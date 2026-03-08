Getty
Kericuhan Old Firm! Pendukung Celtic dan Rangers dipisahkan oleh polisi saat invasi lapangan yang memalukan mengaburkan pertandingan perempat final Piala Skotlandia
Gangguan pasca pertandingan di Ibrox
Seperti dilaporkan oleh BBC, ketegangan yang luar biasa dalam pertandingan perempat final Piala Skotlandia meledak secara dramatis segera setelah peluit akhir dibunyikan. Celtic berhasil meraih kemenangan 4-2 melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 0-0 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu, memicu para pendukungnya yang bersemangat untuk berlarian ke lapangan Ibrox yang suci dalam perayaan yang liar.
Namun, adegan gembira ini dengan cepat berubah menjadi sangat mengerikan saat pendukung Rangers yang marah menerobos pagar pembatas untuk menghadapi rival mereka. Lampu sorot diluncurkan ke udara, menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya, memaksa polisi dan petugas keamanan untuk segera membentuk barikade manusia di antara kedua kelompok sebelum kekacauan akhirnya mereda.
Pengembalian alokasi luar
Pertandingan yang sangat dinantikan ini memiliki makna khusus karena menandai kali pertama para pendukung Celtic mendapatkan alokasi penuh di Broomloan Stand sejak 2018. Sekitar 7.500 pendukung tim tamu hadir dalam pertandingan tersebut, langkah yang bertujuan untuk mengembalikan atmosfer sengit yang khas dalam derby terkenal ini.
Selama beberapa tahun sebelumnya, alokasi tempat duduk untuk tim tamu di kedua stadion mengalami fluktuasi drastis, seringkali berkurang menjadi kurang dari 1.000 kursi atau bahkan dihapus sepenuhnya. Menteri Urusan Korban dan Keamanan Masyarakat Skotlandia, Siobhan Brown, menggambarkan kekacauan setelah pertandingan piala pada Minggu sebagai "tidak dapat diterima".
Dia menambahkan: "Yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan pyrotechnics yang sembrono, yang berpotensi menyebabkan cedera serius."
SFA meluncurkan penyelidikan resmi.
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish Football Association) juga telah mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengecam perilaku para pendukung yang memasuki lapangan pertandingan setelah pertandingan perempat final Piala Skotlandia Scottish Gas di Stadion Ibrox hari ini. Penyelidikan akan segera dilakukan sesuai dengan Protokol Panel Yudisial."
Manajer merespons kekacauan
Manajer Celtic, Martin O'Neill, menanggapi insiden heboh selama wawancara pasca pertandingan, mengatakan: "Anda mengajukan banyak pertanyaan politik kepada saya saat ini, padahal saya sedang dalam keadaan euforia. Para pendukung meluap, insiden besar di akhir pertandingan, di mana-mana. Saya tidak meremehkannya sama sekali, saya akan memikirkannya dan berbicara dengan Anda nanti."
Di sisi lain, pelatih kepala Rangers, Danny Rohl, mengaku sebagian besar melewatkan konfrontasi agresif yang mengganggu akhir pertandingan yang melelahkan. Berbicara kepada Premier Sports segera setelah lapangan dibersihkan, ia menjelaskan keluarnya yang cepat dari bangku cadangan dan ketidaktahuannya mengenai invasi lapangan, hanya mencatat: "Saya tidak yakin apa yang terjadi di akhir, saya berada di terowongan."
