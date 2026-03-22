'Kesalahan fatal' - Mikel Arteta dikritik habis-habisan atas susunan pemainnya setelah Arsenal kalah di final Carabao Cup dari Man City

Jamie Redknapp memberikan kritik pedas terhadap manajemen, menyebut keputusan untuk menempatkan Raya di bangku cadangan sebagai "kesalahan besar" dalam analisis pasca-pertandingannya. Pakar sepak bola itu berpendapat bahwa faktor emosional seharusnya tidak pernah berperan dalam pertandingan sepenting ini, terutama mengingat Arsenal sangat membutuhkan trofi besar.

Berbicara di Sky Sports, Redknapp mengatakan: "Saya tahu orang-orang akan beralasan soal sentimen karena dia sudah bermain di babak-babak sebelumnya, tapi Kepa tidak sebagus Raya - itulah mengapa dia menjadi kiper cadangan. Jadi, mengapa di final besar, saat Anda berusaha meraih gelar, dan sudah begitu lama tidak memenangkan trofi, Anda memutuskan untuk memainkan dia. Kamu harus bertanggung jawab atas itu; itu adalah kesalahan besar. Saya tidak mengatakan dia kiper yang buruk, tapi dia tidak sebagus Raya dan itu berbalik menjadi bumerang besar. Kamu bisa berbalik dan mengatakan [James] Trafford juga bukan kiper utama, tapi dia melakukan tiga penyelamatan penting dan kemudian dia hampir tidak diuji."