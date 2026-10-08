Kesabaran mulai habis di Turin! Juventus menyiapkan pengganti pada Januari hanya beberapa pekan setelah kedatangan Woltemade

Menurut La Gazzetta dello Sport, masa bulan madu Woltemade di Juventus telah berakhir dengan sangat cepat, karena Juventus sudah mulai memantau calon pengganti. Penyerang jangkung itu bergabung dengan klub Serie A tersebut dari Newcastle United dengan kesepakatan pinjaman langsung senilai £3,5 juta, tetapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Turin.

Kekhawatiran terkait kecocokannya untuk raksasa Italia itu dilaporkan makin membesar setelah jeda internasional terbaru bersama Jerman di UEFA Nations League. Dalam laga melawan Serbia, Woltemade melakukan sebuah peluang gagal mencolok yang cepat viral, gagal mencetak gol dari jarak hanya dua yard dengan gawang terbuka di hadapannya.

Pemain internasional Jerman itu diharapkan bisa mendapat manfaat dari tatanan baru tim nasional di bawah Jurgen Klopp, dengan bos Juve Luciano Spalletti berharap sang striker akan kembali ke Turin dengan semangat baru. Namun, menit bermainnya yang terbatas dan kurang tajam dalam penyelesaian akhir menunjukkan cerita yang berbeda.