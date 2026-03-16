Keributan terjadi hanya dua menit setelahnya! Lukas Podolski langsung kehilangan kendali tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti

Podolski dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Michal Gasparik pada masa tambahan waktu dan tak lama kemudian terlibat perebutan bola yang sengit dengan lawan-lawannya, Stratos Svarnas dan Michael Ameyaw. Dalam insiden tersebut, Ameyaw mencekik leher pemain berusia 40 tahun itu. Podolski terjatuh, sementara lawannya kembali menyenggol dadanya dengan lengan.

Podolski pun meledak amarahnya, meninju, dan mengenai perut Ameyaw. Wasit Pawel Raczkowski langsung memberikan kartu merah kepada pemain yang telah 130 kali membela timnas Jerman itu, hanya dua menit setelah ia masuk ke lapangan. Podolski, yang kini telah menerima kartu merah kelima dalam karier profesionalnya, terancam hukuman skorsing yang berat.