Kericuhan Old Firm! Pendukung Celtic dan Rangers dipisahkan oleh polisi saat invasi lapangan yang memalukan mengaburkan pertandingan perempat final Piala Skotlandia

Seperti dilaporkan oleh BBC, ketegangan yang luar biasa dalam pertandingan perempat final Piala Skotlandia meledak secara dramatis segera setelah peluit akhir dibunyikan. Celtic berhasil meraih kemenangan 4-2 melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 0-0 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu, memicu para pendukungnya yang bersemangat untuk berlarian ke lapangan Ibrox yang suci dalam perayaan yang liar.

Namun, adegan gembira ini dengan cepat berubah menjadi sangat mengerikan saat pendukung Rangers yang marah menerobos pagar pembatas untuk menghadapi rival mereka. Lampu sorot diluncurkan ke udara, menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya, memaksa polisi dan petugas keamanan untuk segera membentuk barikade manusia di antara kedua kelompok sebelum kekacauan akhirnya mereda.