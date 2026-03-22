'Kesalahan fatal' - Mikel Arteta dikritik habis-habisan atas susunan pemainnya setelah Arsenal kalah di final Carabao Cup dari Man City
Taruhan Arteta dalam pemilihan pemain justru berbalik merugikan
Penantian panjang Arsenal untuk meraih trofi terus berlanjut setelah sore yang mengecewakan di Wembley, namun pembicaraan pasca-pertandingan lebih banyak berfokus pada pilihan taktis Mikel Arteta. Meskipun Raya merupakan kiper utama yang sudah mapan di Emirates, Arteta memilih untuk tetap mempercayai Kepa, yang telah tampil di setiap babak kompetisi musim ini.
Keputusan tersebut terbukti menjadi titik balik karena alasan yang salah. Pada menit ke-60, kurangnya konsentrasi dari mantan pemain Chelsea itu memungkinkan O'Reilly membuka skor. Bintang muda Manchester City itu menggandakan skornya hanya empat menit kemudian, membuat Arsenal harus bekerja keras dan memperpanjang puasa gelar mereka melampaui angka lima tahun.
Arteta dituduh melakukan 'kesalahan besar'
Jamie Redknapp memberikan kritik pedas terhadap manajemen, menyebut keputusan untuk menempatkan Raya di bangku cadangan sebagai "kesalahan besar" dalam analisis pasca-pertandingannya. Pakar sepak bola itu berpendapat bahwa faktor emosional seharusnya tidak pernah berperan dalam pertandingan sepenting ini, terutama mengingat Arsenal sangat membutuhkan trofi besar.
Berbicara di Sky Sports, Redknapp mengatakan: "Saya tahu orang-orang akan beralasan soal sentimen karena dia sudah bermain di babak-babak sebelumnya, tapi Kepa tidak sebagus Raya - itulah mengapa dia menjadi kiper cadangan. Jadi, mengapa di final besar, saat Anda berusaha meraih gelar, dan sudah begitu lama tidak memenangkan trofi, Anda memutuskan untuk memainkan dia. Kamu harus bertanggung jawab atas itu; itu adalah kesalahan besar. Saya tidak mengatakan dia kiper yang buruk, tapi dia tidak sebagus Raya dan itu berbalik menjadi bumerang besar. Kamu bisa berbalik dan mengatakan [James] Trafford juga bukan kiper utama, tapi dia melakukan tiga penyelamatan penting dan kemudian dia hampir tidak diuji."
Richards turut menyuarakan kekhawatiran terkait seleksi
Pendapat tersebut juga disetujui oleh sesama pakar sepak bola Micah Richards, yang menyoroti bahwa perbedaan kualitas teknis antara kedua kiper Arsenal terlalu mencolok untuk diabaikan dalam sebuah final. Meskipun Manchester City juga menurunkan kiper cadangan, James Trafford, Richards mencatat bahwa situasinya berbeda mengingat kedalaman skuad City dan performa Trafford sendiri pada hari itu.
Richards menambahkan: "Saya rasa Anda benar. Ketika Anda bertanya tentang kiper di awal, Trafford didatangkan sebagai kiper utama, dia sudah siap - hanya saja Donnarumma masuk ke bursa transfer. Perbedaan antara Raya dan Kepa begitu besar, jadi dalam pertandingan besar, Anda berpikir, 'Anda harus memilih Raya'. Lihat, kita bisa membicarakannya setelah [pertandingan], tapi pada akhirnya kita membicarakannya karena [memilih Kepa daripada Raya] membuat Arsenal kalah dalam pertandingan itu."
Kekeringan gelar Arsenal terus berlanjut
Kekalahan ini terasa pahit bagi The Gunners, yang semula berharap final Carabao Cup akan menjadi batu loncatan untuk mengakhiri musim dengan sukses. Sebaliknya, perhatian kini beralih pada pertanyaan apakah kesetiaan Arteta terhadap para pemain cadangannya di kompetisi piala justru menghambat kemampuan klub untuk benar-benar memenangkannya.
Dengan City merayakan gelar domestik lainnya, Arsenal kini harus menata ulang diri untuk sisa musim Liga Premier. Namun, pertanyaan seputar penolakan Arteta untuk menurunkan skuad terbaiknya di final kemungkinan akan terus mengemuka saat klub ini mencari trofi besar pertamanya sejak 2020.
