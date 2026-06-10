Kerusuhan dalam laga derby, hukuman berat bagi Torino dan Juventus: suporter dilarang melakukan perjalanan tandang hingga November

Para pendukung Torino dan Juventus tidak akan dapat mengikuti tim mereka dalam laga tandang selama sepuluh pekan pertama musim Serie A mendatang, hingga 3 November. Ini merupakan keputusan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ultras dalam derby pada 24 Mei lalu. Tindakan ini mencakup penutupan sektor tamu di stadion tempat Granata dan Bianconeri bertanding di kandang lawan serta larangan penjualan tiket untuk pertandingan tersebut kepada penduduk di wilayah yang terkena dampak. Secara khusus, seperti yang ditekankan oleh Sportmediaset, larangan ini berlaku bagi penduduk di Piemonte untuk pertandingan Torino dan bagi penduduk di Piemonte serta Lombardia untuk pertandingan Juventus.





Para pendukung Granata sudah menjadi sasaran tindakan pembatasan pada musim yang baru saja berakhir setelah insiden yang terjadi pada pertandingan Torino-Verona pada 11 April lalu, dengan larangan bertandang ke Cremona dan Udine. Pelaksanaan tindakan ini akan diserahkan kepada para prefek di provinsi-provinsi yang terkait dengan pertandingan tersebut.



