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Kerja keras tak pernah berhenti! Alisha Lehmann tetap berolahraga di gym selama liburan yang cerah bersama pacarnya, Montel McKenzie - sementara bintang asal Swiss itu meninggalkan masalah degradasi di WSL di rumah
Liburan ke Jamaika dan sesi olahraga di gym
Untuk berbagi kabar terbaru dengan para pengikutnya yang sangat banyak, Lehmann mengunggah foto selfie di depan cermin di Instagram Story-nya bersama pacarnya, Montel McKenzie, sebelum mengungkap destinasi tropis mereka. Berpose di depan papan tanda raksasa di pantai yang indah, ia menegaskan bahwa pasangan tersebut sedang menikmati liburan yang cerah di Jamaika. Keduanya tampak dalam kondisi prima, membuktikan bahwa rutinitas kebugaran mereka tidak berhenti bahkan saat sedang berlibur santai. Bagi Lehmann, liburan di Jamaika ini berfungsi sebagai istirahat mental yang sangat dibutuhkan setelah akhir musim domestik yang mengecewakan. Leicester City baru-baru ini terdegradasi dari Women's Super League setelah kekalahan yang menyakitkan dalam adu penalti melawan Charlton Athletic. Bintang asal Swiss ini jelas fokus pada pemulihan fisiknya.
Nasib yang bertolak belakang di lapangan
Sementara Lehmann berusaha melupakan rasa pahit degradasi, pasangannya masih menikmati euforia kemenangan spektakuler. McKenzie baru-baru ini mengangkat trofi Baller League UK yang sangat didambakan di The O2 Arena, tempat timnya meraih kemenangan menegangkan 5-2 atas NDL FC. Pasangan ini saling berciuman penuh gairah di atas lapangan untuk merayakan pencapaian bersejarah tersebut, yang menunjukkan ikatan kuat di antara mereka. Merenungkan hubungan mereka, McKenzie sebelumnya mengatakan kepada Daily Mail tentang bagaimana kehadirannya memengaruhi dirinya: "Tentu saja, hal itu memberi dorongan seperti ketika ada anggota keluarga atau teman yang menonton." Dinamika yang saling mendukung ini jelas tercermin dalam sesi latihan bersama di Jamaika saat mereka saling mendorong untuk menjaga kondisi fisik.
Penghargaan individu di tengah kesulitan tim
Meskipun klubnya mengalami kegagalan secara kolektif, Lehmann justru mencatatkan musim yang anehnya sukses secara pribadi. Penyerang ini bergabung dengan klub asal Midlands tersebut pada Januari, namun hanya tampil dalam sembilan pertandingan dan lima kali sebagai starter sepanjang musim. Dengan total waktu bermain hanya 502 menit, ia menyaksikan timnya kalah dalam setiap pertandingan yang ia ikuti. Namun, dengan memanfaatkan basis penggemar global yang sangat besar dengan lebih dari 15 juta pengikut, ia secara mengejutkan berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar dan Gol Terbaik Musim Ini. Satu-satunya golnya melawan mantan klubnya, Aston Villa, membuatnya meraih penghargaan yang terakhir, yang menyoroti pengaruh besar yang dimiliki popularitasnya di luar lapangan, bahkan ketika kontribusinya di lapangan untuk The Foxes sangat terbatas karena masalah kebugaran.
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Keputusan besar menanti sang penyerang
Ke depan, Lehmann dihadapkan pada proyek pembenahan besar-besaran dan dilema berat terkait karier profesionalnya. Ikon global ini harus segera memutuskan apakah akan tetap bersama Leicester dan berjuang untuk promosi dari divisi kedua atau mencari transfer ke klub lain. Untuk saat ini, menghabiskan waktu berkualitas di Jamaika menjadi pelarian yang sempurna sebelum ia harus mengambil keputusan penting.