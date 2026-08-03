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Kerim Alajbegovic buka suara soal 'kehormatan besar' bergabung dengan Juventus saat mantan wonderkid Bayer Leverkusen itu membidik kesuksesan di Serie A
Pemain muda menuntaskan kepindahan besar
Juventus secara resmi telah menuntaskan perekrutan Alajbegovic dari Leverkusen dengan biaya awal €33 juta, dengan bonus yang berpotensi menaikkan total paket menjadi €40 juta. Winger tim nasional Bosnia dan Herzegovina itu menyetujui kontrak lima tahun di Turin yang berlaku hingga Juni 2031. Alajbegovic tiba di Allianz Stadium setelah menjalani masa peminjaman yang impresif di Salzburg, tempat ia mencatatkan 13 gol dan empat assist dalam 44 penampilan.
- GOAL
Mimpi Alajbegovic di Turin
Berbicara melalui kanal resmi klub, Alajbegovic mengungkapkan kebanggaannya setelah diperkenalkan oleh Juventus. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menginjakkan kaki di rumah barunya.
Merefleksikan kesan pertamanya tentang Turin, Alajbegovic berkata: "Kemarin di Allianz Stadium saya merasakan emosi yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk memulai, saya sangat bangga, ini kehormatan besar bisa mengenakan seragam ini dan saya akan memberikan segalanya."
Saat diminta menggambarkan gaya bermainnya, winger kelahiran Cologne itu menjelaskan bahwa ia adalah "pemain yang suka menguasai bola" dan menikmati menembak, menggiring bola, menciptakan peluang, serta mengoper untuk mendorong serangan ke depan.
Sarat pengalaman internasional dan kesiapan
Alajbegovic sudah mengoleksi 11 caps dan dua gol untuk tim nasional senior Bosnia, termasuk satu gol di Piala Dunia 2026. Ia juga mengenang eksekusi penaltinya saat Bosnia menyingkirkan Italia dalam play-off Piala Dunia pada Maret lalu.
Mengenang kembali laga tersebut, Alajbegovic mengatakan: "Pertandingan melawan Italia adalah pertandingan yang bagus, untungnya kami menang pada akhirnya, tetapi itu sangat sulit dan mereka bermain sangat baik. Saya merasa siap untuk Serie A dan untuk sepakbola Italia. Bermain untuk tim terbesar di Italia adalah sebuah kebanggaan, dan saya harus bekerja keras untuk berkembang."
Ia menegaskan ambisinya untuk "beradaptasi sangat cepat dan langsung menunjukkan kualitas saya," seraya memberikan satu nasihat kepada dirinya yang lebih muda: "Percayalah pada diri sendiri, karena Anda bisa meraih banyak hal."
- Getty
Integrasi Spalletti menanti Alajbegovic
Alajbegovic kini bersiap untuk sepenuhnya bergabung ke dalam skuad tim utama Juventus di bawah Luciano Spalletti menjelang kampanye baru. Kemampuannya bermain di kedua sisi sayap, ditambah kemahirannya menggunakan kedua kaki, akan menjadi aset berharga dalam usahanya mengamankan peran sebagai starter. Juventus memulai musim Serie A mereka dengan tandang ke markas Frosinone yang baru promosi pada 23 Agustus.
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