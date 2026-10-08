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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

'Kerugian besar!' - Marco Rose mengonfirmasi pukulan besar akibat cedera Alex Scott saat Thomas Tuchel meminta maaf atas kemunduran tugas bersama Inggris

M. Rose
A. Scott
AFC Bournemouth
Premier League

Pelatih kepala Bournemouth Marco Rose mengonfirmasi pukulan cedera besar bagi timnya dengan mengungkapkan bahwa gelandang bintang Alex Scott dipastikan akan menepi untuk waktu yang lama. Kabar ini menjadi kemunduran besar bagi Bournemouth, yang menjalani awal sulit dalam kampanye Premier League.

  • Gelandang bintang terancam menepi selama sebulan

    Berbicara tentang prognosis cederanya, Rose mengungkapkan frustrasinya setelah kehilangan salah satu pemain paling berpengaruhnya usai Scott mengalami cedera tersebut selama jeda internasional baru-baru ini, saat England menjalani empat pertandingan UEFA Nations League. "Saya bukan dokter," kata Rose. "Cedera pada otot. Kami akan melakukan pemindaian dalam beberapa hari, tetapi kami akan kehilangannya selama empat hingga lima pekan. Saya sangat kecewa dan ini kehilangan besar." Manajer asal Jerman itu tetap diplomatis terkait situasi terjadinya cedera tersebut, dengan menambahkan: "Ini mengecewakan. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Kami sangat senang dia berada di tim nasional England. Dia tampil baik."

    Absennya Scott akan sangat terasa di Vitality Stadium, tempat ia telah memantapkan diri sebagai langganan di starting XI. Ia telah tampil dalam enam dari tujuh pertandingan Bournemouth di semua kompetisi sejauh musim ini, dengan sumbangan satu gol dan dua assist.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Tuchel menyampaikan permintaan maaf kepada bos Bournemouth

    Cedera itu juga memicu respons dari pelatih England Thomas Tuchel, yang mengungkapkan bahwa masalah medis tersebut datang sebagai kejutan bagi semua pihak yang terlibat. Terlepas dari masalah yang mendasarinya, Scott mampu bermain selama 70 menit saat England meraih kemenangan dominan 7-0 atas Kroasia. Tuchel menegaskan bahwa staf tim nasional tidak mengetahui adanya keluhan fisik apa pun dari sang pemain sebelum atau selama pertandingan, seraya menekankan bahwa keselamatan pemain selalu menjadi prioritas FA.

    "Tidak ada kekhawatiran sebelum pertandingan, tidak dari pemain, tidak dari departemen medis," kata Tuchel. "Bagi kami, kesehatan pemain selalu yang utama, itu tidak akan pernah berubah. Kami sama sekali tidak mengambil risiko. Kami sangat sedih dan kecewa karena ini terjadi. Saya bisa memahami kekecewaan klub, tetapi saya secara pribadi tidak berhubungan dengan klub. Saya berhubungan dengan pemain dan tentu saja saya minta maaf untuk Marco, untuk kolega saya yang kehilangan seorang pencetak gol."

  • Bournemouth mencari percikan di kompetisi domestik

    Kehilangan Scott datang pada momen yang genting bagi Bournemouth, yang tetap menjadi satu dari hanya tiga tim Premier League yang belum meraih kemenangan musim ini. Tim asuhan Rose mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan dari lima pertandingan liga pembuka mereka, dengan laga terbaru berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 melawan Liverpool. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Bournemouth adalah mereka sempat unggul pada satu titik di masing-masing dari empat pertandingan lainnya, hanya untuk kehilangan keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang atau kekalahan.

    Terlepas dari kesulitan mereka di kompetisi domestik, ada kilasan kualitas yang terlihat, terutama dalam kiprah mereka di Eropa. Tim asuhan Rose mampu mengamankan kemenangan 2-1 yang mendongkrak moral saat bertandang ke markas Real Sociedad di Liga Europa, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tinggi.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Jadwal pertandingan mendatang menguji kedalaman skuad Bournemouth

    Rose kini harus menemukan cara untuk melewati rangkaian laga berat tanpa motor di lini tengahnya, dimulai pada Sabtu saat timnya kembali beraksi di Premier League melawan Chelsea di Vitality Stadium.

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