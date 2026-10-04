Kerja keras! Kapten Fernandes memperingatkan Portugal harus menderita untuk mengalahkan Norwegia yang berbahaya

Kapten Portugal Bruno Fernandes akan menjadi jangkar lini tengah timnya saat Portugal menjamu Norwegia dalam laga Grup A4 UEFA Nations League di Estadio do Dragao. Portugal berada di puncak klasemen grup dengan sembilan poin setelah memenangi tiga pertandingan pembuka.

Gelandang Manchester United itu memainkan peran penting dalam kemenangan terbaru atas Wales, Norwegia, dan Denmark.

Fernandes memperkirakan pertarungan berat lainnya melawan tim asuhan Stale Solbakken.