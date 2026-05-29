Kerim Alajbegovic
Kerim Alajbegovic: Pemain sayap muda berbakat asal Bosnia yang akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dan bermimpi bermain untuk Real Madrid

Saat Edin Dzeko yang berusia 40 tahun memasuki masa-masa akhir kariernya, sepak bola Bosnia memiliki calon bintang baru yang siap meneruskan estafet kesuksesan. Kerim Alajbegovic bahkan belum lahir ketika striker legendaris itu melakukan debut internasionalnya 19 tahun lalu, namun keduanya diprediksi akan menjadi tumpuan harapan negara mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara musim panas ini.

Sebagai produk akademi Bayer Leverkusen, Alajbegovic yang berusia 18 tahun telah mengalami kemajuan pesat sejak pindah dari Bundesliga Jerman ke liga Austria. Ia bergabung dengan Red Bull Salzburg musim panas lalu bahkan sebelum sempat melakukan debutnya bersama tim utama di BayArena — namun ia telah menunjukkan performa yang cukup meyakinkan bagi klub lamanya untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya.

Namun, itu tentu saja bukan langkah besar terakhir dari apa yang berpotensi menjadi karier gemilang di level tertinggi; bukan tidak mungkin Leverkusen akan berusaha memanfaatkan Alajbegovic segera di tengah spekulasi dengan sejumlah klub top Eropa, dan sang pemain sendiri telah mengakui bahwa ia bermimpi bermain untuk Real Madrid.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang bintang sepak bola Bosnia terbaru...

    Di sinilah semuanya bermula

    Meskipun ia merupakan pemain tim nasional Bosnia dan Herzegovina yang sedang naik daun, Alajbegovic sebenarnya lahir di Köln, Jerman, dari orang tua asal Bosnia. Ayahnya sekaligus agennya, Semin, juga pernah menjadi pesepakbola, yang menghabiskan seluruh kariernya di divisi-divisi bawah Jerman.

    Kerim memulai langkah pertamanya dalam perjalanan sepak bolanya sejak usia sangat muda, dengan bergabung di akademi klub kota kelahirannya, FC Koln, pada 2013. Ia menghabiskan delapan tahun untuk mengembangkan kemampuannya di sana sebelum direkrut oleh rival lokal mereka, Leverkusen, dalam sebuah perpindahan dini yang terbukti menjadi titik balik dalam kariernya.

    Werkself jelas menandainya sebagai talenta yang berpotensi menjadi pemain elit, karena ia tampil gemilang untuk tim U-17 pada musim 2022-23 saat berusia 15 tahun. Musim berikutnya, Alajbegovic sudah mulai mendapat menit bermain untuk tim U-19, dan catatan luar biasa berupa 28 gol dan assist bersama kelompok usia tersebut - termasuk 14 gol dalam 13 pertandingan - pada musim 2024-25 menarik minat Salzburg.

    Kesempatan besar

    Meskipun menorehkan prestasi gemilang di level junior, Aljabegovic secara mengejutkan tak pernah benar-benar tampil bersama tim utama Leverkusen, meskipun mantan pelatih kepala Xabi Alonso memang memasukkannya ke dalam skuad pertandingan baik di Bundesliga maupun Liga Champions selama musim terakhirnya memimpin tim.

    Akibatnya, Aljabegovic pindah ke tempat lain untuk mendapatkan kesempatan besarnya, bergabung dengan Salzburg - yang merupakan bagian dari grup tim Red Bull yang mencakup RB Leipzig - dengan biaya hanya €2 juta pada Juli 2025, beberapa bulan setelah ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Leverkusen.

    Pemain yang saat itu berusia 17 tahun itu langsung membuat mantan klubnya menyesali keputusan untuk melepasnya, dengan mencetak gol pada debut kompetitifnya di Piala Austria sebelum menandai penampilan perdananya di Bundesliga Austria dengan sebuah gol dan assist melawan Grazer AK. Tendangannya benar-benar luar biasa, saat ia mengarahkan bola dari tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang melengkung dan melesat melewati penjaga gawang.

    Hal itu menandai awal dari musim yang gemilang bagi Alajbegovic di lingkungan barunya, di mana sang remaja terus menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa, hingga akhirnya Leverkusen memutuskan untuk membelinya kembali hanya delapan bulan setelah melepasnya. Hal itu terjadi meskipun ia baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dengan Salzburg pada bulan September, tak lama setelah genap berusia 18 tahun.

    Setelah memantapkan dirinya sebagai pemain inti Die Roten Bullen, pemain sayap muda ini telah mencetak total 17 gol dan assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi, termasuk sebuah gol spektakuler di Liga Europa melawan Basel.

    Di level internasional, ia telah dipromosikan ke tim senior Bosnia, setelah mewakili negaranya dari level U15 hingga U21 - mungkin dengan tujuan untuk mencegah Jerman merekrutnya.

    Alajbegovic juga akan mewakili negaranya di Piala Dunia, setelah memainkan peran kunci dalam kualifikasi mereka - memberikan assist kepada striker legendaris Dzeko untuk gol penyeimbang yang krusial di semifinal play-off melawan Wales, sebelum tetap tenang untuk mengonversi penalti penentu kemenangan dalam adu penalti, dan kemudian mengulangi prestasi tersebut dalam kemenangan mengejutkan atas Italia di final.

    Kelebihan utama

    Profil online resmi Salzburg tentang Alajbegovic sudah cukup menggambarkan potensinya, meski dengan bahasa yang agak berlebihan: "Bakat luar biasa ini memukau dengan kreativitas, kecepatan, teknik yang sangat mumpuni, serta kesediaannya untuk memberikan segalanya demi tim."

    Namun, ketika Anda melihatnya bermain dengan performa terbaiknya, sulit untuk membantahnya. Sebagai pemain sayap yang menundukkan kepala dan menerobos pertahanan lawan, Alajbegovic memiliki semua trik dan kecepatan yang Anda harapkan dari pemain sayap elit modern, dikombinasikan dengan atribut yang benar-benar membedakannya.

    Alajbegovic adalah pemain yang bisa menggunakan kedua kakinya, artinya ia mampu memotong ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tembakan mematikan—sesuatu yang ia sukai—atau menciptakan peluang bagi rekan setimnya, dengan golnya melawan Grazer dan Basel sebagai contoh utama. Kemampuan menggunakan kedua kakinya ini juga membuatnya cukup serbaguna untuk bermain di sayap mana pun atau sebagai No.10.

    Alajbegovic sudah memiliki tinggi 6'1", menjadikannya sosok penyerang yang menakutkan secara fisik, dan itu adalah sesuatu yang dapat ia manfaatkan untuk keuntungannya di masa depan.

    Jelas bahwa pemain muda ini juga memiliki mentalitas dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk sukses. Dalam wawancara dengan FACE TV baru-baru ini, ia mengatakan, "Saat berada di lapangan, saya tidak takut pada siapa pun! Saya sangat percaya diri, dan saya bermain dengan cara yang sama baik saat melawan tim level atas maupun tim level bawah."

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Di usia 18 tahun, Alajbegovic bisa dimaklumi jika masih terlihat kurang matang di beberapa aspek. Pemain muda ini kemungkinan ingin meningkatkan efektivitas serangannya; mengingat beberapa posisi bagus yang berhasil ia ciptakan, catatan empat assist di semua kompetisi terbilang cukup minim.

    Seperti yang bisa diduga, mengingat usianya yang masih muda, Alajbegovic terkadang terlalu memaksakan diri, dan terlihat bahwa performanya menurun di tengah-tengah pertandingan. Ia juga perlu meningkatkan kontribusinya di lini pertahanan - terutama di liga yang levelnya lebih tinggi.

    Pemain internasional Bosnia ini juga telah mengumpulkan empat kartu kuning pada musim debutnya di Austria, yang mengindikasikan bahwa disiplinnya bisa menjadi masalah.


    Yang berikutnya... Ousmane Dembele?

    Meskipun ia mengidolakan Lionel Messi, gaya bermain Alajbegovic sebenarnya sangat mirip dengan dua bintang Paris Saint-Germain: Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.

    Meskipun ia memiliki latar belakang Eropa Timur, gaya menggiring bola dengan kepala tertunduk, dan tinggi badan yang sama dengan Kvaratskhelia, ia juga memiliki kelincahan dan kemampuan menggunakan kedua kaki yang menjadikan Dembele sebagai talenta istimewa.

    Memang, tendangannya terasa sangat mirip dengan Dembele, dengan Alajbegovic yang sering melakukan cut inside dan melepaskan tendangan dengan kedua kakinya dari luar kotak penalti. Ia juga memiliki kemampuan yang sama untuk beroperasi di ruang setengah, serta memiliki visi untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya.

    Penampilan gemilang Alajbegovic musim ini mungkin telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, mengingat namanya dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter, dan Roma di negaranya, namun masa depannya dalam jangka pendek sudah pasti (setidaknya untuk saat ini).

    Delapan bulan setelah menjual pemain sayap tersebut ke Salzburg bahkan sebelum ia melakukan debutnya di tim utama, Leverkusen telah mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €8 juta dalam kontrak remaja tersebut - jauh di bawah nilai pasarnya sebesar €22 juta (£19 juta/$22,5 juta), menurut Transfermarkt - untuk mengontraknya kembali dengan kontrak berdurasi lima tahun, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak berencana untuk segera menyetujui transfer lainnya.

    Kesepakatan ini telah dikonfirmasi sejak Maret, dengan direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, mengatakan bahwa pemain tersebut "tidak hanya memenuhi ekspektasi tinggi yang ditempatkan padanya di Salzburg, ia bahkan melampauinya dalam waktu yang sangat singkat".

    Menanggapi kepindahannya sendiri, Alajbegovic mengatakan: "Bagi saya, ini adalah langkah ke level yang lebih tinggi. Saya mengenal klub ini, dan Leverkusen memiliki standar tertinggi. Mereka adalah klub 16 besar di Eropa yang selalu bersaing di puncak Bundesliga. Banyak pemain muda sudah berhasil di sini. Saya juga memiliki tujuan itu."

    Namun, masih ada kemungkinan Leverkusen akan mencoba menjualnya begitu ia kembali. Ayah dan agen pemain tersebut baru-baru ini mengatakan kepada Bild bahwa "banyak klub tertarik" pada putranya, sebelum menambahkan: "Kami sengaja memilih untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Hubungan kami dengan klub dan pihak yang berwenang sangat baik."

    Namun, jelas bahwa BayArena bukanlah tujuan akhir Alajbegovic. Dalam wawancara dengan FACE TV baru-baru ini tentang ambisi kariernya yang tinggi, pemain muda itu mengatakan: "Saya belum menjadi bintang besar! Akan ada waktunya untuk itu! Memang benar bahwa saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjadi salah satunya. Saya ingin bermain untuk [Real] Madrid. Sejak kecil, saya bermimpi memberikan yang terbaik untuk bermain di Real. Jika itu Barcelona, saya juga tidak masalah dengan itu."