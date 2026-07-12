"Saya tidak puas dengan penampilan para pemain. Kami sendiri yang membuat pertandingan ini menjadi sangat sulit," kata pelatih Inggris yang tampak kelelahan itu setelah pertandingan. "Hasilnya luar biasa. Kami lolos ke semifinal, itu luar biasa. Namun, saya tidak puas dengan penampilan mereka. Komitmen memang ada. Namun, kami membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi diri kami sendiri dengan cara kami bermain: ceroboh, banyak kesalahan teknis, tidak cukup cepat, dan tidak cukup konsisten. Kami beruntung hari ini!"

Kritik tersebut tidak dipahami oleh sang pahlawan pertandingan. Ketika Bellingham ditanya oleh seorang wartawan apakah kata-kata tegas Tuchel ini dapat memperkuat standar tinggi yang ditetapkan dan mendorong tim untuk tampil lebih baik, sang pemain bereaksi dengan kesal.