Keributan di Piala Dunia tampaknya tak terhindarkan: Peserta mengancam FIFA akan menghentikan pertandingan

Namun, tiket yang telah dialokasikan untuk pertandingan fase grup Iran telah dicabut oleh Amerika Serikat secara mendadak. Hal ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Nasional pada hari Selasa. Melalui langkah tersebut, AS ingin "mencegah kehadiran suporter Iran di stadion," demikian bunyi pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Iran.

Asosiasi tersebut menyoroti bahwa berdasarkan aturan FIFA, mereka seharusnya mendapatkan alokasi delapan persen dari total tiket untuk setiap pertandingan kandang. Menurut pernyataan tersebut, Iran telah memulai penjualan tiket untuk pertandingan fase grup melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir – yang semuanya berlangsung di AS – setelah menerima alokasi tiketnya.

"Namun, dalam langkah yang tidak terduga, kuota yang dialokasikan kepada Asosiasi Sepak Bola Iran ditarik kembali, dan dalam keadaan saat ini, asosiasi tidak mampu menyediakan satu tiket pun bagi para pendukung tim nasional," demikian bunyi pernyataan tersebut. Asosiasi tersebut menyebut langkah ini "bertentangan dengan semangat kompetisi internasional dan prinsip kesetaraan negara-negara peserta".