Kerja keras tak pernah berhenti! Alisha Lehmann tetap berolahraga di gym selama liburan yang cerah bersama pacarnya, Montel McKenzie - sementara bintang asal Swiss itu meninggalkan masalah degradasi di WSL di rumah

Meskipun klubnya mengalami kegagalan secara kolektif, Lehmann justru mencatatkan musim yang anehnya sukses secara pribadi. Penyerang ini bergabung dengan klub asal Midlands tersebut pada Januari, namun hanya tampil dalam sembilan pertandingan dan lima kali sebagai starter sepanjang musim. Dengan total waktu bermain hanya 502 menit, ia menyaksikan timnya kalah dalam setiap pertandingan yang ia ikuti. Namun, dengan memanfaatkan basis penggemar global yang sangat besar dengan lebih dari 15 juta pengikut, ia secara mengejutkan berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar dan Gol Terbaik Musim Ini. Satu-satunya golnya melawan mantan klubnya, Aston Villa, membuatnya meraih penghargaan yang terakhir, yang menyoroti pengaruh besar yang dimiliki popularitasnya di luar lapangan, bahkan ketika kontribusinya di lapangan untuk The Foxes sangat terbatas karena masalah kebugaran.