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Kesabaran mulai habis di Turin! Juventus menyiapkan pengganti pada Januari hanya beberapa pekan setelah kedatangan Woltemade
Woltemade menghadapi sorotan setelah gagal mengeksekusi peluang emas
Menurut La Gazzetta dello Sport, masa bulan madu Woltemade di Juventus telah berakhir dengan sangat cepat, karena Juventus sudah mulai memantau calon pengganti. Penyerang jangkung itu bergabung dengan klub Serie A tersebut dari Newcastle United dengan kesepakatan pinjaman langsung senilai £3,5 juta, tetapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Turin.
Kekhawatiran terkait kecocokannya untuk raksasa Italia itu dilaporkan makin membesar setelah jeda internasional terbaru bersama Jerman di UEFA Nations League. Dalam laga melawan Serbia, Woltemade melakukan sebuah peluang gagal mencolok yang cepat viral, gagal mencetak gol dari jarak hanya dua yard dengan gawang terbuka di hadapannya.
Pemain internasional Jerman itu diharapkan bisa mendapat manfaat dari tatanan baru tim nasional di bawah Jurgen Klopp, dengan bos Juve Luciano Spalletti berharap sang striker akan kembali ke Turin dengan semangat baru. Namun, menit bermainnya yang terbatas dan kurang tajam dalam penyelesaian akhir menunjukkan cerita yang berbeda.
- Getty Images Sport
Tidak cocok secara taktis di Allianz Stadium
Dengan tinggi menjulang 1,98 m, Woltemade secara fisik menyerupai target man tradisional, tetapi gaya bermainnya justru memunculkan gesekan taktis. Sang pemain secara terbuka mengakui bahwa duel udara bukan kekuatan utamanya, dan ia kerap lebih suka turun lebih dalam serta beroperasi sebagai penyerang kedua.
Ketidaksesuaian antara profil fisiknya dan perannya di atas lapangan membuatnya kesulitan mengamankan tempat sebagai starter secara konsisten. Woltemade sudah mencatatkan tiga penampilan di Serie A untuk Juventus tanpa mencetak gol maupun assist, dan baru sekali menjebol gawang dengan warna Bianconeri, yakni lewat eksekusi penalti dalam kemenangan 5-0 di Liga Europa atas NEC Nijmegen.
Retegui dan Balogun muncul sebagai target
Pencarian sosok andalan baru sudah dimulai, dengan Giovanni Carnevali dikabarkan sedang mengevaluasi tiga target utama untuk memperkuat lini depan. Nama yang berada di daftar teratas adalah Mateo Retegui, mantan striker Atalanta yang kini bermain di Arab Saudi bersama Al-Qadsiah.
Selain itu, mantan bintang Arsenal Folarin Balogun juga telah diidentifikasi sebagai sosok yang diminati. Penyerang Monaco itu, yang sebelumnya telah menunjukkan kualitasnya di Ligue 1 dan di level internasional bersama Amerika Serikat, menawarkan mobilitas dan kemampuan penyelesaian akhir yang saat ini kurang dimiliki Woltemade. Situasi Balogun di Monaco terus dipantau dengan saksama saat Juventus mempertimbangkan kelayakan finansial untuk merekrut penyerang berperingkat tinggi tersebut.
- Getty Images Sport
Solusi internal dan perencanaan masa depan
Selain para bintang mapan yang bermain di luar negeri, Juventus juga sedang melirik talenta domestik di Italia. Antonio Raimondo menjadi nama ketiga dalam daftar incaran, yang saat ini tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Frosinone dari Bologna.
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