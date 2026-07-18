Sebagaimana dilaporkan oleh L'Equipe, penyerang Ousmane Dembele dilaporkan telah mengkritik tajam gaya pressing rekan-rekannya, yang kabarnya menimbulkan ketidakpuasan yang cukup besar. Prancis tertinggal 0-1 dari Spanyol saat jeda babak pertama, dan akhirnya kalah 0-2, sehingga impian mereka untuk meraih gelar juara pun pupus.
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Keributan di ruang ganti tim Prancis! Ousmane Dembélé dikabarkan membuat rekan-rekan setimnya kesal saat pertandingan melawan Spanyol
Menurut laporan surat kabar tersebut, para pemain tim Prancis merasa kesal dan menuduh Dembele berusaha mengalihkan perhatian dari kelemahannya sendiri saat berhadapan dengan tim Iberia yang tangguh.
Apakah insiden di ruang ganti tersebut berdampak pada pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris pada hari Sabtu di Miami hanyalah spekulasi belaka. Bagaimanapun, Dembele tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Inggris, sama seperti enam pemain starter semifinal lainnya.
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Spanyol mengakhiri kejayaan serangan Prancis
Namun, yang mendukung kritik Dembele adalah fakta bahwa Kylian Mbappe juga menyinggung soal tekanan (pressing) Prancis. Bintang Real Madrid itu menyoroti kurangnya komunikasi dan koordinasi, yang menurutnya menyebabkan tim Prancis tidak mampu mematahkan dominasi Rodri dan Fabian Ruiz di lini tengah.
Prancis tampil memukau di Piala Dunia ini hingga babak semifinal, dengan Mbappe, Dembele, dan bintang Bayern Munich Michael Olise yang menyumbangkan gol serta momen-momen gemilang dalam permainan. Namun, Spanyol berhasil mematahkan semangat Equipe Tricolore dan lolos ke final melawan Argentina dengan sangat layak.
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