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Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Keributan di Piala Dunia tampaknya tak terhindarkan: Peserta mengancam FIFA akan menghentikan pertandingan

World Cup
Iran

Dimensi politik Piala Dunia yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai memanas menjelang dimulainya turnamen.

Bahkan sebelum pertandingan pertama Piala Dunia pada Kamis antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan dimulai, sudah ada beberapa bayangan politik yang menyelimuti turnamen ini. 

Salah satunya adalah penolakan masuk ke Amerika Serikat yang, dengan kata lain, kontroversial terhadap wasit terbaik Afrika, Omar Artan dari Somalia. Dan tentu saja, karena perang antara AS dan peserta Iran, hampir setiap jam muncul laporan baru mengenai ancaman eskalasi selama putaran final Piala Dunia.

  • Sehubungan dengan hal ini, Menteri Olahraga Iran Ahmed Donjamal kini telah menyampaikan peringatan tegas sekaligus ancaman kepada FIFA dan penyelenggara dari Amerika Serikat. Jika selama pertandingan penyisihan grup Iran terdengar "slogan politik" di stadion, pertandingan akan dihentikan, kata Donjamal seperti dilansir portal olahraga Varzesh3. FIFA telah diberitahu mengenai hal ini. 

    Asosiasi sepak bola dunia tersebut juga harus memastikan bahwa hanya bendera resmi Republik Islam yang dibawa masuk ke stadion oleh penonton. Jika misalnya bendera Persia lama terlihat, tim Iran juga akan meninggalkan lapangan. Bendera lama dengan lambang singa dan matahari dianggap sebagai simbol oposisi dan selalu terlihat dalam aksi protes melawan rezim, bahkan di luar negeri.

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  • Iran WMGetty Images

    Iran akan memainkan dua pertandingan penyisihan grup Piala Dunia di "Teherangeles"

    Namun, larangan semacam itu tampaknya sulit diterapkan mengingat lokasi penyelenggaraan dua pertandingan fase grup Iran. Pasalnya, Iran—yang memindahkan markas Piala Dunia mereka ke Tijuana, Meksiko, akibat konflik dengan AS dan pembatasan masuk yang tidak jelas bagi staf dan tim—akan bertanding di Los Angeles, baik pada laga pembuka melawan Selandia Baru maupun pada pertandingan grup kedua melawan Belgia.

    Sebagian besar dari lebih dari dua juta warga Amerika keturunan Iran tinggal di Kota Malaikat dan sekitarnya. Tidak heran jika kota ini disebut "Teherangeles". Dengan setidaknya 500.000 orang keturunan Iran, kota ini menjadi komunitas Iran di luar negeri terbesar di dunia. Oleh karena itu, protes terhadap sistem politik di Iran kemungkinan besar akan terjadi di sekitar penampilan tim nasional dan mungkin juga di dalam stadion.

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Iran dicabut haknya untuk mengikuti Piala Dunia oleh AS

    Namun, tiket yang telah dialokasikan untuk pertandingan fase grup Iran telah dicabut oleh Amerika Serikat secara mendadak. Hal ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Nasional pada hari Selasa. Melalui langkah tersebut, AS ingin "mencegah kehadiran suporter Iran di stadion," demikian bunyi pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Iran.

    Asosiasi tersebut menyoroti bahwa berdasarkan aturan FIFA, mereka seharusnya mendapatkan alokasi delapan persen dari total tiket untuk setiap pertandingan kandang. Menurut pernyataan tersebut, Iran telah memulai penjualan tiket untuk pertandingan fase grup melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir – yang semuanya berlangsung di AS – setelah menerima alokasi tiketnya.

    "Namun, dalam langkah yang tidak terduga, kuota yang dialokasikan kepada Asosiasi Sepak Bola Iran ditarik kembali, dan dalam keadaan saat ini, asosiasi tidak mampu menyediakan satu tiket pun bagi para pendukung tim nasional," demikian bunyi pernyataan tersebut. Asosiasi tersebut menyebut langkah ini "bertentangan dengan semangat kompetisi internasional dan prinsip kesetaraan negara-negara peserta".

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