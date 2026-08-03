Berbicara melalui kanal resmi klub, Alajbegovic mengungkapkan kebanggaannya setelah diperkenalkan oleh Juventus. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menginjakkan kaki di rumah barunya.

Merefleksikan kesan pertamanya tentang Turin, Alajbegovic berkata: "Kemarin di Allianz Stadium saya merasakan emosi yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk memulai, saya sangat bangga, ini kehormatan besar bisa mengenakan seragam ini dan saya akan memberikan segalanya."

Saat diminta menggambarkan gaya bermainnya, winger kelahiran Cologne itu menjelaskan bahwa ia adalah "pemain yang suka menguasai bola" dan menikmati menembak, menggiring bola, menciptakan peluang, serta mengoper untuk mendorong serangan ke depan.