Kerim Alajbegovic: Pemain sayap muda berbakat asal Bosnia yang akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dan bermimpi bermain untuk Real Madrid

Profil online resmi Salzburg tentang Alajbegovic sudah cukup menggambarkan potensinya, meski dengan bahasa yang agak berlebihan: "Bakat luar biasa ini memukau dengan kreativitas, kecepatan, teknik yang sangat mumpuni, serta kesediaannya untuk memberikan segalanya demi tim."

Namun, ketika Anda melihatnya bermain dengan performa terbaiknya, sulit untuk membantahnya. Sebagai pemain sayap yang menundukkan kepala dan menerobos pertahanan lawan, Alajbegovic memiliki semua trik dan kecepatan yang Anda harapkan dari pemain sayap elit modern, dikombinasikan dengan atribut yang benar-benar membedakannya.

Alajbegovic adalah pemain yang bisa menggunakan kedua kakinya, artinya ia mampu memotong ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tembakan mematikan—sesuatu yang ia sukai—atau menciptakan peluang bagi rekan setimnya, dengan golnya melawan Grazer dan Basel sebagai contoh utama. Kemampuan menggunakan kedua kakinya ini juga membuatnya cukup serbaguna untuk bermain di sayap mana pun atau sebagai No.10.

Alajbegovic sudah memiliki tinggi 6'1", menjadikannya sosok penyerang yang menakutkan secara fisik, dan itu adalah sesuatu yang dapat ia manfaatkan untuk keuntungannya di masa depan.

Jelas bahwa pemain muda ini juga memiliki mentalitas dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk sukses. Dalam wawancara dengan FACE TV baru-baru ini, ia mengatakan, "Saat berada di lapangan, saya tidak takut pada siapa pun! Saya sangat percaya diri, dan saya bermain dengan cara yang sama baik saat melawan tim level atas maupun tim level bawah."