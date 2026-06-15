Wasit asal Australia, Shaun Evans, telah memicu kontroversi besar pertama di Piala Dunia, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi buruk baginya.
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Keriuhan besar di Piala Dunia terkait "simbol neonazi sayap kanan"! Tuduhan serius dilayangkan kepada wasit dalam pertandingan DFB melawan Curacao
Saat siaran langsung Piala Dunia beralih ke ruang VAR di Dallas sesaat sebelum pertandingan dimulai untuk memperkenalkan wasit video asisten (VAR) pada laga pembuka Jerman melawan Curacao, Evans membuat gerakan yang sekilas tampak tak berbahaya dengan jari-jarinya di paha. Ia membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk, sementara jari-jari lainnya terbuka lebar, dan lengannya menggantung dengan santai.
Adegan yang tampak biasa saja namun berdampak besar. Sebab tak lama setelah itu, beredar di X tangkapan layar pertama yang memunculkan pertanyaan: Apakah Evans baru saja menunjukkan simbol "White Power"?
Sebagai latar belakang: Gerakan di mana tiga jari yang direntangkan membentuk huruf W, sementara ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran yang melambangkan huruf P, merupakan simbol dari kelompok ekstrem kanan. Namun, lingkaran yang dibentuk dengan ibu jari dan jari telunjuk juga merupakan gestur "Oke" yang umum dan sehari-hari—seperti dalam olahraga selam. Atau mungkin Evans hanya bercanda seperti anak-anak dengan yang disebut "Circle Game"?
Dalam permainan ini, seseorang juga membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu mencoba menarik perhatian teman atau kenalan agar mereka melihat melalui lingkaran yang terbentuk. Jika mereka melakukannya, menurut aturan, seseorang boleh menepuk lengan atas mereka.
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FIFA meminta Evans untuk memberikan penjelasan terkait "simbol neonazi sayap kanan"
Jadi, ruang interpretasi dalam kasus Evans cukup luas. Hal yang bisa merugikan Evans adalah fakta bahwa gestur "White Power" dengan jari-jari tangan cukup dikenal di Oseania, terutama karena pelaku penyerangan di Christchurch, Australia, pernah menunjukkan gestur tersebut selama persidangan. Pada tahun 2019, teroris sayap kanan Brenton Tarrant menembak mati 51 orang dan melukai 50 orang lainnya, beberapa di antaranya mengalami luka parah, dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.
FIFA telah "mencatat" insiden yang melibatkan Evans, demikian dilaporkan The Athletic. Namun, belum ada pernyataan lebih lanjut. Evans sendiri juga masih bungkam, namun jaringan anti-diskriminasi Fare, yang sebelumnya telah bekerja sama erat dengan FIFA dan UEFA, menuntut konsekuensi yang tegas.
"Menurut penilaian para ahli kami, gestur yang digunakan jelas menyerupai tanda 'OK' yang dibalik, yang digunakan di kalangan ekstremis kanan di seluruh dunia sebagai simbol 'White Power'," demikian bunyi pernyataan terkait insiden tersebut: "Mengapa seorang petugas VAR menggunakan simbol ini dalam turnamen sepak bola internasional, tepat pada saat ia tahu bahwa kamera sedang mengarah padanya? Hal ini hanya dapat berarti bahwa ia sengaja menunjukkan simbol neonazi sayap kanan ekstrem."
Akibatnya, "jelas bahwa wasit ini tidak boleh lagi berperan dalam Piala Dunia ini". Menurut laporan BBC, FIFA telah meminta Evans untuk memberikan penjelasan.
Anti-Defamation League memang mengklasifikasikan gestur tersebut sebagai simbol kebencian, namun menekankan bahwa karena adanya berbagai kemungkinan interpretasi, "kewaspadaan khusus" diperlukan dan "tidak boleh menarik kesimpulan terburu-buru mengenai niat seseorang yang menggunakan gestur tersebut".
Evans telah bertugas sebagai asisten video pada Piala Dunia 2022, dan di Liga A Australia, ia telah memimpin lebih dari 200 pertandingan.