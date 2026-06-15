Saat siaran langsung Piala Dunia beralih ke ruang VAR di Dallas sesaat sebelum pertandingan dimulai untuk memperkenalkan wasit video asisten (VAR) pada laga pembuka Jerman melawan Curacao, Evans membuat gerakan yang sekilas tampak tak berbahaya dengan jari-jarinya di paha. Ia membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk, sementara jari-jari lainnya terbuka lebar, dan lengannya menggantung dengan santai.

Adegan yang tampak biasa saja namun berdampak besar. Sebab tak lama setelah itu, beredar di X tangkapan layar pertama yang memunculkan pertanyaan: Apakah Evans baru saja menunjukkan simbol "White Power"?

Sebagai latar belakang: Gerakan di mana tiga jari yang direntangkan membentuk huruf W, sementara ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran yang melambangkan huruf P, merupakan simbol dari kelompok ekstrem kanan. Namun, lingkaran yang dibentuk dengan ibu jari dan jari telunjuk juga merupakan gestur "Oke" yang umum dan sehari-hari—seperti dalam olahraga selam. Atau mungkin Evans hanya bercanda seperti anak-anak dengan yang disebut "Circle Game"?

Dalam permainan ini, seseorang juga membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu mencoba menarik perhatian teman atau kenalan agar mereka melihat melalui lingkaran yang terbentuk. Jika mereka melakukannya, menurut aturan, seseorang boleh menepuk lengan atas mereka.