"Kesalahan fatal dariku!" Manuel Neuer dari FC Bayern München melakukan introspeksi setelah blunder bersejarah - namun tetap memuji dirinya sendiri

"Bagi saya, situasi itu sulit; saya ingin mengoper bola ke Stani (Josip Stanisic; Catatan Redaksi) di sisi kanan. Saya mengopernya dengan sangat buruk. Itu benar-benar umpan yang buruk dari saya," kata Neuer kemudian di Mixed Zone mengenai kesalahannya. Namun, pada saat yang sama, itu adalah "momen penyadaran" bagi semua orang bahwa mereka sedang bermain melawan Real Madrid dan segala sesuatu bisa terjadi di sini. "Tentu saja ini awal yang buruk bagi saya, tetapi saya harus mencoba melupakannya dan terus bermain, seperti yang selalu kami lakukan."

Neuer juga tidak tampil bagus saat gol 1-2 tercipta, ketika Güler melengkungkan tendangan bebas ke gawang. Saat ditanya apakah ia terlambat melihat bola atau bola itu memang terlalu tepat, kiper berpengalaman itu menjawab: "Tidak, tendangannya luar biasa. Termasuk dari segi kecepatannya." Di DAZN, Neuer juga menyebut gol 0-1 dari sudut pandang Munich sebagai "bola sial" dan menyoroti kaki kiri Güler yang bagus. "Ada tenaga yang kuat di baliknya, dia bisa melakukannya dengan mudah dan itulah yang membedakannya."

Direktur Olahraga Max Eberl menambahkan setelah kemenangan 4-3 di mikrofon DAZN: "Tentu saja itu bukan yang kami bayangkan hari ini dan Manu pasti juga tidak. Tapi begitulah sepak bola. Di satu pertandingan kamu adalah pahlawan dan di pertandingan berikutnya kamu di awal-awal dianggap bodoh karena membuat kesalahan." Pada leg pertama, Neuer berperan besar dalam kemenangan 2-1 berkat beberapa penyelamatan gemilang dan bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh UEFA. Namun, kenyataannya juga menunjukkan bahwa dalam beberapa aksi, ketika kiper ingin mempercepat permainan—seperti pada gol pertama Güler—dia tidak selalu tampil optimal.