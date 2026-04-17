Kerugian besar, namun tetap meraup untung: FC Bayern München tampaknya akan melepas Sacha Boey secara permanen

Menurut kabar yang beredar, jumlah yang harus dibayarkan Gala kepada Bayern jika terjadi kesepakatan permanen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta euro. Pada akhirnya, juara Bundesliga tersebut, yang telah membayar 30 juta euro untuk Boey pada Januari 2024, akan mengalami kerugian transfer yang cukup besar sebesar sekitar 15 juta euro jika pemain tersebut dijual.

Bayern merekrut pemain berusia 25 tahun itu pada awal 2024, saat itu masih di bawah asuhan mantan pelatih Thomas Tuchel, sebagai solusi atas kekurangan pemain di posisi bek kanan. Namun, di Munich, Boey tidak pernah benar-benar mampu meyakinkan, sebagian karena beberapa cedera berkepanjangan.

Baik di bawah asuhan Tuchel maupun penggantinya, Vincent Kompany, pemain asal Prancis ini tidak berhasil menembus starting eleven secara konsisten. Secara keseluruhan, ia hanya mencatatkan 38 penampilan untuk FCB, dengan mencetak satu gol dan memberikan lima assist.