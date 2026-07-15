Sebagaimana dilaporkan dalam podcast 'Auffe Süd' dari Sky, kini ada beberapa pihak di dalam klub yang mempertanyakan keputusan untuk melepas gelandang berusia 30 tahun tersebut.
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Kesalahan besar dalam bursa transfer? Kepergian Julian Brandt tanpa biaya transfer tampaknya memicu perdebatan di BVB
Menurut laporan tersebut, beberapa petinggi Dortmund mempertanyakan apakah sebenarnya tidak lebih tepat jika mereka menawarkan kontrak baru kepada Brandt dan melanjutkan kerja sama dengannya hingga setelah musim panas. Meskipun latar belakang yang lebih rinci tidak diungkap, tampaknya hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa BVB kini harus mencari pengganti Brandt terlebih dahulu. Pencarian tersebut masih berlanjut, namun kemungkinan akan segera berakhir dengan perekrutan Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
Kontrak Brandt bersama BVB berakhir pada 30 Juni 2026, setelah ia dan klub telah sepakat pada musim semi lalu untuk mengakhiri kerja sama mereka setelah tujuh tahun bersama. Sejak 1 Juli, pemain berusia 30 tahun ini tidak terikat dengan klub mana pun dan karenanya dapat direkrut tanpa biaya transfer.
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Klub-klub Bundesliga menunjukkan minat untuk merekrut Julian Brandt
Nasib pemain yang telah 48 kali membela tim nasional Jerman (dengan tiga gol) ini masih sama sekali belum jelas. Berbagai klub Bundesliga dilaporkan telah menyatakan minatnya, namun kemungkinan ia tetap bertahan di Jerman terbilang kecil.
Di satu sisi, faktor olahraga serta tuntutan finansial yang diajukan oleh gelandang serang ini dilaporkan secara signifikan membatasi pilihan klub-klub di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Werder Bremen memang berulang kali dianggap sebagai kandidat terkuat, namun keterbatasan finansial klub asal Jerman Utara tersebut membuat transfer ini sulit terwujud. Di sisi lain, Brandt sendiri tampaknya lebih memilih pindah ke luar negeri untuk merasakan pengalaman yang benar-benar baru di masa-masa akhir kariernya.
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Ke mana Julian Brandt akan pindah pada musim depan?
Padahal, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, ada banyak klub yang dikaitkan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut. Dari Spanyol, kabarnya Atlético Madrid sempat menanyakan kabar tentangnya, namun minat tersebut tampaknya kini sudah mereda. Pekan lalu, Betis Sevilla ikut masuk dalam perburuan, namun hingga kini belum ada perkembangan konkret dari pihak mereka.
Dari Belanda, beredar rumor bahwa Ajax Amsterdam, melalui Direktur Teknis mereka Jordi Cruyff, sangat tertarik untuk merekrut Brandt, sementara dari Italia, AS Roma juga dilaporkan telah melakukan pendekatan.
Daniel Farke, mantan pelatih tim U-23 BVB, juga dikabarkan telah mengincar pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman ini. Menurut laporan media Inggris, Farke ingin membawa Brandt ke Leeds United.
Selama membela BVB, pemain berusia 30 tahun ini mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam total 307 pertandingan resmi. Namun, pada akhirnya ia “hanya” meraih satu gelar besar bersama tim Kuning-Hitam, yaitu gelar Piala Jerman 2021. Baik di final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid maupun pada pertandingan terakhir musim Bundesliga 2022/23, Brandt gagal meraih gelar tertinggi bersama Dortmund.
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