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Alvino Hanafi
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Kerja keras! Kapten Fernandes memperingatkan Portugal harus menderita untuk mengalahkan Norwegia yang berbahaya

Portugal
B. Fernandes
Portugal vs Norway
Norway
UEFA Nations League A

Kapten Portugal Bruno Fernandes memuji kerja keras timnya dalam bertahan setelah kemenangan mereka atas Norwegia di Oslo. Gelandang itu menegaskan bahwa Portugal harus menghargai kerja keras yang diperlukan untuk meredam serangan berbahaya Norwegia.

  • Fernandes memimpin Portugal dalam kepulangan ke Porto

    Kapten Portugal Bruno Fernandes akan menjadi jangkar lini tengah timnya saat Portugal menjamu Norwegia dalam laga Grup A4 UEFA Nations League di Estadio do Dragao. Portugal berada di puncak klasemen grup dengan sembilan poin setelah memenangi tiga pertandingan pembuka.

    Gelandang Manchester United itu memainkan peran penting dalam kemenangan terbaru atas Wales, Norwegia, dan Denmark.

    Fernandes memperkirakan pertarungan berat lainnya melawan tim asuhan Stale Solbakken.

  • Kapten memuji kerja lini pertahanan saat kemenangan di Oslo

    Merefleksikan kemenangan Portugal 2-1 atas Norwegia pada September, Fernandes mengakui bahwa tim harus melalui momen-momen sulit. Ia menekankan pentingnya menghargai disiplin pertahanan skuad di bawah pelatih kepala Jorge Jesus.

    Fernandes mencatat bahwa lini belakang Portugal merespons dengan efektif ketika mendapat ujian.

    "Kami harus berjuang dalam pertandingan pertama melawan Norwegia; tim dengan kualitas hebat yang menimbulkan masalah," kata Fernandes kepada wartawan. "Kami harus mengakui dan menghargai kerja pertahanan yang dilakukan, yang bagus. Kami kebobolan peluang yang tidak kami inginkan, tetapi pada saat yang sama, kami mampu tampil sangat efektif dalam bertahan."

  • Trio gelandang membidik untuk mendikte tempo di Estadio do Dragao

    Fernandes akan berduet dengan Vitinha dan Ruben Neves di lini tengah untuk mengatur penguasaan bola dan menciptakan peluang bagi penyerang sayap Rafael Leao dan Goncalo Ramos. Portugal berupaya membatasi aliran suplai bola kepada para penyerang kunci Norwegia.

    Portugal telah mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan internasional terakhir mereka.

    Sang kapten menyoroti kontrol lini tengah sebagai kunci untuk mengamankan kemenangan.

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  • Portugal fokus mempertahankan rekor sempurna di fase grup

    Fernandes dan rekan-rekannya menargetkan tiga poin di Porto untuk semakin dekat ke perempat final UEFA Nations League. Kemenangan akan mempertahankan rekor tak terkalahkan Portugal di kandang dalam kompetisi ini.

    Norwegia tetap berada di posisi ketiga Grup A4 dengan tiga poin.

    Pertandingan dimulai pada pukul 18.45 GMT.

UEFA Nations League A
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