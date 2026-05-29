Kerim Alajbegovic: Pemain sayap muda berbakat asal Bosnia yang akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dan bermimpi bermain untuk Real Madrid

Penampilan gemilang Alajbegovic musim ini mungkin telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, mengingat namanya dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter, dan Roma di negaranya, namun masa depannya dalam jangka pendek sudah pasti (setidaknya untuk saat ini).
Delapan bulan setelah menjual pemain sayap tersebut ke Salzburg bahkan sebelum ia melakukan debutnya di tim utama, Leverkusen telah mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €8 juta dalam kontrak remaja tersebut - jauh di bawah nilai pasarnya sebesar €22 juta (£19 juta/$22,5 juta), menurut Transfermarkt - untuk mengontraknya kembali dengan kontrak berdurasi lima tahun, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak berencana untuk segera menyetujui transfer lainnya.
Kesepakatan ini telah dikonfirmasi sejak Maret, dengan direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, mengatakan bahwa pemain tersebut "tidak hanya memenuhi ekspektasi tinggi yang ditempatkan padanya di Salzburg, ia bahkan melampauinya dalam waktu yang sangat singkat".
Menanggapi kepindahannya sendiri, Alajbegovic mengatakan: "Bagi saya, ini adalah langkah ke level yang lebih tinggi. Saya mengenal klub ini, dan Leverkusen memiliki standar tertinggi. Mereka adalah klub 16 besar di Eropa yang selalu bersaing di puncak Bundesliga. Banyak pemain muda sudah berhasil di sini. Saya juga memiliki tujuan itu."
Namun, masih ada kemungkinan Leverkusen akan mencoba menjualnya begitu ia kembali. Ayah dan agen pemain tersebut baru-baru ini mengatakan kepada Bild bahwa "banyak klub tertarik" pada putranya, sebelum menambahkan: "Kami sengaja memilih untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Hubungan kami dengan klub dan pihak yang berwenang sangat baik."
Namun, jelas bahwa BayArena bukanlah tujuan akhir Alajbegovic. Dalam wawancara dengan FACE TV baru-baru ini tentang ambisi kariernya yang tinggi, pemain muda itu mengatakan: "Saya belum menjadi bintang besar! Akan ada waktunya untuk itu! Memang benar bahwa saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjadi salah satunya. Saya ingin bermain untuk [Real] Madrid. Sejak kecil, saya bermimpi memberikan yang terbaik untuk bermain di Real. Jika itu Barcelona, saya juga tidak masalah dengan itu."