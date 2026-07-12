Meskipun gelandang Real Madrid itu mencetak dua gol yang membawa Three Lions meraih kemenangan 2-1 yang sangat ketat setelah perpanjangan waktu melawan Norwegia, kegembiraan pelatih asal Jerman itu tetap terbatas. Segera setelah peluit akhir dibunyikan, Tuchel tidak segan-segan menyampaikan kritiknya secara blak-blakan dan mengecam penampilan timnya.
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Keributan hebat setelah lolos ke semifinal Piala Dunia! Jude Bellingham, pahlawan kemenangan, membantah kritik dari Thomas Tuchel
"Saya tidak puas dengan penampilan para pemain. Kami sendiri yang membuat pertandingan ini menjadi sangat sulit," kata pelatih Inggris yang tampak kelelahan itu setelah pertandingan. "Hasilnya luar biasa. Kami lolos ke semifinal, itu luar biasa. Namun, saya tidak puas dengan penampilan mereka. Komitmen memang ada. Namun, kami membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi diri kami sendiri dengan cara kami bermain: ceroboh, banyak kesalahan teknis, tidak cukup cepat, dan tidak cukup konsisten. Kami beruntung hari ini!"
Kritik tersebut tidak dipahami oleh sang pahlawan pertandingan. Ketika Bellingham ditanya oleh seorang wartawan apakah kata-kata tegas Tuchel ini dapat memperkuat standar tinggi yang ditetapkan dan mendorong tim untuk tampil lebih baik, sang pemain bereaksi dengan kesal.
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Bagaimana reaksi Bellingham terhadap kritik Tuchel?
"Mungkin. Tapi mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain melawan Erling Haaland, Ödegaard, Nusa, dan Sörloth dalam kondisi seperti ini. Tidak mudah bermain melawan tim ini," balas Bellingham dengan nada yang jelas-jelas kesal.
Pemain bintang itu merujuk pada kondisi cuaca di negara bagian Florida, AS. Pertandingan di Miami itu berlangsung pada suhu 31 derajat Celcius dan kelembapan udara yang sangat tinggi.
Bellingham: "Kamu tidak akan memenangkan setiap pertandingan hanya dengan melakukan 1.000 operan"
Bellingham melanjutkan: "Kami telah berusaha menciptakan suasana yang positif dan sekarang, setelah kami masuk ke empat besar, kami harus terus melakukannya."
Sebagai penutup, pencetak dua gol tersebut berusaha mengarahkan fokus pada kekompakan tim dan karakter para pemain. “Saya tidak bisa cukup memuji rekan-rekan setim saya. Kamu tidak akan memenangkan setiap pertandingan hanya dengan melakukan 1.000 operan. Terkadang kamu juga harus menang dengan cara yang tidak indah. Kami berhasil melakukannya lagi hari ini,” kata pemain berusia 23 tahun itu.
Di semifinal, Inggris akan menghadapi juara bertahan Argentina pada Rabu mendatang pukul 21.00 waktu Jerman.
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