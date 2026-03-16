Lukas Podolski kehilangan kendali di liga Ekstraklasa Polandia. Dalam kemenangan 3-1 klubnya, Gornik Zabrze, pada laga puncak melawan Rakow Czestochowa, sang juara dunia 2014 itu diusir dari lapangan tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti karena melakukan tindakan kekerasan.
Keributan terjadi hanya dua menit setelahnya! Lukas Podolski langsung kehilangan kendali tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti
Podolski dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Michal Gasparik pada masa tambahan waktu dan tak lama kemudian terlibat perebutan bola yang sengit dengan lawan-lawannya, Stratos Svarnas dan Michael Ameyaw. Dalam insiden tersebut, Ameyaw mencekik leher pemain berusia 40 tahun itu. Podolski terjatuh, sementara lawannya kembali menyenggol dadanya dengan lengan.
Podolski pun meledak amarahnya, meninju, dan mengenai perut Ameyaw. Wasit Pawel Raczkowski langsung memberikan kartu merah kepada pemain yang telah 130 kali membela timnas Jerman itu, hanya dua menit setelah ia masuk ke lapangan. Podolski, yang kini telah menerima kartu merah kelima dalam karier profesionalnya, terancam hukuman skorsing yang berat.
Lukas Podolski masih menanti gol pertamanya musim ini bersama Gornik Zabrze
Bagi pemain berusia 40 tahun ini, musim yang naik-turun secara olahraga terus berlanjut. Di tahun kelimanya bersama Gornik, Podolski hanya menjadi pemain cadangan. Sejauh ini, ia telah tampil dalam dua belas pertandingan liga, namun tidak ada satupun yang ia mainkan selama 90 menit penuh. Penyerang ini masih menunggu gol pertamanya musim ini.
Berkat kemenangan kandang ini, Zabrze tetap bersaing dalam perebutan gelar juara liga utama Polandia. Klub ini berhasil menyalip Rakow dan saat ini menempati peringkat keempat klasemen. Selisih poin dengan pemuncak klasemen Zaglebie Lubin adalah tiga poin setelah 25 pekan pertandingan. Zabrze berharap meraih gelar juara pertama sejak 1988.
Data performa Lukas Podolski di Gornik Zabrze
Penampilan 130 Gol 25 Assist 22 Kartu kuning 24 Kartu merah 1