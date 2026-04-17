Seperti yang dilaporkan dalam podcast Bild 'Bayern Insider', klub papan atas Turki tersebut berencana untuk menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati pada musim dingin lalu untuk bek kanan asal Prancis tersebut, sehingga Boey akan resmi menjadi pemain tetap klub.
Kerugian besar, namun tetap meraup untung: FC Bayern München tampaknya akan melepas Sacha Boey secara permanen
Menurut kabar yang beredar, jumlah yang harus dibayarkan Gala kepada Bayern jika terjadi kesepakatan permanen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta euro. Pada akhirnya, juara Bundesliga tersebut, yang telah membayar 30 juta euro untuk Boey pada Januari 2024, akan mengalami kerugian transfer yang cukup besar sebesar sekitar 15 juta euro jika pemain tersebut dijual.
Bayern merekrut pemain berusia 25 tahun itu pada awal 2024, saat itu masih di bawah asuhan mantan pelatih Thomas Tuchel, sebagai solusi atas kekurangan pemain di posisi bek kanan. Namun, di Munich, Boey tidak pernah benar-benar mampu meyakinkan, sebagian karena beberapa cedera berkepanjangan.
Baik di bawah asuhan Tuchel maupun penggantinya, Vincent Kompany, pemain asal Prancis ini tidak berhasil menembus starting eleven secara konsisten. Secara keseluruhan, ia hanya mencatatkan 38 penampilan untuk FCB, dengan mencetak satu gol dan memberikan lima assist.
Boey kembali menjadi pemain inti di Galatasaray
Di Galatasaray, keadaan Boey justru jauh lebih baik. Di klub juara terbanyak Süper Lig ini, pemain berusia 25 tahun itu secara rutin mendapat kesempatan bermain (13 penampilan di semua kompetisi), sehingga kini masa peminjamannya terbukti menjadi situasi yang menguntungkan bagi semua pihak.
Di Bayern, Boey sudah cukup lama masuk dalam daftar pemain yang akan dijual. Sudah sejak musim panas lalu klub ingin menjualnya agar gaji tahunannya yang dikabarkan mencapai tiga juta euro dapat diinvestasikan ke tempat lain, namun pemain asal Prancis itu menolak semua tawaran dari klub lain. Hal ini bahkan membuat para petinggi klub asal Munich kesal.
Boey masih memiliki kontrak dengan Bayern yang berlaku hingga akhir Juni 2028.