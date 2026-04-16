Kapten juara berulang kali asal Jerman itu justru merugikan timnya hanya dalam waktu 35 detik, ketika ia memberikan keunggulan tercepat dalam sejarah klub di ajang Liga Champions kepada tim tamu melalui kesalahan umpan fatal yang seolah-olah disajikan di atas piring perak. Pencetak gol, Arda Güler, sekaligus mencatatkan gol kebobolan tercepat Bayern dalam sejarah klub mereka di Liga Champions.
"Kesalahan fatal dariku!" Manuel Neuer dari FC Bayern München melakukan introspeksi setelah blunder bersejarah - namun tetap memuji dirinya sendiri
"Bagi saya, situasi itu sulit; saya ingin mengoper bola ke Stani (Josip Stanisic; Catatan Redaksi) di sisi kanan. Saya mengopernya dengan sangat buruk. Itu benar-benar umpan yang buruk dari saya," kata Neuer kemudian di Mixed Zone mengenai kesalahannya. Namun, pada saat yang sama, itu adalah "momen penyadaran" bagi semua orang bahwa mereka sedang bermain melawan Real Madrid dan segala sesuatu bisa terjadi di sini. "Tentu saja ini awal yang buruk bagi saya, tetapi saya harus mencoba melupakannya dan terus bermain, seperti yang selalu kami lakukan."
Neuer juga tidak tampil bagus saat gol 1-2 tercipta, ketika Güler melengkungkan tendangan bebas ke gawang. Saat ditanya apakah ia terlambat melihat bola atau bola itu memang terlalu tepat, kiper berpengalaman itu menjawab: "Tidak, tendangannya luar biasa. Termasuk dari segi kecepatannya." Di DAZN, Neuer juga menyebut gol 0-1 dari sudut pandang Munich sebagai "bola sial" dan menyoroti kaki kiri Güler yang bagus. "Ada tenaga yang kuat di baliknya, dia bisa melakukannya dengan mudah dan itulah yang membedakannya."
Direktur Olahraga Max Eberl menambahkan setelah kemenangan 4-3 di mikrofon DAZN: "Tentu saja itu bukan yang kami bayangkan hari ini dan Manu pasti juga tidak. Tapi begitulah sepak bola. Di satu pertandingan kamu adalah pahlawan dan di pertandingan berikutnya kamu di awal-awal dianggap bodoh karena membuat kesalahan." Pada leg pertama, Neuer berperan besar dalam kemenangan 2-1 berkat beberapa penyelamatan gemilang dan bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh UEFA. Namun, kenyataannya juga menunjukkan bahwa dalam beberapa aksi, ketika kiper ingin mempercepat permainan—seperti pada gol pertama Güler—dia tidak selalu tampil optimal.
Neuer memuji dirinya sendiri - tawaran perpanjangan kontrak belum diajukan
Meskipun demikian, Eberl memuji Neuer atas penyelamatan gemilangnya pada menit ke-55 saat menghadapi Kylian Mbappe, yang berhasil mencegah timnya tertinggal 2-4. "Hal itu tidak boleh dilupakan." Ketika ditanya tentang adegan tersebut, Neuer tak bisa menahan diri untuk memuji dirinya sendiri. "Itu adalah momen penentu. Itu adalah umpan silang yang luar biasa dari Trent (Alexander-Arnold; Catatan Redaksi), dia menendangnya dengan voli saat bola memantul, dan bola itu melambung tinggi. Lalu, mungkin itu juga merupakan gaya khas saya dalam menahannya," katanya.
Sementara itu, Eberl menekankan bahwa satu kesalahan itu juga tidak akan menentukan masa depan kiper yang kini berusia 40 tahun itu. "Sekarang, mengaitkan perpanjangan kontrak atau hal lain dengan satu umpan yang salah—dan itu memang bagian dari permainan Manu—itu bukan gaya FC Bayern." Kontrak kiper nomor satu itu diketahui akan berakhir pada akhir musim.
Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen menjelaskan bahwa keputusan apakah ia akan tetap menjadi penjaga gawang Bayern selama satu tahun lagi sepenuhnya ada di tangan Neuer. Namun, Eberl menjelaskan bahwa ia belum menerima tawaran apa pun. "Kami telah berbicara dengan Manu. Pembicaraan hanya terjadi di sekitar kami, tetapi kami sangat, sangat jelas dengan Manu. Manu telah memberi tahu kami bahwa ia ingin bermain dalam pertandingan-pertandingan di bulan April ini, di situlah semuanya akan terlihat: kebugaran fisik, kesegaran mental, dan keinginan untuk bermain satu tahun lagi. Ia harus memberi sinyal itu kepada kami, kemudian kami akan mempertimbangkannya dan kemungkinan besar akan ada solusi. Kecuali jika tuntutannya bersifat utopis. Tentu saja hal itu juga bisa terjadi. Namun, saya tidak bisa membayangkannya."
Perpanjangan kontrak Neuer tampaknya "kemungkinan besar" terjadi - Urbig diperkirakan akan mendapat lebih banyak waktu bermain
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan leg kedua pada hari Selasa, Neuer mengumumkan niatnya untuk segera mengumumkan keputusannya. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi," tambahnya, "sampai saya memberanikan diri dan mengambil keputusan. Dan tentu saja, setelah itu akan ada pembicaraan dengan klub." Sementara itu, Sport Bild melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Neuer selama satu tahun lagi kini "kemungkinan besar" akan terjadi. Namun, hal ini memiliki efek samping bahwa sang juara dunia 2014 akan diturunkan secara lebih terukur pada musim mendatang. Sebaliknya, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan dengan demikian dipersiapkan lebih baik untuk era pasca-Neuer. Dikabarkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan tampil dalam 20 pertandingan.
Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan musim ini. Namun, ia juga diuntungkan karena Neuer harus absen selama hampir satu bulan di awal tahun akibat dua cedera otot, sehingga melewatkan enam pertandingan.
Neuer juga harus absen menjelang jeda internasional pada akhir Maret dan melewatkan total empat pertandingan karena robekan serat otot. Pada awal April, ia kembali bermain melawan SC Freiburg, tak lama sebelum laga pertama melawan Madrid. Hal ini menghasilkan penampilannya yang ke-136 dan ke-137 sebagai starter di Liga Champions, yang membuatnya melampaui tak lain dan tak bukan Lionel Messi (136). Pemimpin tak terbantahkan dalam peringkat tersebut untuk saat ini tetaplah legenda Real Madrid, Iker Casillas, dengan 149 penampilan sebagai starter di kompetisi teratas tersebut.
Manuel Neuer: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 33 Gol yang kebobolan 33 Pertandingan tanpa kebobolan 11