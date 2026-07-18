Keributan di ruang ganti tim Prancis! Ousmane Dembélé dikabarkan membuat rekan-rekan setimnya kesal saat pertandingan melawan Spanyol

Menurut laporan surat kabar tersebut, para pemain tim Prancis merasa kesal dan menuduh Dembele berusaha mengalihkan perhatian dari kelemahannya sendiri saat berhadapan dengan tim Iberia yang tangguh.

Apakah insiden di ruang ganti tersebut berdampak pada pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris pada hari Sabtu di Miami hanyalah spekulasi belaka. Bagaimanapun, Dembele tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Inggris, sama seperti enam pemain starter semifinal lainnya.











