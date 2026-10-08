Getty Images Sport
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'Kerugian besar!' - Marco Rose mengonfirmasi pukulan besar akibat cedera Alex Scott saat Thomas Tuchel meminta maaf atas kemunduran tugas bersama Inggris
Gelandang bintang terancam menepi selama sebulan
Berbicara tentang prognosis cederanya, Rose mengungkapkan frustrasinya setelah kehilangan salah satu pemain paling berpengaruhnya usai Scott mengalami cedera tersebut selama jeda internasional baru-baru ini, saat England menjalani empat pertandingan UEFA Nations League. "Saya bukan dokter," kata Rose. "Cedera pada otot. Kami akan melakukan pemindaian dalam beberapa hari, tetapi kami akan kehilangannya selama empat hingga lima pekan. Saya sangat kecewa dan ini kehilangan besar." Manajer asal Jerman itu tetap diplomatis terkait situasi terjadinya cedera tersebut, dengan menambahkan: "Ini mengecewakan. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Kami sangat senang dia berada di tim nasional England. Dia tampil baik."
Absennya Scott akan sangat terasa di Vitality Stadium, tempat ia telah memantapkan diri sebagai langganan di starting XI. Ia telah tampil dalam enam dari tujuh pertandingan Bournemouth di semua kompetisi sejauh musim ini, dengan sumbangan satu gol dan dua assist.
- Getty Images Sport
Tuchel menyampaikan permintaan maaf kepada bos Bournemouth
Cedera itu juga memicu respons dari pelatih England Thomas Tuchel, yang mengungkapkan bahwa masalah medis tersebut datang sebagai kejutan bagi semua pihak yang terlibat. Terlepas dari masalah yang mendasarinya, Scott mampu bermain selama 70 menit saat England meraih kemenangan dominan 7-0 atas Kroasia. Tuchel menegaskan bahwa staf tim nasional tidak mengetahui adanya keluhan fisik apa pun dari sang pemain sebelum atau selama pertandingan, seraya menekankan bahwa keselamatan pemain selalu menjadi prioritas FA.
"Tidak ada kekhawatiran sebelum pertandingan, tidak dari pemain, tidak dari departemen medis," kata Tuchel. "Bagi kami, kesehatan pemain selalu yang utama, itu tidak akan pernah berubah. Kami sama sekali tidak mengambil risiko. Kami sangat sedih dan kecewa karena ini terjadi. Saya bisa memahami kekecewaan klub, tetapi saya secara pribadi tidak berhubungan dengan klub. Saya berhubungan dengan pemain dan tentu saja saya minta maaf untuk Marco, untuk kolega saya yang kehilangan seorang pencetak gol."
Bournemouth mencari percikan di kompetisi domestik
Kehilangan Scott datang pada momen yang genting bagi Bournemouth, yang tetap menjadi satu dari hanya tiga tim Premier League yang belum meraih kemenangan musim ini. Tim asuhan Rose mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan dari lima pertandingan liga pembuka mereka, dengan laga terbaru berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 melawan Liverpool. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Bournemouth adalah mereka sempat unggul pada satu titik di masing-masing dari empat pertandingan lainnya, hanya untuk kehilangan keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang atau kekalahan.
Terlepas dari kesulitan mereka di kompetisi domestik, ada kilasan kualitas yang terlihat, terutama dalam kiprah mereka di Eropa. Tim asuhan Rose mampu mengamankan kemenangan 2-1 yang mendongkrak moral saat bertandang ke markas Real Sociedad di Liga Europa, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tinggi.
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan mendatang menguji kedalaman skuad Bournemouth
Rose kini harus menemukan cara untuk melewati rangkaian laga berat tanpa motor di lini tengahnya, dimulai pada Sabtu saat timnya kembali beraksi di Premier League melawan Chelsea di Vitality Stadium.
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