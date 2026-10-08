Berbicara tentang prognosis cederanya, Rose mengungkapkan frustrasinya setelah kehilangan salah satu pemain paling berpengaruhnya usai Scott mengalami cedera tersebut selama jeda internasional baru-baru ini, saat England menjalani empat pertandingan UEFA Nations League. "Saya bukan dokter," kata Rose. "Cedera pada otot. Kami akan melakukan pemindaian dalam beberapa hari, tetapi kami akan kehilangannya selama empat hingga lima pekan. Saya sangat kecewa dan ini kehilangan besar." Manajer asal Jerman itu tetap diplomatis terkait situasi terjadinya cedera tersebut, dengan menambahkan: "Ini mengecewakan. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Kami sangat senang dia berada di tim nasional England. Dia tampil baik."

Absennya Scott akan sangat terasa di Vitality Stadium, tempat ia telah memantapkan diri sebagai langganan di starting XI. Ia telah tampil dalam enam dari tujuh pertandingan Bournemouth di semua kompetisi sejauh musim ini, dengan sumbangan satu gol dan dua assist.