Berbagai video di media sosial menunjukkan tindakan yang terkadang brutal dari kepolisian Spanyol terhadap kelompok-kelompok suporter juara bertahan Jerman tersebut. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, dilaporkan telah terjadi kerusuhan dan bentrokan antara pihak berwenang dan para pendukung Bayern.
Kerusuhan dalam pertandingan Liga Champions di Madrid: Polisi Spanyol bertindak brutal terhadap para pendukung FC Bayern München
Dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana petugas kepolisian menyerang para penggemar dengan tongkat pemukul, mendorong-dorong mereka, mengumpulkan mereka, dan dalam beberapa kasus bahkan membawa mereka pergi dengan menggunakan kekerasan. Seorang pria lanjut usia, misalnya, dibawa pergi oleh pihak berwenang, sementara putrinya memanggilnya dengan putus asa.
Tidak ada pernyataan resmi dari Bayern, dan polisi di Madrid juga belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut. Hanya di media sosial saja tindakan petugas tersebut mendapat kritik tajam dan proporsionalitas operasi tersebut dipertanyakan.
Pada tahun 2017, sudah terjadi bentrokan dengan para pendukung Bayern
Insiden serupa pernah terjadi pada tahun 2017. Saat itu, pada pertandingan tandang Bayern di Estadio Santiago Bernabeu, polisi menyerbu blok penonton tamu saat jeda babak pertama dan menyerang para pendukung tim asal Munich tersebut.
Para pengamat juga menyebut tindakan tersebut tidak proporsional. Dalam tayangan televisi terlihat bagaimana polisi memukul para penggemar Bayern dengan tongkat pemukul. Pemicu insiden tersebut diduga adalah sebuah spanduk di blok FCB.