya sudah menunjukkan ketajamannya dengan gol kemenangan melawan Wales, menerima bola di tepi kotak penalti dan dengan tenang menceploskannya ke gawang untuk membawa tim tamu unggul.